Weekend d'Italia: gli appuntamenti che anticipano il Natale

Paisc da Nadé - San Cassiano in Badia (BZ) - Un villaggio dal sapore natalizio viene allestito dal 4 dicembre al 6 gennaio nella zona pedonale di San Cassiano. Le casette in legno, con le loro luci e gli addobbi di Natale, fanno da cornice al ricco programma di attività e manifestazioni. Le piccole baite espongono prodotti gastronomici di vario genere, prendendo i visitatori per la gola, e proponendo delizie tipiche della zona. Anche in questo contesto l'Alta Badia conferma la sua passione per la buona cucina: tra le altre specialità si può degustare per la prima volta il dolce “Stella di Natale”. All'interno del villaggio natalizio, si svolge un ricco programma collaterale, con i concerti dei cori locali, che propongono le più belle melodie natalizie. Il presepe tradizionale in legno, creato da artisti locali e il recinto con gli animali contribuiscono a rendere l'atmosfera all'interno del villaggio ancora più intensa e ricca di emozioni, proprie del periodo dell'anno più atteso da grandi e piccini.



Mountain Christmas - Selva di Val Gardena (BZ) - Dal 4 dicembre anche la Val Gardena si prepara al Natale: dopo i mercatini tradizionali di Santa Cristina e Ortisei, quest'anno Selva ospita "Mountain Christmas", un mercatino natalizio ispirato al mondo dello sci. Per la prima volta, infatti, le piste vengono idealmente trasferite in paese grazie a una striscia continua di luci lunga 350 metri, a 6 piccole cabine della funivia in legno (appese nella “stazione a monte”), e a 14 casette, sempre in legno (a forma di baita e di fienile), dove è possibile gustare il pan di zenzero, il vin brulè, le torte fatte in casa e acquistare oggetti unici per il prossimo Natale. Una moltitudine di palline e luci scintillanti insieme alle canzoni di Natale allietano i cuori e portano gioia e stupore negli occhi di grandi e piccini.



Mercatino di Natale - Sauris di Sopra (UD) - Dal 6 all'8 dicembre Sauris si trasforma in un incantevole “paese del Natale”: per tre giorni sulle tradizionali bancarelle disposte fra rustici stavoli e antiche case in pietra e legno si possono ammirare e acquistare i più tipici oggetti in legno, ferro battuto, paglia, ceramica, lana cotta e feltro dell'artigianato carnico (fra cui i comodi scarpèts, le tradizionali pantofole in velluto con la suola ricavata dal copertone di biciclette), addobbi natalizi, sculture e giocattoli in legno, lavori a maglia, tante idee regalo e prodotti della gastronomia locale, come il prosciutto crudo leggermente affumicato per il quale Sauris è conosciuta dai gourmet, la birra di Sauris, le ricotte affumicate, i formaggi di malga, i mieli di montagna e i dolci natalizi. Musiche, piccoli spettacoli di artisti di strada, danze tradizionali, distribuzione di vin brulè e biscotti natalizi fanno da contorno alle bancarelle e contribuiscono a rendere festosa l'atmosfera.



Natale d'atmosfera - Castione della Presolana (BG) - Tornano, fino al weekend del 20 dicembre, in tutta la loro magia i tradizionali mercatini di Natale di Castione, ai piedi della Presolana, nella Bergamasca. Tra sacro e profano, ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le età: da un lato la commovente Capanna della Natività dove, in attesa dell'arrivo del Bambino, abili artigiani sono al lavoro per scolpire il legno e la pietra, lavorare la paglia e martellare il rame. Dall'altro Babbo Natale in persona accoglie i bambini nel suo salotto addobbato a festa. Non mancano nemmeno i suoi fedeli aiutanti, gli elfi, che aprono il loro laboratorio per insegnare a creare bellissimi addobbi e decori.



Mercatini di Natale - Torino - Anche quest'anno dal 4 dicembre a Torino è possibile vivere un evento ricco di emozione tra bancarelle e chalet che propongono il meglio dell'oggettistica natalizia piemontese, italiana e straniera. Addobbi, luci, attività e mostre fanno da corollario a uno dei momenti più intensi che anticipano il Natale. Se vi spostate con i più piccoli, è possibile trovare rifugio allo spazio bimbi, accanto al Cortile del Maglio: in una ricca scenografia tematica, potrete approfittare di giochi, letture di fiabe e laboratori artistici che intrattengono i più piccini, mentre vi godrete il mercatino



Presepi in vetrina - Comacchio (FR) - Da martedì 8 dicembre Comacchio risplende di tante lucine colorate, di immagini della natività all'interno delle chiese e sotto le arcate dei ponti. Unici in tutta Italia sono i Presepi sotto i Ponti scenografici del centro storico, raggiunti dai personaggi della Natività a bordo delle barchette che navigano i solchi d'acqua, offrendo uno spettacolo esclusivo.



Natalidea - Genova- Dal 5 al 13 dicembre Genova ospita nove giorni di festa e di shopping per scegliere grandi e piccoli regali e immergersi nell'atmosfera natalizia con il Santa Claus Village di Rovaniemi. Oltre a spettacoli di magia e clownerie, burlesque, balli, showcooking ed esibizioni cinofile a Natalidea è possibile scegliere il regalo di Natale che fa per te: con più di 130 espositori, provenienti da tutta Italia, si spazia dall'abbigliamento all'artigianato italiano ed etnico, dall'arredo ai complementi, dal casco serigrafato più “trendy” al camper pluri-accessoriato.



Musei del Cibo della provincia di Parma - Conoscere e assaggiare i capolavori dell'enogastronomia italiana è ancora più gustoso durante il lungo weekend dell'Immacolata: dal 5 all'8 dicembre, infatti, il circuito dedicato a Parmigiano Reggiano, Pasta, Pomodoro, Vino, Salame e Prosciutto di Parma ha riservato infatti ai visitatori quattro giorni di apertura straordinaria. Con la Musei del Cibo Card è possibile visitare a soli 9 euro tutti i musei, ammirando nel passaggio tra uno e l'altro le bellezze del Parmense. La speciale Card acquistabile alle biglietterie vale un anno ed è quindi utilizzabile come passepartout per esplorare l'intero territorio, sempre ricco di sorprese: dai Castelli ai ricordi musicali verdiani, dai parchi naturali alla buona tavola.



Mercato nel Campo - Siena - Sabato 5 e domenica 6 dicembre Siena apre le porte a due giorni magici per vivere tutta la magia delle Feste con la rievocazione del "Mercato Grande" che si svolgeva una volta alla settimana nella Siena del XIII secolo, accogliendo moltissimi venditori. Oltre centocinquanta banchi, allestiti nella suggestiva conchiglia del Campo di Siena, mettono in mostra i migliori prodotti dell'enogastronomia e dell'artigianato per dare vita a un appuntamento unico, sulle tracce di quanto avveniva nel Medioevo. Nei due giorni di Mercato sono in programma visite guidate alla scoperta dei luoghi di consumo e di vendita del passato e un ricco cartellone di degustazioni, attività per bambini e performance dal vivo. Il Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, in Piazza del Campo, ospita "Vinarte" con musica, arte e degustazioni sotto la Torre del Mangia, dove è possibile assaggiare le eccellenze vinicole della provincia di Siena e assistere a performance musicali e artistiche.



Mercatini di Natale - Napoli - Se c'è una città in cui il Natale è particolarmente sentito, questa è Napoli. E non a caso, qui si concentrano i migliori artigiani del presepe che nella città partenopea è veramente un culto. Fino a mercoledì 6 gennaio i mercatini di Natale riempiono di colori la città già vivace di suo; la folla arriva in Via Duomo, sul Decumano Maggiore, cioè la Via dei Tribunali, e nei tantissimi vicoletti laterali. Ma per tuffarsi appieno nello spirito del Natale napoletano bisogna andare in Via San Gregorio Armeno, la strada celebre in tutto il mondo per l'elevata presenza di botteghe di artigiani del presepe. È li che nascono le figure del presepe, dalle miniature a quelle a grandezza naturale, tutte rigorosamente realizzate a mano.