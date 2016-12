Weekend d'Italia: le sagre con i sapori d'autunno

Abbiategusto - Abbiategrasso (MI) - Dal 27 al 29 novembre Abbiategrasso si trasforma in Capitale del Gusto e diventa palcoscenico di un gioco tutto da assaggiare. Durante la kermesse, in un cucina-città, è possibile assaggiare e degustare prodotti alimentari di alto livello che portano i marchi DOP, ma anche “presidio slow food”. Per l'occasione la città cambia i nomi delle vie e delle piazze in quelli di prodotti culinari e di località (Via della Franciacorta, Piazza Castello dei Salumi, Largo San Daniele, Giardino della Polenta) e si trasforma, così, in un inusuale Parco di Divertimento del Gusto: i visitatori grazie a una mappa sono coinvolti in un un gioco a tappe in cui il divertimento sta nel completare tutte le “caselle”, scoprire e assaggiare più luoghi possibili per poi giungere a un premio finale.



Gnocco, salame e... fantasia - Rubiera (RE) - Grazie alla sapienza, alla maestria, alla tradizionale arte dei norcini del luogo, i portici di Palazzo Sacrati si trasformano domenica 29 novembre in uno straordinario banchetto con salsicce, salami e cotechini “creati” dalle mani di questi Maestri. Stands gastronomici, degustazioni e intrattenimento lungo le vie porticate del centro storico e in piazza dove i visitatori hanno la possibilità di degustare ed acquistare prodotti tipici della terra reggiana: salumi, formaggi, ciccioli caldi, vini locali e aceto balsamico.



Fiera del formaggio di Fossa - Sogliano (FC) - Per due weekend consecutivi, fino al 06 dicembre, si svolge la 41a edizione della Sagra del Formaggio di Fossa, il tipico prodotto della vallata del Rubicone. Spettacoli teatrali, convegni, stand degli allevatori e coltivatori che espongono i prodotti delle aziende agricole locali sono solo alcuni dei momenti che caratterizzano la festa; previste anche attività e momenti ricreativi per bambini e spettacoli musicali.



Sagra delle Frattaglie - Greve in Chianti (FI) - Il weekend del 28 - 29 novembre Strada in Chianti, frazione del comune di Greve in Chianti ospita una sagra in cui è possibile degustare alcune delle ricette tipiche della tradizione contadina che vedono protagoniste le frattaglie. Tra queste citiamo trippa alla fiorentina, lampredotto, inzimino, stufato core e paracore, poppa, cipolline e trippa fritta . Non mancano altri piatti come pizza cotta nel forno a legna e carne alla griglia. Si potrà accompagnare il tutto con vini selezionati tra quelli delle migliori fattorie del territorio. Gli stand gastronomici restano aperti tutte le sere a cena dalle 19:30 e la domenica anche a pranzo dalle 12:30.



Sagra della Castagna - Castel Focognano (AR) - Sabato 28 e domenica 29 novembre a Carda, frazione del comune di Castel Focognano, si svolge la tradizionale Festa della Castagna. Gli eventi in programma prendono il via la sera del sabato con la tradizionale veglia al seccatoio. La festa vera e propria inizia invece domenica all'ora di pranzo, intorno alle 12:00, quando si inizia a mangiare presso il circolo locale con un menù a base di castagne. Nel pomeriggio, dalle 14:00, nel centro storico di Carda gli stand gastronomici propongono varie specialità come polenta con ricotta, baldino (castagnaccio), frittelle, bomboloni e altri dolci realizzati con farina di castagne.



Castagne e Vino Novo - San Gimignano (SI) - Per due weekend consecutivi, fino a martedì 8 dicembre, il paese delle cento torri proprone un evento enogastronomico all'insegna del gusto e dei buoni prodotti toscani: a tutti i partecipanti sono distribuite caldarroste e bicchieri di vino novello.



Pasticceri in Strada - Roma - Domenica 29 novembre in via dei Castani nel quartiere di Centocelle torna un appuntamento goloso: dal tiramisù ai cannoli, dalle bombe alle ciambelle i pasticceri romani e di tutta Italia, si ritrovano per cucinare i loro dolci direttamente in strada. L'iniziativa Pasticceri in strada è organizzata dalla Compagnia della Terra Alta e coinvolge anche 40 stand con le prelibatezze regionali come la mozzarella di bufala, la porchetta di Ariccia e anche prodotti biologici. Per i bambini ci saranno anche animazione, tra giochi organizzati e burattinai.



Sagra dell'Olio extravergine d'oliva - Regalna (CT) - Sabato 28 e domenica 29 novembre Piazza Cisterna a Ragalna celebra l'“oro verde” dell'Etna. Panini con funghi di ferla arrosto, panini con frittata di funghi di ferla, o semplicemente, panini conditi con l'olio appena spremuto. Un'occasione irripetibile per gustare sapori unici in una stupenda cornice di montagna in clima natalizio.