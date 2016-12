5 aprile 2015 Weekend gourmet: dieci sagre di sapori Da Nord a Sud una panoramica di eventi per le buone forchette all'insegna della tradizione e del divertimento Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Allenate le papille gustative: il nostro Bel Paese per il fine settimana del 18 -19 aprile offre tanti appuntamenti imperdibili. Ce n'è per tutti i gusti: in campagna per assaporare i salumi parmensi o al mare per gustare la tipica focaccia ligure, tra cooking show, percorsi gastronomici ed eventi collaterali anche per i più piccoli. Ecco la nostra gustosa rassegna.

LA PACIADA DI CASSANO D'ADDA - Milano – Una bella passeggiata turistico gastronomica alla scoperta della zona dell’Adda, della sua natura e dei suoi sapori. L’appuntamento è per domenica 12 aprile, con un bis la domenica successiva o, in caso di maltempo, in quella ancora dopo. Per partecipare è necessaria un’iscrizione da effettuare online.



UN LAGO DI CIOCCOLATO - Arona (NO) - Piazza del Popolo di Arona, dal 17 al 19 aprile, si riempie di stand dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia per ospitare una golosa festa dedicata al cibo degli dei. Per l'occasione dimostrazioni, cooking show, degustazioni e assaggi gratuiti per tutti.



VIN PER FOCACCIA - Celle Ligure (SV) - Domenica 19 aprile grande appuntamento nel centro storico di Celle Ligure con Vin per Focaccia evento enogastronomico itinerante, dedicato alla regina ligure dello streetfood abbinata al vino di qualità. Ristoranti, bar, panifici e stabilimenti balneari preparano la focaccia in mille gusti diversi, con fantasia e creatività, inventando abbinamenti curiosi e talvolta insoliti: accanto alla focaccia, ogni locale propone un particolare vino, in modo da creare una tappa completa di un ricco percorso enogastronomico.



SALUMI DA RE - Polesine Parmense (PR) - Da sabato 18 a lunedì 20 aprile, la seconda edizione di “Salumi da Re”, raduno nazionale di salumieri, norcini e allevatori ideato e organizzato da Gambero Rosso, porta all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense il gotha dell’eccellenza salumiera italiana. Il programma, ricco di momenti di confronto e dibattito, laboratori, seminari e convegni riservati agli addetti ai lavori prevede anche pranzi, cene e aperitivi a base di salumi al relais Antica Corte Pallavicina e al ristorante Al Cavallino Bianco, eventi e iniziative collaterali che coinvolgeranno anche le strade di Polesine Parmense.



ENOLIA - Seravezza (LC) - Un appuntamento alla scoperta dell'olio di qualità e dei prodotti del territorio. All'interno del Palazzo Mediceo si possono assaggiare gli oli provenienti da diverse zone d'Italia messi a confronto tra loro e minicorsi per imparare a conoscere l'olio d'oliva nelle sue sfaccettature. La manifestazione prevede anche un' importante sezione dedicata ai prodotti tipici italiani: nel complesso dell'area Medicea, fulcro della manifestazione, si ha la possibilità di gustare tantissimi prodotti provenienti da diverse regioni italiane. Quest'anno Enolia si caratterizza anche per la presenza di una grande mostra dedicata all'olivo. duecentonovanta opere di artisti nazionali e internazionali dal titolo “La memoria dell'olivo”, danno vita ad una mostra-documento sulle emozioni e i paesaggi attraverso gli acquarelli, gli oli e e le altre tecniche dei maestri presenti.



SAGRA DEI PISELLI E DELLE FAVE - Montegiordano (CS) - Un weekend ricco di sapori anche in provincia di Cosenza: i visitatori possono assistere agli spettacoli dei gruppi folk locali o degli artisti di strada, acquistare i prodotti della tradizione in vendita negli stand, passeggiare tra i banchi di una mostra di artigianato e, ovviamente, gustare deliziose pietanze a base di piselli e fave preparate dagli abitanti di Montegiordano.



FESTA DELLA SEGAVECCHIA - Misano Adriatico (Rimini) – Sabato 18 e domenica 19 aprile appuntamento con la trentesima edizione della festa si svolge nelle strade e nella piazze cittadine. La vecchia, nella tradizione romagnola, era considerata responsabile di tutti i mali della stagione agricola passata: per questo, dopo un processo simbolico, il suo pupazzo viene segato e bruciato in piazza in un rogo di purificazione per propiziare l'arrivo della stagione nuova. Nelle due giornate di festa ci sono stand gastronomici, bancarelle e luna park.



FESTA DEL PRODOTTO TIPICO - Ceretano, (Roma) - Olio, vino e soprattutto il celebre carciofo romano sono i protagonisti della sesta edizione di questa simpatica manifestazione, in programma da venerdì 17 a domenica 19 aprile. Tanti buoni sapori, ma anche momenti di divertimento con musica live e intrattenimento. Mostra mercato di oggettistica per le vie del paese, mercatino di antiquariato ed artigianato per il centro storico di Cerveteri, gara di tiro al piattello, macchine d'epoca, raduno ciclistico mountain bike, mostra d'arte, palio dei rioni, gimkana equestre, artisti di strada.



A PURPETT RA NONNA, Scisciano (NA) – La polpetta della nonna, in dialetto napoletano, dà il titolo a questa bella sagra dedicata ai sapori tradizionali della cucina locale, per celebrare i sapori senza tempo delle ricette popolari storiche. La polpetta, festeggiata protagonista della manifestazione, è il simbolo di tutte le specialità culinarie tipiche alle quali è dedicata la gustosa iniziativa. Appuntamento sabato 18 aprile dalle 20 alle 24. Info volontariato-palazz@libero.it



PRIMAVERA SULCITANA – SULCIS IN FOOD, Iglesias – Sardegna - Sabato 18 e domenica 19 aprile 2015 Iglesias ospita la prima edizione della “Primavera Sulcitana – Sulcis in Food“, grande contenitore di eventi che andrà a valorizzare tutti i paesi dell’ormai ex-provincia per due mesi, fino al gran finale di Carbonia i prossimi 13 e 14 giugno. Sstand di prodotti tipici sardi, street food, artigianato, opere dell’ingegno, rievocazioni e spettacoli di vita medievale.