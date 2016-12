25 febbraio 2015 Weekend gourmet: gli appuntamenti del buon gusto Da Nord a Sud una panoramica di eventi e sagre per tutti i buongustai e gli amanti della cucina tradizionale da venerdì 6 a domenica 8 marzo Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - L’Italia è il Paese dei buoni sapori e offre tante occasioni per deliziare il palato con le eccellenze gastronomiche. Ecco dieci tappe in giro per lo Stivale, una piccola agenda delle sagre più golose da venerdì 6 a domenica 8 marzo.

FESTA DELLE CAPE – Lignano, Udine. A Lignano Sabbiadoro si svolge, sabato 7 e domenica 8 marzo, una manifestazione organizzata da alcuni pescatori locali per far conoscere i prodotti ittici dell'Alto Adriatico. Un'occasione in cui vengono servite le cosiddette cappelunghe (cannolicchi), le pevarasse (vongole), le sarde alla griglia, impannate o in saor, i calamari e molte altre specialità locali. Il ricavato dell'evento verrà devoluto in beneficenza per dare una mano alle associazioni di volontariato del territorio.



OLIO CAPITALE – Trieste. Nelle prestigiose sale della Stazione Marittima, si svolge, fino a martedì 10 marzo, l'evento dedicato a far conoscere e assaporare l'olio extravergine d'oliva. Durante la manifestazione i partecipanti possono imparare dagli esperti del settore, ad assaporare e scegliere un buon olio, seguire i mini corsi d'assaggio e, accanto ai migliori chef, apprendere il corretto abbinamento tra i diversi oli e pietanze.



BACCO E VENERE – Pavia. Per Domenica 8 marzo, Festa della Donna 2015 è prevista a Pavia una giornata alla scoperta del rapporto vino-donna presso la famosa cantina storica Montelio di Codevilla. Le attività iniziano la mattina con una passeggiata naturalistica sulle colline per conoscere le tecniche colturali per produrre ottimi vini. Segue la visita delle cantine storiche e per la fine del tour è prevista nella sala di degustazione dell'Azienda, un pranzo a base di prodotti tipici locali animato da una lezione di approccio all'analisi sensoriale dei vini più rappresentativi della cantina.



SAGRA DEL POLENTONE - Retorbido, Pavia. Piazza Risorgimento di Retorbido, in provincia di Pavia, ospita domenica 8 marzo la Sagra del Polentone in compagnia della sfilata dei carri allegorici, dei gruppi mascherati, della banda e delle majorettes. Tutti i partecipanti possono unirsi al corteo reale del re Alboino e della regina Rosmunda, passeggiare tra le bancarelle del tradizionale mercato e degustare gratuitamente la polenta, i salamini e il buon vino locale.



UNITA’ D’ITALIA - Empoli, Firenze. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo, in Piazza Farinata Degli Uberti, a Empoli, arriva la manifestazione enogastronomica "Unità d'Italia a Tavola". La festa, realizzata in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia, è una mostra-mercato che vuole esaltare le tipicità regionali enogastronomiche. In queste giornate c’è la possibilità di degustare il meglio delle tipicità regionali italiane: il pesto della Liguria, gli arancini siciliani, i taralli pugliesi, lo speck del Trentino Alto Adige e altro ancora.



SAGRA DEL BOMBOLONE E FRITTELLA – Anselmo, Firenze. Domenica 8 marzo ad Anselmo, frazione del comune di Montespertoli prende il via la 22ª edizione della Sagra del Bombolone e delle Frittelle.Negli stand gastronomici della sagra si possono gustare golosità come bomboloni, frittelle di riso e ficattole. La produzione e la vendita delle cibarie inizia dalla mattina e per la sera sono previsti vari eventi tra cui giochi per bambini e il mercatino rionale.



CHOCOMOMENTS – Lucca, Toscana. Piazza Napoleo, a Lucca, ospita da venerdì 6 fino a domenica 8 marzo la grande festa del cioccolato artigianale, in compagnia dei grandi maestri cioccolatieri e le loro dolci creazioni. Un weekend di dolcezza in compagnia di numerose iniziative tra cui gli show coking. Le dolcezze che si possono gustare in questi giorni sono svariate: cioccolatini e praline, creme e liquori al cioccolato e divertenti sculture che sembrano animarsi topolini, coccinelle, scarpette, utensili per la casa, telefonini, tutti realizzati con vero cioccolato artigianale.



TIPICITA’- Fermo, Marche. La provincia di Fermo, ospita domenica 8 marzo, la fiera delle eccellenze marchigiane, l'occasione per gustare le prelibatezze enogastronomiche locali come olive ascolane, maccheroncini di Campofilone, salame di Fabriano, miele, vino e l'ottimo pesce dell'Adriatico. Oltre al buon cibo anche numerosi percorsi turistici alla scoperta delle bellezze che offre il territorio tra paesaggi e borghi segreti. Sono oltre 50 gli eventi in programma tra cui spettacoli del gusto, mercatini, workshop e seminari. In prima linea anche birra agricola, produzioni bio, cioccolato d'autore e le prelibatezze proposte direttamente dai produttori.



BROCCOLETTI IN PIAZZA - Anguillara Sabazia, Roma. Domenica 8 marzo dalle ore 9.00 in Piazza del Molo ad Anguillara Sabazia arriva la quattordicesima edizione di una delle manifestazioni più importanti della Regione Lazio. Protagonista della festa è il prodotto tipico locale "il Broccoletto di Anguillara”.



SAGRA DEL CARCIOFO – Uri, Sardegna. Questo piccolo borgo dell’entroterra sardo, festeggia, sabato 7 e domenica 8 marzo, uno dei prodotti locali di origine protetta: il carciofo. In queste giornate i visitatori possono degustare varie pietanze e specialità al carciofo insieme ad altri prodotti tipici locali, tra cui l’olio extravergine d’oliva e il vino rosso. A fare da cornice all’evento inoltre, è la presenza di vari eventi musicali, danze e visite guidate.