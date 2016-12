28 ottobre 2014 Weekend d’Italia: tra gusto e tradizioni, vota il più bello! Un viaggio tra i dieci eventi più interessanti del fine settimana, tutti da scoprire. Scegli quello che preferisci Tweet google 0 Invia ad un amico

17:34 - Proporre i migliori eventi tra feste patronali, sagre enogastronomiche e affascinanti rievocazioni storiche per scegliere l’appuntamento più bello e interessante: questo è l’obiettivo dell’iniziativa Giro d’Italia in 52 Weekend, creata da Weekendagogo (www.weekendagogo.it), il portale specializzato nel proporre idee per il fine settimana. Ecco dunque una speciale Top Ten, con gli eventi più interessanti in calendario tra venerdì 7 e domenica 9 novembre: scopriteli tutti e votate il vostro preferito.

Il Giro d’Italia in 52 Weekend, giunto alla 45° tappa, si muove per la penisola proprio grazie ai voti degli utenti che, collegandosi al sito, possono candidare e/o indicare la propria festa del cuore per portarla in finale: ogni settimana si crea così una classifica di 10 finalisti: l’evento più votato entra ufficialmente a far parte del Giro, diventa una delle tappe e riceve la visita dello staff di Weekendagogo che crea un reportage video fotografico, condividendolo sui social network più gettonati. Per esprimere il tuo voto scegliendo uno dei 10 fine settimana finalisti, consulta la classifica seguente e CICCA QUI.



La Mela e Dintorni: a Caprie (TO) le Mele Valsusina sono le protagoniste di questa bella sagra. Obiettivo della festa è promuovere il succoso frutto nel panorama gastronomico italiano.

Fiera del Porro Cervere: un prodotto dalla qualità unica che cresce rigoglioso grazie alla terra di Cervere (CN), sviluppando le migliori caratteristiche che lo rendono il compagno ideale della migliore tradizione gastronomica locale e non solo.

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco del Monferrato: chi dice autunno, in Italia, dice anche tartufo. A Montechiaro d’Asti (AT) va in scena il migliore tartufo bianco di questa zona: degustazioni, convegni e le migliori verdure autunnali per scoprire tutti i segreti del prezioso tubero.

Sagra del Cinghiale: a Chianni (PI) torna la sagra dedicata al sapore deciso e aromatico della carne di cinghiale, parte essenziale della tradizione culinaria della Toscana. Chef provenienti da varie regioni d’Italia propongono i piatti migliori a base della gustosa carne, abbinando sapientemente il tutto ai migliori vini.

Autumnia: ambiente, agricoltura, alimentazione. Sono queste le “tre a” tematiche di Autumnia, appuntamento a Figline Valdarno (FI) che si propone come momento di riflessione su tre importanti tematiche legate al turismo e soprattutto alla salvaguardia dei veri valori su cui fondare la tutela del nostro patrimonio agroalimentare e culturale.

Festa ed San Martein: San Martino in Rio (RE) celebra con una rievocazione storica il generoso gesto di condivisione di San Martino che donò marte del suo mantello a un povero durante una rigida giornata di inzio autunno. Durante la festa vengono allestiti stand enogastronomici con i migliori prodotti locali.

Festa di San Martino e dei Brignoli: ad Anghiari (AR), In occasione della festa di San Martino ci cucinano quintali di brignoli, una pasta semplice fatta in casa con solo acqua e farina, e condita con abbondante sugo di carne o funghi.

Festa del Vino Novello e non solo: tra sacro e profano a Vallerotonda (FR) si festeggia San Martino, tra le sfilate dei tipici Cornuti e un tour enogastronomico per le vie del centro.

Bacco nelle Gnostre: a Noci (BA) è tempo di vino novello. I suggestivi cortili del paese ospitano una rassegna dedicata ai migliori prodotti della tradizione pugliese, una via del bere bene tra le strade del caratteristico centro storico.

Novello in Festa: tra un calice e l’altro a Leverano (LE) si festeggiano il vino nuovo e i migliori prodotti della tradizione gastronomica pugliese proposti in numerosi stand sparsi per il paese.