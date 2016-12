22 marzo 2015 Weekend di Pasqua: tra gite e buon gusto Ecco dieci eventi per trascorrere il fine settimana delle festività pasquali all'insegna della tradizione e del divertimento Tweet google 0 Invia ad un amico

10:44 - Dal tartufo alla salsiccia, dalla caccia al palio dell'uovo fino ai sapori di mare. Sono tanti gli appuntamenti imperdibili per il weekend di Pasqua lungo il nostro Stivale. C'è solo l'imbarazzo della scelta: al mare o in collina tra sagre, fiere enogastronomiche e feste per i più piccoli il divertimento è assicurato. Per i più golosi sono tantissimi i luoghi in cui si possono degustare prodotti tipici ed eccellenze del made in Italy. Ecco la nostra rassegna.

SAGRA DI PASQUA - Senago (Milano). Il centro sportivo di Senago (Milano), situato all'interno del Parco di Via di Vittorio, ospita un simpatico appuntamento in compagnia di tanti buoni sapori. Venerdì e sabato sera, domenica nel corso della giornata, e lunedì all'ora di pranzo, tanti golosi incontri con bruschette al lardo e crema di porcino, salsiccia ricotta e funghi, frittata di pasta alla campana, spiedini di capretto e stufato di asino con polenta. Per informazioni info@mondosagre.it



RASSEGNA DELLA SALSICCIA DI BRA - Bra - In provincia di Cuneo inizia un fine settimana all'insegna di tradizione arte e buon gusto. Si parte sabato 4 aprile, con il mercato dei piccoli produttori per poi continuare, il giorno successivo, con le degustazioni della salisiccia in tutte le sue varianti più sfiziose e saporite. Lunedì 6 aprile, infine, si rinnova la tradizione della Mostra Zootecnica: in piazza Giolitti arrivano i bovini di razza piemontese, con la premiazione dei migliori capi in gara.



RAPALLO d’AMARE - Rapallo - Dal 3 al 6 aprile si susseguono per le vie della città fantastiche iniziative organizzate dalle attività commerciali locali. Tra gli eventi in programma, lunedì 6 aprile, si svolge la Caccia all’uovo ai Giardini Ezra Pound. Tutti i bambini dai 3 ai 9 anni sono infatti invitati a partecipare alla divertente ricerca delle uova colorate nascoste dal coniglietto pasquale.



FESTA DI PASQUA - Diano Marina - Il 5 e il 6 aprile le vie del centro di questa cittadina in provincia di Imperia ospitano bancarelle con prodotti tipici, artigianato artistico, animazioni, laboratori e intrattenimenti per i più piccoli.



SAGRA DELLA PIE' FRITTA – Fontanelice (Imola). Il Lunedì dell’Angelo, il piccolo borgo sulle colline tosco romagnole ospita una vera festa di sapori. Protagonista e la Piè, una specie di focaccia dolce e fritta, da godersi da sola o accompagnata da salumi e formaggi teneri, ma anche insieme a miele e marmellate. La festa comincia fin dal mattino, con la distribuzione di Piè, salumi, formaggio e vino. La festa è allietata dal mercatino dei buoni sapori, da una esilarante sfilata di somari e dagli sbandieratori.



PALIO DELL'UOVO - Tredozio (Forlì) - Appuntamento il Lunedì dell'Angelo con questa esilarante gara in cui i quattro rioni del paese si contendono il trofeo all'interno dell'alveo fluviale del paese, nella zona antistante Largo Ghetti nel centro del Paese. Ci sono il corteo storico, la "battaglia delle uova" crude con il lancio di 600 uova per ogni tornata, e tanti giochi che hanno sempre l'uovo per protagonista: la ricerca dell'uovo nel pagliaio, la gara "dell'uovo in bersaglio" con il lancio di uova crude verso un maxi bersaglio, la gara dei mangiatori di uova sode e quella del tiro alla fune sull'argine del fiume con le due squadre posizionate sulle rive contrapposte.



FESTA DEL CEDRO E PALIO DELLE BOTTI - Bibbona (Lucca) - E' un appuntamento "classico" del Lunedì dell'Angelo. Nel centro storico viene allestito un mercato di artigianato artistico e di prodotti tipici locali, tra i quali il cedro occupa un posto di assoluto rispetto. Nel pometriggio vengono organizzati giochi in piazza, la tombolata, concerti e intrattenimento. La sera ci sono il corteo storico e il Palio delle botti, in cui i rioni si contendono la voittoria facendo rotolare le botti lungo le vie del paese.



TERRE DEL SAGRANTINO Montefalco - Perugia - Questa bella manifestazione da sabato 4 a lunedì 6 aprile celebra i prodotti d'artigianato e culinario della zona del Sagrantino, area vinicola di produzione del Montefalco. Nel corso della sagra ci sono degustazioni guidate, show coocking e stand in cui acquistare le eccellenze prodotte in zona: salumi, prosciutti, conserve, formaggi e, ovviamente, ottimo vino.



FIERA DEGLI ANTICHI SAPORI DI MARE E DI TERRA - Cattolica - Da venerdì 3 a lunedì 5 aprile il Lungomare romagnolo ospita la 32esima edizione di un appuntamento destinato a richiamare, come ogni anno, un gran numero di appassionati della buona cucina. All'evento partecipano circa un centinaio di aziende enogastronomiche e artigianali che esporranno prodotti tipici della Romagna e tanto altro.



SAGRA DELLA FRITTATA AL TARTUFO E FESTA DE LU CIUCCITTU - Ferentillo (Tr) - In provincia di Terni dal 4 al 6 aprile si svolge una sagra all'insegna dei sapori della tradizione umbra. E’ una festa legata alle usanze contadine del passato, quando era necessario procurarsi quante più uova possibili per fare le tradizionali Pizze di Pasqua.