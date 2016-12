Weekend d'Italia: gli appuntamenti da non perdere

Winter Survival Camp 2016 - Alpe di Siusi (BZ) - Per i bimbi a caccia di peripezie, dal 21 febbraio al 6 marzo 2016, nell’area vacanze Alpe di Siusi (Seiser Alm/Südtirol) c’è il programma per famiglie per imparare a sopravvivere in alta quota. Ogni giorno è prevista una nuova avventura: dalla costruzione di un vero igloo di ghiaccio, alla partecipazione in un’indagine alla scoperta delle tracce degli animali selvatici, alle tecniche di ricerca sotto la coltre bianca con apparecchi Arva e cani da valanga, alle ciaspolate in libertà. Così i mini esploratori imparano a capire come comportarsi nell’ambito di un’operazione di salvataggio ad alta quota e i trucchi per affrontare le eventuali emergenze dell’inverno, ad apprezzare i doni della natura.



Rassegna Gastronomica - Locate di Triulzi (MI) - La Proloco di Locate di Triulzi organizza fino al 20 marzo una Rassegna Gastronomica davvero imperdibile: presso alcuni locali convenzionati, potrete degustare, a prezzi vantaggiosi, i migliori piatti della tradizione culinaria lombarda e squisite pizze. Inoltre, aè possibile di partecipare al concorso "Sapori d'inverno" che mette in palio 10 piatti artistici da collezione.



Festival della cucina mantovana - Mantova - Fino a domenica 28 febbraio il Palabam di Mantova ospita due weekend per scoprire il piacere della tavola mantovana tra risotti e tortelli, macarun e capunsel rallegrando anche i palati più esigenti.



Sagra della mora romagnola - Bellaria Igea Marina (RN) - Fino a lunedì 29 febbraio, la Mora Romagnola, una pregiata razza suina tipica della Romagna, è protagonista di eventi, showcooking, ricchi menù a tema nei ristoranti della città e degustazioni itineranti. La Sagra della Mora Romagnola, inoltre, coincide con la Fiera di Sant’Appollonia, patrona di Bellaria Igea Marina, e continua per tutto il mese di febbraio tra feste e musica per le vie della città.



Sagra del Chiodo di Maiale - Aulla (MS) - A Quercia di Aulla, una frazione del comune di Aulla, è tutto pronto per la 29ª edizione della Sagra del Chiodo di Maiale. L'evento, previsto per sabato 27 e domenica 28 febbraio, offre il chiodo di maiale, piatto tipico della Lunigiana, che altro non è che l'impasto usato per la preparazione delle salsicce cotto nei tradizionali testi di terracotta. Nel corso della sagra si potranno gustare, oltre al chiodo di maiale, altre specialità locali preparate sulla griglia o nei testi, strumento tipico della cucina locale.



Sagra della Polenta - Anzio (RM) - Sabato 27 e domenica 28 febbraio al via la seconda edizione della “Sagra della polenta con il profumo del mare”organizzata dalla Pro Loco Città di Anzio. Il particolare abbinamento, polenta e pesce, si propone di far conoscere una ricetta della gastronomia povera cucinata alla perfezione con ingredienti genuini, preparati dallo chef Aristodemo Del Gatto. La polenta, presentata in abbinamento al condimento del sugo di pesce, viene preparata anche nella versione tradizionale con il sugo di salsicce e spuntature.



Sagra degli Agrumi - Zerfaliu (OR) - Il 27 e 28 febbraio 2016 la Sardegna ospita la 19ma edizione della “Sagra degli Agrumi” di Zerfaliu, piccolo paese dell’ oristanese sulle sponde del fiume Tirso. La manifestazione si svolge in piazza Trasfigurazione che prende il nome dal Santo Patrono della località, Gesù Trasfigurato e il programma prevede l'esposizione e una mostra mercato delle diverse varietà di agrumi e dei prodotti locali, un mercatino del cuore al salone parrochiale, mostre, visite alla chiesa di San Giovanni Battista, serate musicali e rassegne folk, tavola cada e tanto altro ancora.



Festa dell'Arancia - Palagonia (CT) - L'arancia, prodotto principe della città di Palagonia, viene celebrata il 26, 27 e 28 febbraio in una festa dal colore tutto arancione. Il calendario prevede degustazioni a base di arancia, l'esibizione di gruppi folkloristici a cura delle scuole e manifestazioni delle associazioni culturali, sportive e culturali. In programma anche la visita al Parco Archeologico di S. Febronia, l'importante sito paleocristiano composto dall'oratorio bizantino è da una chiesetta interamente scavata nella roccia che va fatta risalire al VI-VII secolo.