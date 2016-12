Weekend d'Italia: gli appuntamenti da non perdere

Sagra di San Bello - Berbenno di Valtellina (SO) - Il monastero di Berbenno ospita, fino a sabato 20 febbraio, una festa popolare dedicata al beato Benigno de Medici, detto anche San Bello. Durante la sagra si degustano l'ottimo vino Maroggia e le ricette a base di bolliti, di pollo e di gallina. Le reliquie del santo vengono poi esibite in processione lungo le strade del paese.



Rassegna Gastronomica - Locate di Triulzi (MI) - La Proloco di Locate di Triulzi organizza dal 15 febbraio al 20 marzo una Rassegna Gastronomica davvero imperdibile: presso alcuni locali convenzionati, potrete degustare, a prezzi vantaggiosi, i migliori piatti della tradizione culinaria lombarda e squisite pizze. Inoltre, aè possibile di partecipare al concorso "Sapori d'inverno" che mette in palio 10 piatti artistici da collezione.



Festival della cucina mantovana - Mantova - Fino a domenica 28 febbraio il Palabam di Mantova ospita due weekend per scoprire il piacere della tavola mantovana tra risotti e tortelli, macarun e capunsel rallegrando anche i palati più esigenti.



Sagra della mora romagnola - Bellaria Igea Marina (RN) - Fino a lunedì 29 febbraio, la Mora Romagnola, una pregiata razza suina tipica della Romagna, è protagonista di eventi, showcooking, ricchi menù a tema nei ristoranti della città e degustazioni itineranti. La Sagra della Mora Romagnola, inoltre, coincide con la Fiera di Sant'Appollonia, patrona di Bellaria Igea Marina, e continua per tutto il mese di febbraio tra feste e musica per le vie della città.



Fiera del Cioccolato Artigianale - Firenze - Fino a domenica 21 febbraio le strade vicino a piazza Santa Maria Novella ospitano il profumo del cacao per la 12a edizione della fiera dedicata al più goloso dei prodotti artigianali. Show cooking, laboratori di cioccolateria, uno spazio riservato alla cura del corpo con prodotti derivati dalla pianta del cacao sono solo alcuni degli appuntamenti di questa gustosa manifestazione.



We love bio - Firenze - Il capoluogo toscano ospita un weekend all'insegna del biologico, dal cibo agli abiti, dalla cura del corpo ai luoghi ideali per trascorrere una vacanza. Dimostrazioni di danza, corsi fitness, sfilate con abiti biologici e riciclati sono i protagonisti delle attività collaterali, insieme alle conferenze per informare e riflettere su ambiente e benessere.



Sagra dei Migliacci - Pistoia - Domenica 21 febbraio Sarripoli, frazione del comune di Pistoia, ospita una sagra dedicata ai migliacci, una sorta di crêpe a base di sangue di maiale, al quale si aggiungono nella preparazione brodo di maiale e farina, oltre a olio, sale e pepe.