Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Torgnon d’Outon - Torgnon (AO) - Dal 23 ottobre all’8 novembre si festeggia con una sagra gastronomica, tra dimostrazioni, conferenze, vendita di prodotti a km 0 e momenti ludici per i più piccini. Tra le specialità enogastronomiche, le patate di montagna e la Fontina DOP d'alpeggio. Per l'occasione si possono degustare i piatti della tradizione come la Torgnolette, a base di patate, Fontina, porri e pancetta, e la Sueppa di Torgnon a base di pane nero e bianco, Fontina, cavolo verza e fave.



Cioccolandia 2015 - Castel San Giovanni (PC) - Sabato 7 novembre si svolge la dodicesima edizione della fiera autunnale dedicata al cioccolato, inondando il centro storico di Castel San Giovanni di dolcezza e profumi. Per l'occasione sono presenti pasticceri e maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Inoltre, 150 bancarelle di hobbisti e "artigiani del palato" promuovono le tipicità della zona compresi i prodotti autunnali. Non mancano occasioni di intrattenimento per bambini e adulti, con giochi gonfiabili e truccabimbi, artisti di strada, spettacoli, degsutazioni e tanta musica.



Festa della Polenta di Vigasio - Vigasio (VR) - Fino a domenica 8 novembre tornei, parate, spettacoli, ma soprattutto stand gastronomici. Al centro dell'attenzione a Vigasio è la polenta, il piatto povero per eccellenza, servita con baccalà alla vicentina, pastisada de caval, tastasal, gulasch, seppie e piselli. Ma non mancano anche gli altri piatti tipici della cucina veneta: stinco al forno, cinghiale, capriolo, funghi e grana, lepre, fagioli e luccio in salsa, brasato al barolo e altre succulente delizie.



L'Estate di San Martino - Marcianise (CE) - Sabato 7 e domenica 8 novembre le “venelle” (traverse di via Santoro) diventano lo scenario ideale di un percorso alla scoperta di tutto ciò che di buono può offrire il territorio: dalla gastronomia alla musica,con le paranze di tammorra,la fotografia, la pittura. Lungo il percorso poi, mostre fotografiche, esperienze d'arte attiva, animazione per i più piccoli, installazioni di arte floreale.



Sagra del bartolaccio - Tredozio (FC) - Fino a domenica 8 novembre il centro storico di Tredozio ospita una festa paesana dedicata ai sapori dell'antica tradizione tosco-romagnola, ed in particolare al 'bartolaccio', l'autentico e originale tortello cotto sulla piastra ripieno di patata, pancetta, grana reggiano stagionato di 20 mesi, sale e un pizzico di pepe. A cornice dell'evento non manca un mercato per le vie del paese, musica dal vivo e spettacoli vari con gli artisti di strada.



Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi - San Giovanni d'Asso (SI) - In occasione della mostra merdato dedicata al tartufo bianco, i weekend del 7-8 e del 14-15 novembre organizzano un viaggio indietro nel tempo: oltre a degustare i deliziosi piatti a base del "diamante bianco" la linea veloce “Asciano – Monte Antico” (che una volta portava ai paesi sperduti fra le Crete Senesi fino alle pendici del Monte Amiata) fa riscoprire le emozioni di viaggiare a bordo di un treno a vapore immersi nei paesaggi più incontaminati e meno conosciuti del territorio. Il “Treno Natura”, esperienza che adesso si replica in diverse parti d'Italia, ha inventato un nuovo modo per utilizzare le vecchie e affascinanti ferrovie, oggi non più utilizzate per i viaggi di linea, rigenerandole come attrazione per il turismo esperienziale.



Fiera Nazionale del Tartufo Bianco - Acqualagna (PU) - Fino al 15 novembre, il tartufo marchigiano, tra i più pregiati e richiesti nel panorama culinario mondiale torna a conquistare i palati durante la Fiera Nazionale del Tartufo. La piazza principale ospita gli stand dei commercianti di tartufo fresco, anima storica della festa e il Palatartufo è pronto per accogliere gli oltre 200.000 visitatori della Fiera.



Castagnata - Paganico Sabino (RI) - Domenica 8 novembre Paganico Sabino ospita la tradizionale “Castagnata”, giunta alla16esima edizione: non una semplice sagra, ma un vero e proprio tuffo all'indietro nel passato grazie alla mostra di arredi sacri e attrezzi della civiltà contadina. Dalle 12.20 le caldarroste vengono servite nel classico cartoccio insieme alla pasta fatta in casa, alle salsicce, alle bruschette e all'immancabile vino rosso. Tra una portata e l'altra non si può non visitare la mostra della memoria nel centenario della guerra 15-18, ricca di testimonianze dal vivo di abitanti che la combatterono in prima persona.





La Sagra della Castagna e dei prodotti del sottobosco - Acerno (CS) - Per la valorizzazione della castagna di Acerno ogni anno la 2ª domenica di novembre, l'Associazione Pro-Loco di Acerno organizza una manifestazione che rappresenta un'occasione per assaporare piatti tipici e dolci preparati a base di castagne. Tra stand con prodotti tipici locali, giochi, gare di castagne, gruppi folkloristici, sfilata di cavalli e dimostrazioni della raccolta delle castagne non c'è che da leccarsi i baffi.



Fiera delle Castagne e del Vino Nuovo - Lanusei (OG) - Da venerdì 6 a domenica 8 novembre in Ogliastra si svolge la prima edizione della "Fiera delle Castagne e del Vino Nuovo", manifestazione organizzata dal centro commerciale naturale "Le Falere" e dai commercianti locali, con il contributo del Comune. La fiera – che si svolge lungo via Roma – nasce con lo scopo di valorizzare i prodotti del territorio di Lanusei tra stands enogastronomici, caldarroste, artisti di strada, musica e balli.