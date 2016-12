7 aprile 2015 Weekend fra piante e fiori a Lonato del Garda Una mostra mercato di esemplari rari, unica in Italia, e tanta creatività animeranno la Rocca visconteo-veneta dal 10 al 12 aprile Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Saranno otto tavole d’autore fra fiori, porcellane, cristalli e ricami, proprio come il numero delle sue edizioni, ad accogliere il pubblico di Fiori nella Rocca, raffinata manifestazione dedicata alle piante rare e al giardinaggio, in programma da venerdì 10 a domenica 12 aprile all’interno della Rocca visconteo-veneta di Lonato del Garda (Brescia).

Tavole apparecchiate che si raccontano, e raccontano storie di persone e famiglie, delle loro passioni e della loro vita, sedimentate negli anni e fissate, come in un’istantanea, nel momento in cui il pasto sta per iniziare: a firmarle, Giusy Ferrari Cielo, Giudice internazionale dell’Istituto Italiano Floreale Amatori di Sanremo. Uno dei piaceri della tavola è la condivisione del cibo con amici e familiari. La tavola con i suoi accessori, i colori, i fiori disposti ad arte, racconta una storia che ci appartiene. Ed ecco allora tavoli in fiore dai nomi accattivanti come Pranzo in blu, Cavalli, Mare, Zabajone e caffè, Thè alle cinque.



Un variopinto mercato di piante rare - Una delle novità dell’edizione 2015 di Fiori nella Rocca, visto l’ottimo riscontro delle passate edizioni, sarà l’apertura dal venerdì pomeriggio, formula che permetterà di aumentare il ventaglio di proposte ai visitatori, che in questo fine settimana potranno coltivare la loro passione per il verde e il giardinaggio e, allo stesso tempo, visitare una delle principali e più imponenti fortificazioni del Nord Italia. Simbolo di Lonato e Monumento Nazionale dal 1912, la Rocca (lodata per la sua imponenza e posizione strategica anche da Napoleone Bonaparte), accoglierà fra le sue mura i più importanti coltivatori e ricercatori di essenze rare, tra cui i più noti produttori di erbacee perenni, rose, peonie, piante aromatiche, medicinali e orticole particolari, agrumi, ulivi e palmizi, pelargoni a foglia profumata, imperiali e miniatura, iris, lavande, clematis, piante acquatiche, piante grasse, tillandsie, frutti antichi e piante forestali. Per dare ai genitori la possibilità di girovagare in tutta tranquillità fra gli espositori, sarà allestito l’Hortus Conclusus, area riservata ai bambini con giochi, letture, animazioni e laboratori con la preparazione dei fiorigami. Per un caffè o una pausa pranzo, fra una pianta ed una visita guidata, ecco infine un suggestivo angolo caffetteria e un ristorante a buffet.



Appuntamenti per appassionati e curiosi - Fra i molti eventi che faranno da corollario alla rassegna, Un Bouquet per la mia casa (lezioni gratuite di composizione floreale tenute da Giusy Ferrari Cielo), la presentazione dell’ultima pubblicazione dell’editore Leo S. Olschki di Firenze, Codici e rose della Collana Giardini e Paesaggio e l’intervento di Giovanni Rigo, esperto e collaboratore della rivista specializzata Vita in Campagna, che domenica terrà lezioni di potatura e innesto di alberi da frutto, durante le quali sarà a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità.



Lonato e la Casa del Podestà - Durante Fiori nella Rocca, sarà possibile visitare l’antico borgo di Lonato attraverso un percorso multicolore e profumato, che dal centro storico porta sino alla dimora che fu abitata dal Senatore Ugo Da Como, ora parte del patrimonio della sua Fondazione. Una straordinaria casa-museo composta da 20 ambienti completamente arredati, in cui sono esposte collezioni di dipinti, maioliche e porcellane. Imperdibile, la sua magnifica Biblioteca che custodisce circa 50.000 volumi tra cui importanti codici miniati, autografi e libri antichi illustrati. Lonato, adagiata fra le colline moreniche che fanno da corona al lago di Garda, è una cittadina incantevole, che custodisce bellezze architettoniche quali la Basilica settecentesca e la cinquecentesca Torre Maestra.



Per informazioni: www.fiorinellarocca.it



