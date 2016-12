Weekend d'Italia: tanti appuntamenti natalizi

Merry Handmade Milano - Milano - Sabato 12 e domenica 13 dicembre dalle 10.00 alle 20.00 alla Stecca degli Artigiani nel quartiere Isola, a Milano, si svolge un mercatino che promuove il valore dell'artigianato e della creatività italiani, con il patrocinio di A Little Market Italia, una piattaforma per la vendita online di prodotti artigianali. Le due giornate sono interamente dedicate all' handmade e alla fantasia: non solo artigianato 100% handmade, ma anche laboratori per i più piccoli, birra artigianale e musica dal vivo! L'occasione ideale per comprare regali di Natale unici e originali scegliendo tra oggetti e arredi vintage, abbigliamento, borse, bijoux, dischi, giochi e libri per i più piccoli.



Natale d'atmosfera - Castione della Presolana (BG) - Tornano, fino al weekend del 20 dicembre, in tutta la loro magia i tradizionali mercatini di Natale di Castione, ai piedi della Presolana, nella Bergamasca. Tra sacro e profano, ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le età: da un lato la commovente Capanna della Natività dove, in attesa dell'arrivo del Bambino, abili artigiani sono al lavoro per scolpire il legno e la pietra, lavorare la paglia e martellare il rame. Dall'altro Babbo Natale in persona accoglie i bambini nel suo salotto addobbato a festa. Non mancano nemmeno i suoi fedeli aiutanti, gli elfi, che aprono il loro laboratorio per insegnare a creare bellissimi addobbi e decori.



Natalidea - Genova- Fino a domenica 13 dicembre Genova ospita nove giorni di festa e di shopping per scegliere grandi e piccoli regali e immergersi nell'atmosfera natalizia con il Santa Claus Village di Rovaniemi. Oltre a spettacoli di magia e clownerie, burlesque, balli, showcooking ed esibizioni cinofile a Natalidea è possibile scegliere il regalo di Natale che fa per te: con più di 130 espositori, provenienti da tutta Italia, si spazia dall'abbigliamento all'artigianato italiano ed etnico, dall'arredo ai complementi, dal casco serigrafato più “trendy” al camper pluri-accessoriato.



Natale al granaio dei Malatesta - San Giovanni in Marignano (RN) - Sabato 12 e domenica 13 dicembre il borgo di San Giovanni in Marignano si trasforma nel Villaggio degli Elfi di Babbo Natale con la sua Casa, l'ufficio postale, la Biblioteca, l'emporio, la casetta, la pasticceria, la fabbrica dei doni, la stalla delle renne. Si possono trovare assaggi, degustazioni e prelibatezze, ma anche idee regalo, oggettistica, mercato, prodotti tipici e artigianato per immergersi nell'atmosfera natalizia.



Felice gatto Natale - Gatte a Mare (FC) - Per tutta la durata del periodo natalizio sono tanti gli appuntamenti organizzati da Gatteo a Mare e Sant'Angelo di Gatteo. I bambini hanno la possibilità di assistere a numerosi spettacoli di pupazzi, marionette e laboratori di vario genere appositamente pensati per loro. Il divertimento non mancherà nemmeno per gli adulti con appuntamenti fra cui suggestivi concerti di musica classica e la magica passeggiata per il paese alla scoperta dei presepi.



Natale Laurentino - San Lorenzo in Campo (PU) - Da venerdì 11 dicembre torna Gustando il Natale tra enogastronomia, idee regalo, musica, animazione, iniziative per bambini e molto altro. Protagonisti della manifestazione sono i prodotti tipici del territorio, in particolare al farro, come il "farrettone", vini, visciola, bruschette, polenta, castagne e vin brulè, olio e miele. Proprio per valorizzare le eccellenze locali, per tutto il weekend viene promosso il Tour del Gusto: un percorso tra i prodotti tipici locali.



Festa del torrone e del croccantino - San Marco dei Cavoti (BN) - Un piccolo anticipo del Natale nel borgo più dolce della Campania. A San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, la deliziosa armonia di nocciole, mandorle e cioccolato darà vita a tantissimi croccantini, l'inimitabile dolce tradizionale. Per un intero fine settimana il centro storico si anima attorno al simbolo della tavola natalizia, che da oltre un secolo richiama i golosi visitatori tra le antiche strade per degustare le dolci prelibatezze create dalle case dolciarie protagoniste dell'economia sanmarchese.