Caso Shalabayeva, Ablyazov non era un rifugiato ma un criminale

di Roberto Lamura

Nella casa di periferia di Roma, dove venne trovata la Shalabayeva, non c'erano i documenti classici di un esule politico ma l'armamentario di un latitante. Un criminale, dunque, un truffatore ricercato in Russia, Ucraina e Kazakistan, sul quale pendeva un ordine di cattura dell'Interpol. Non aveva mai presentato in Italia alcuna richiesta di asilo.

Ecco perché era in Italia il marito della donna kazaka rimpatriata con la figlia nel 2013. Un'operazione per la quale sono stati condannati in primo grado, tra gli altri, due funzionari di polizia: Renato Cortese e Maurizio Improta, condannati a 5 anni in primo grado per sequestro di persona e sollevati dai rispettivi incarichi. Il processo d'appello non potrà non tenere conto di quanto comunicato dai ministri dell'Interno e degli Esteri rispondendo a un'interrogazione parlamentare presentata da alcuni esponenti grillini.