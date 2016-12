Weekend magico: la Notte delle Streghe

Come ogni anno la manifestazione è l'occasione per salutare l'arrivo dell'estate nella Riviera Romagnola, ricordando riti e tradizioni propiziatorie. Il filo conduttore di questa edizione è il Verde, inteso sia come colore, sia come concetto e simbolo della vita che attraversa la natura. Il verde richiama infatti il bosco, uno dei luoghi preferiti dalle streghe: per questo il centro storico, in particolare via XX Settembre, si trasforma per l’occasione in una grande foresta stregata, mentre Piazza Silvagni ospita la casa della strega, con il giardino pieno di erbe aromatiche e medicamentose.



Verde è anche il colore dei contrasti: è il simbolo della calma, ma anche dell’invidia; dell’equilibro, ma anche della gelosia e dell’ira. Così è pure lo spirito de“La Notte delle Streghe”: è contrasto, dialettica tra tradizione e innovazione, antico e nuovo, bianco e nero, bene e male, storia e modernità.



Sono tantissimi gli spettacoli in programma. Tra le compagnie protagoniste di questa edizione spiccano il Circo Vertigo, una scuola internazionale di circo con sede a Torino che porta a San Giovanni tanti giovani artisti e nuove discipline circensi; Paul Morocco, uno degli artisti più amati della scorsa edizione, torna a grande richiesta, così come Rulas, ormai di casa alla festa, al quale è affidata la chiusura della kermesse con il suo spettacolo di fuoco e percussioni. Da non perdere, inoltre, gli spettacoli dei Five Foot Fingers e della Burrasca. Tra le nuove presenze del 2016 spiccano Austria, Ungheria e Uruguay. La filosofia del programma è la volontà di offrire spettacoli diversificati, con eventi delicati ed emozionali, ma anche con performances più tecniche e di grande presenza scenica, dalla magia, al mimo, alle marionette per far divertire grandi e piccini.



Chi passeggia per le vie del borgo durante le serate della manifestazione può assaporare l'alchimia del mercatino magico, con i suoi prodotti artigianali, le essenze, i gusti, i manufatti e gli unguenti a base di erbe, oppure acquistare originali oggetti di artigianato per le vie del centro.e magari degustare le proposte enogastronomiche di ristoranti e associazioni locali.



L'evento si conclude con il "Rogo della Strega" nell'Alveo Ventena in programma per la mezzanotte di domenica 26.



Tutte le informazioni e il programma si trovano suil sito della festa: www.lanottedellestreghe.net/.