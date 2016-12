Happy Cheese - Fino a sabato 19 marzo i formaggi genuini delle valli di Fiemme, Fassa e Primiero incontrano alcuni dei migliori vini trentini insieme alla caratteristica birra artigianale locale. Il risultato? Incredibili giornate lungo la Strada dei formaggi delle Dolomiti tra aperitivi e degustazioni interessanti che durano fino a sera con spettacoli a tema tra la neve e le piste da sci.



Rassegna Gastronomica - Locate di Triulzi (MI) - La Proloco di Locate di Triulzi organizza fino al 20 marzo una Rassegna Gastronomica davvero imperdibile: presso alcuni locali convenzionati, potrete degustare, a prezzi vantaggiosi, i migliori piatti della tradizione culinaria lombarda e squisite pizze. Inoltre, è possibile di partecipare al concorso "Sapori d'inverno" che mette in palio 10 piatti artistici da collezione.



Sagra della lumaca d'elite - Casumaro (FE) - Al tartufo o in guazzetto, saltate in padella, fritte o alla casumarese:ci sono tanti modi per cucinare le lumache. Fino a domenica 20 marzo a Casumaro un appuntamento con nuove ricette e con i buoni sapori della tradizione: numerosi anche gli eventi che fanno da contorno alla manifestazione.



Sagra della seppia - Cervia (RA) - Da mercoledì 16 a domenica 20 marzo Cervia ospita una sagra dedicata ai buoni sapori del mare. Oltre ad assaggi, musica e spettacoli della tradizione romagnola anche (nei giorni di sabato e domenica) un ricco mercatino dell'artigianato locale con i prodotti della primavera ormai alle porte.



Festa della raviola - Trebbo di Reno di Castel Maggiore (BO) - Da oltre duecento anni a Trebbo di Reno, piccola località a sei chilometri da Castel Maggiore, si festeggia San Giuseppe (19 marzo) con una festa dedicata alla raviola, un dolcetto ripieno un tempo preparato nelle campagne bolognesi proprio in occasione della festa del santo. La storica manifestazione regala molte occasioni di divertimento tra musica, spettacoli, mercato straordinario degli hobbisti e stand gastronomici dove assaggiare tante specialità emiliane.



Sagra delle Frittelle - Bagno a Ripoli (FI) - Per tutti i weekend, fino a domenica 20 marzo, la cittadina alle porte di Firenze propone un evento gastronomico dedicato alle frittelle, gustoso dolce tipico del perdiodo di Carnevale. Gli stand aprono i battenti alle 8.00 di mattina e il ricavato viene interamente devoluto in beneficenza.



Sagra del tartufo marzuolo - Certaldo (FI) - Da venerdì 4 a domenica 20 marzo l'Associazione Tartufai delle colline della Bassa Valdelsa organizza nell'incantevole borgo medioevale di Certaldo una sagra dedicata al prezioso tubero e offre a tutti i visitatori la possibilità di gustarlo insieme alle fantastiche specialità della cucina toscana. Per l'occasione vengono preparati gli antipasti del tartufaio, i crostini di polenta al tartufo, i tagliolini o ravioli al tartufo, il carpaccio al tartufo con parmigiano, la tagliata del tartufaio e l'artista tartufata. Chi non ama particolarmente il sapore del tartufo può assaporare tanti altri piatti tipici della tradizione toscana.



Sagra della schiacciata di Pasqua e del carciofo fritto - San Miniato (PI) - Durante il weekend delle Palme tante specialità tutte da assaporare in provincia di Pisa. La manifestazione, che inizia sabato 19 con il mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici toscani, prosegue durante la serata con una cena a base di piatti tipici della cucina toscana, tra cui il coniglio e carciofo fritto. La giornata di domenica continua con il mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici, dell'antiquariato e del collezionismo, raduni d'auto d'epoca e intrattenimento per bambini. A fine giornata verrà premiata la schiacciata casalinga più buona.



Sagra del Frittello 2016 - Roccantica (RI) - In occasione della festività di S.Giuseppe, popolarmente detto “Frittellaro” secondo un'antica usanza, nella cittadina reatina di Roccantica si cucinano i cosiddetti “frittelli”. Da qui l'idea della “Sagra del Frittello”, nata per propagandare i prodotti tipici del luogo: olio extra vergine di oliva e vino. Per l'occasione vengono allestite nel paese molte “Botteghe dell' Arte" quali: Ferro Battuto, Cestaio, Sculture su legno Sartoria Medievale, ma una menzione particolare meritano le botteghe del vetro che espongono oggetti realizzati con tutte le varie tecniche di lavorazione oggi conosciute.