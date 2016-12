Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Rittner Pistnkuchl - Renon (BZ) - Sabato 5 marzo le piste del Corno del Renon, sopra Bolzano, rinnovano l'appuntamento con il meglio della gastronomia locale: protagonisti sei chef e altrettante specialità tipiche, tutte da assaporare all'aperto. Per l'occasione sei tra i migliori chef del Renon cucinano piatti tipici rigorosamente all'aperto. Durante la giornata di “gastronomia sulla neve” a ogni ospite viene consegnato uno speciale pass: chi assaggia tutti e sei i piatti proposti (è necessario richiedere il timbro per ogni piatto direttamente nella baita), riceve una sorpresa finale. La giornata si conclude, dalle ore 16.30 in poi, con una degustazione di vini.



Winter Survival Camp 2016 - Alpe di Siusi (BZ) - Per i bimbi a caccia di peripezie, dal 21 febbraio al 6 marzo 2016, nell'area vacanze Alpe di Siusi (Seiser Alm/Südtirol) c'è il programma per famiglie per imparare a sopravvivere in alta quota. Ogni giorno è prevista una nuova avventura: dalla costruzione di un vero igloo di ghiaccio, alla partecipazione in un'indagine alla scoperta delle tracce degli animali selvatici, alle tecniche di ricerca sotto la coltre bianca con apparecchi Arva e cani da valanga, alle ciaspolate in libertà. Così i mini esploratori imparano a capire come comportarsi nell'ambito di un'operazione di salvataggio ad alta quota e i trucchi per affrontare le eventuali emergenze dell'inverno, ad apprezzare i doni della natura.



Fums, profums, salums - Sutrio (UD) - Un suggestivo viaggio gastronomico con protagonista il salame, re della tavola carnica. Domenica 6 marzo, il caratteristico borgo di Sutrio si trasforma in vero e proprio laboratorio di sapori e profumi che permette di conoscere e confrontare le ricette del salame e non solo. Cinque tappe di degustazione in altrettante corti, una decina di produttori con le loro specialità, un'area adibita alla dimostrazione dei lavori di norcineria, osterie, enoteche e ristoranti aperti con i loro piatti a base di maiale, il tutto accompagnato dai ricercati vini del Friuli Venezia Giulia e dalla musica.



Api & Prati - Salute alle Erbe - Padova - Domenica 6 febbraio la centralissima Piazza della Frutta a Padova ospita una manifestazine dedicata alla dolcezza del miele e alle erbe aromatiche, officinali e spontanee del territorio veneto. Il programma dell'evento prevede un'esposizione di cento erbe aromatiche con relativa scheda informativa, una mostra fotografica sulla straordinaria vita delle api, un laboratorio per bambini, degustazioni di mieli ed incontri con esperti e produttori locali. Non ultimo, un ricco mercatino con la presenza degli apicoltori padovani.



Un borgo di cioccolato - Borgo San Dalmazzo (CN) - Un fine settimana di dolcezza tra le colline cuneesi a base di cioccolato e sapori del territorio. Per l'occasione è disponibile una grande esposizione di prodotti, affiancata da laboratori di lavorazione, degustazioni, e informazioni sull'Eccellenza Artigiana rappresentata dagli operatori. Sabato 5 e domenica 6 marzo.



Rassegna Gastronomica - Locate di Triulzi (MI) - La Proloco di Locate di Triulzi organizza fino al 20 marzo una Rassegna Gastronomica davvero imperdibile: presso alcuni locali convenzionati, potrete degustare, a prezzi vantaggiosi, i migliori piatti della tradizione culinaria lombarda e squisite pizze. Inoltre, aè possibile di partecipare al concorso "Sapori d'inverno" che mette in palio 10 piatti artistici da collezione.



Apimell - Piacenza - Da venerdì 4 a domenica 6 marzo, Piacenza diventa il punto di ritrovo di un settore vario e complesso, che va dall'allevamento alla cura delle api, dalla produzione alla trasformazione e al confezionamento dei prodotti dell'alveare. La mostra mercato ospita più di cento aziende che offrono le ultime novità per l'allevamento e le fasi di lavorazione: innovazione, qualità dei materiali ed ecosostenibilità sono le caratteristiche salienti dell'offerta merceologica, che si completa con i prodotti dell'alveare per usi cosmetici, alimentari e curativi. Convegni, seminari e workshop arricchiscono il programma.



Sagra delle Frittelle - Bagno a Ripoli (FI) - Per tutti i weekend, fino a domenica 20 marzo, la cittadina alle porte di Firenze propone un evento gastronomico dedicato alle frittelle, gustoso dolce tipico del perdiodo di Carnevale. Gli stand aprono i battenti alle 8.00 di mattina e il ricavato viene interamente devoluto in beneficenza.



Sagra del tartufo marzuolo - Certaldo (FI) - Da venerdì 4 a domenica 20 marzo l'Associazione Tartufai delle colline della Bassa Valdelsa organizza nell'incantevole borgo medioevale di Certaldo una sagra dedicata al prezioso tubero e offre a tutti i visitatori la possibilità di gustarlo insieme alle fantastiche specialità della cucina toscana. Per l'occasione vengono preparati gli antipasti del tartufaio, i crostini di polenta al tartufo, i tagliolini o ravioli al tartufo, il carpaccio al tartufo con parmigiano, la tagliata del tartufaio e l'artista tartufata. Chi non ama particolarmente il sapore del tartufo può assaporare tanti altri piatti tipici della tradizione toscana.



Tipicità - Fermo (AP) - Un viaggio tra le prelibatezze enogastronomiche marchigiane e percorsi turistici inediti legati dal filo conduttore del benessere e del buon vivere. Aree espositive specializzate e tanti eventi in programma; previsti spettacoli del gusto, mercatini e saloni tematici, workshop, seminari e convegni. In prima linea anche birra agricola, produzioni bio, cioccolato d'autore accanto a zafferano, anice verde e mela rosa dei Sibillini. Da sabato 5 a lunedì 7 marzo.