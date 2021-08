Afghanista, Usa: Biden conferma il ritiro

di Giandomenico Curtò

Missione conclusa? Biden è consapevole che ogni giorno di permanenza in più espone le truppe a “ reali rischi di azioni terroristiche da parte di Isis o Al Qaeda ”. Ma ha lasciato una porta aperta su possibili “piani di emergenza “ che potrebbero imporre un riaggiornamento della data del ritiro qualora nella capitale dovessero accadere imprevisti. “Finora i Talebani - ha affermato - hanno collaborato. Ma la situazione è instabile, fragilissima. Con loro in questi giorni abbiamo già avuto uno scontro a fuoco. Non mi fido delle loro parole. Al G7 abbiamo convenuto che saranno giudicati solo dalle azioni. Siamo pronti a dare una risposta in ogni momento.”