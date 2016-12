Weekend d'Italia: le sagre con i sapori d'autunno

Sagra della pera volpina e del formaggio stagionato - Brisighella (RA) - Domenica 15 novembre le pere volpine, piccole, tonde e dure, tipiche della Val del Lamone vengono riscoperte attraverso una sagra dai sapori tipicamente autunnali. Si possono degustare numerosi piatti tipici della tradizione, tra cui il bollito, cotto in acqua o vino, oppure al forno presso i ristoranti locali e il punto ristoro allestito per l'occasione. Musica, animazione e mercato di prodotti tipici daranno una vera e propria connotazione festiva a questa preziosa manifestazione.



L'ape e il miele - Vicenza (PD) - Un weekend dedicato al magico mondo del miele con il mercatino degli apicoltori e i loro prodotti dell'alveare, e il mercatino Bontà & Benessere con prodotti alimentari, erboristici, artigianali e salutistici. Laboratori per bambini e degustazioni guidate si susseguiranno nel corso delle due giornate.



Cioccoshow 2015 - Bologna - Da mercoledì 11 fino a domenica 15 novembre il centro storico di Bologna ospita un evento per gli appassionati del cioccolato artigianale di alta qualità: cinque giornate per rendere Piazza Maggiore e il centro storico il punto di riferimento per tutti gli amanti del cacao, degustare e scoprire tutti i segreti del cioccolato grazie ai numerosi eventi, corsi e laboratori per iscritti di tutte le età.



Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi - San Giovanni d'Asso (SI) - In occasione della mostra merdato dedicata al tartufo bianco, i weekend del 7-8 e del 14-15 novembre organizzano un viaggio indietro nel tempo: oltre a degustare i deliziosi piatti a base del "diamante bianco" la linea veloce “Asciano – Monte Antico” (che una volta portava ai paesi sperduti fra le Crete Senesi fino alle pendici del Monte Amiata) fa riscoprire le emozioni di viaggiare a bordo di un treno a vapore immersi nei paesaggi più incontaminati e meno conosciuti del territorio. Il “Treno Natura”, esperienza che adesso si replica in diverse parti d'Italia, ha inventato un nuovo modo per utilizzare le vecchie e affascinanti ferrovie, oggi non più utilizzate per i viaggi di linea, rigenerandole come attrazione per il turismo esperienziale.



Fiera Nazionale del Tartufo Bianco - Acqualagna (PU) - Fino al 15 novembre, il tartufo marchigiano, tra i più pregiati e richiesti nel panorama culinario mondiale torna a conquistare i palati durante la Fiera Nazionale del Tartufo. La piazza principale ospita gli stand dei commercianti di tartufo fresco, anima storica della festa e il Palatartufo è pronto per accogliere gli oltre 200.000 visitatori della Fiera.



Frantoi Aperti in Umbria - Fino al 29 novembre torna l'iniziativa dedicata all'oro verde: l'olio. La manifestazione, che si chiama Frantoi Aperti, coinvolge i migliori intenditori del buon vivere e del buon mangiare, 35 frantoi e alcuni tra i più affascinanti borghi medioevali della regione.



Novello sotto il Castello - Conversano (BA) - Da venerdì 13 a domenica 15 novembre musica, gastronomia e vini pugliesi saranno i veri padroni di Conversano. L'evento, giunto alla VII edizione, valorizza un intero territorio: dai musei alle chiese aperte, dalle masserie agli stretti vicoli di uno dei centri storici più suggestivi del Mezzogiorno. Novello sotto il Castello punta molto sulla valorizzazione del prodotto tipico: il percorso gastronomico, in linea con le passate edizioni, è costruito esclusivamente con prodotti pugliesi e di qualità. Tra i vini non solo novello ma anche primitivo, malvasia nera e negroamaro.



Palio di San Martino - Castell'Umberto (ME) - Sabato 14 e domenica 15 novembre a Castell'Umberto per San Martino funghi, salsiccia, castagne... e vino. Durante la manifestazione, è possibile assistere alla corsa delle botti che si svolge nel quadrilatero di fondazione novecentesca del Comune di Castell'Umberto: i componenti delle squadre che partecipano alla gara si sfidano nel far rotolare delle grosse botti attraverso un circuito a gimcana fino a condurle al traguardo nel minor tempo possibile. E' prevista la preparazione e la degustazione dei prodotti tipici come i maccheroni con il sugo di maiale ed i frittuli piatto povero ottenuto dall'uso delle parti di scarto del suino, tra cui testa, zampe, cuore, cotenne, il tutto pulito con acqua e limone e cotto dopo l'aggiunta di aromi.