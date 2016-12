Weekend in Italia: scopri la Top10 e vota il tuo preferito

06:00 - Per il primo fine settimana di dicembre, Weekendagogo ha selezionato, grazie al voto dei suoi utenti, gli appuntamenti più interessanti per trascorrere una piacevole giornata alla scoperta di appuntamenti gastronomici e mercatini che anticipano il Natale. Non mancano gli eventi legati alla gastronomia locale, alla devozione più sentita e alle sagre di paese dedicate ai prodotti tipici.

Nel frattempo il Giro d’Italia in 52 Weekend è giunto alla 49° tappa, un viaggio lungo lo Stivale nelle mete preferite dagli italiani. Anche per questo fine settimana, potete esprimere la vostra preferenza tra i dieci eventi candidati e decretare il vincitore. Votare è facile: collegandosi al sito www.weeekendagogo.it si possono trovare gli eventi della classifica settimanale per il weekend selezionato. Scegliete il vostro evento del cuore e VOTATE. L'evento più cliccato riceverà la visita dagli inviati di Weekendagogo che creeranno un reportage video-fotografico sulla manifestazione e lo condivideranno sul sito e su portali social. Ecco la classifica del fine settimana 5-8 dicembre.



Purcit in Staiare- Ad Artegna (UD) va in scena la carne di maiale migliore. L’evento è l’occasione perfetta per scoprire le tradizioni enogastronomiche friulane, ma non solo: “staiare” infatti è un ballo tipico friulano, riproposto durante la festa tra musiche popolari, proprio per valorizzare anche gli aspetti più folcloristici.

Fiera Fredda– 445° edizione per questa fiera a Borgo San Dalmazzo (CN), la Fiera Nazionale della lumaca. Sono coinvolti nella manifestazione tutti i centri culturali del paese, dai musei all’auditorium, dalle biblioteche alle aree spettacolo. Degustazioni, mostre, spettacoli teatrali per scoprire i sapori e le bellezze del luogo.

Natale a Palazzo Vertemate Franchi – A Piuro (SO) c’è aria di Natale. All’interno del palazzo vengono organizzati laboratori creativi, letture di racconti per i più piccoli, musica dal vivo e fiaccolate tradizionali per rivivere l’atmosfera natalizia più autentica. Ogni giorno le attività organizzate creano molti momenti di condivisione e attività per grandi e piccoli.

Fiera Formaggio di Fossa – Siete mai stati a Sogliano al Rubicone (FO)? Questa fiera è l’occasione per compiere un viaggio da queste parti, senza rinunciare all’offerta gastronomica dedicata al formaggio di fossa. Nelle giornate di fiera potete approfittare delle tante degustazioni offerte dagli stand della Strada dei Vini e Sapori.Sagra del Torrone – Faenza (RA) si prepara per celebrare la Festa dell’Immacolata nel più dolce dei modi. Per i tanti stand organizzati potete trovare il migliore torrone, da quello tradizionale, alle specialità regionali, alle combinazioni di sapore più particolari.

Spiritualia – Lastra a Signa (FI) è l’ultima sede dell’appuntamento dedicato alla promozione turistica in Toscana. Filo conduttore dell’evento è la fantasia, il potere dell’immaginazione applicato al raggiungimento di obiettivi concreti.

Festa di San Basso – A Termoli (CB) la devozione per il santo patrono, San Basso, è incredibile. Viene festeggiato due volte; la processione prevede che la statua del Santo venga trasportata su un peschereccio, seguito da altre barche, e così esposto ai devoti e curiosi. Il giorno dopo, quello di festa, la statua torna alla chiesa e il paese esplode nei festeggiamenti.

Truffle&Co – L’aria a Roccafluvione (AP) sa di tartufo, quello Nero Pregiato, che per questo weekend viene proposto grazie a convegni, degustazioni, showcooking e una mostra mercato di prodotti tipici. Le cene a tema rendono l’appuntamento ancora più goloso.

Sagra della Polenta e Festa dell’Olio e dell’Ulivo – In occasione della festa patronale dedicata a San Nicola, Mandela (RM) dà il via alla 34°edizione di questa sagra dedicata a due prodotti tipici della tradizione. Tanti stand, dedicati alle migliori eccellenze culinarie, dove capeggiano i migliori oli e crostini di polenta.

Sagra della Nocciola e Mercatino di Natale – Taurano (AV) a “tutto nocciola”. Sono tanti i prodotti cucinati a base di questo frutto che arricchisce i nostri dolci, primi piatti, carni e salse. Scoprite i migliori prodotti del luogo in una sagra dedicata alle eccellenze gastronomiche della provincia di Avellino.