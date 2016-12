Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Fiera del Riso - Isola della Scala (VR) - Fino all'11 ottobre trecento cuochi, nove sfide e 380 mila risotti serviti, uno spettacolo tra stand, concorsi gastronomici e serate a tema. Il programma prevede: Chef di diverse regioni d'Italia e Maestri Risottari che preparenno le loro specialità, spettacoli, sport, convegni, fiera campionaria, sfilate in costumi d'epoca e molto altro.



Festa della Zucca - Casalmaggiore (CR) - Dal 24 al 27 settembre il " Blisgon", tortello di zucca casalasco, è il padrone del palcoscenico all'interno della piazza Garibaldi di Casalmaggiore. Il programma prevede convegni, manifestazioni, il mercatino delle zucche e numerosi concerti e spettacoli che allieteranno le giornate.



Da Cortile a Cortile - Bra (CN) - Passeggiare tra i più caratteristici scorci della città, gustando il meglio della tradizione enogastronomica del territorio: succede a Bra, comune slow tra Langhe e Roero, nella provincia di Cuneo, domenica 27 settembre. Nel menù, immancabile la salsiccia di Bra, famoso insaccato realizzato con carne di vitello. E poi antipasti misti (peperoni di Bra, insalata sedano e noci, frittatina di cipolle), il tipico bagn'ntl oli, agnolotti al sugo di arrosto, bollito misto alla piemontese con salse, plateau di formaggi e miele, per concludere con la torta di nocciole. Il tutto, accompagnato dai vini del Consorzio tutela del Roero.



Coltiviamo un'altra economia, Stili di vita sostenibili - Ravenna (RA) - Domenica 27 settembre il centro storico di Ravenna si anima con proposte concrete di economia sociale, consumo critico e stili di vita sostenibili. Quest'edizione è dedicata in particolare al tema del cibo, della sovranità alimentare e dell'agricoltura sostenibile, mettendo in luce il ruolo e le esperienze dell'economia solidale nella lotta alla criminalità organizzata.



Festa Regionale della Polenta - Badia Polesine (RO) - Fino a domenica 27 settembre in provincia di Rovigovengono serviti piatti succolenti a base di polenta: polenta con i funghi e con l'asiago, con il grana a scaglie o con il tastasale, bogoni in pocio, fagioli in umido, cotechino e porchetta.



Sagra del Tartufo - Fiesole (FI) - Fino a domenica 27 settembre si svolge la 31ª edizione della Sagra del Tartufo. Nel menù della sagra spiccano specialità a base di tartufo, tra le quali bruschetta e crostini, primi tra cui lasagne bianche, taglierini o tortelli e secondi come carpaccio di bresaola, bistecca, scaloppine. Gli stand gastronomici aprono tutte le sere, tranne il lunedì, dalle 19:30.



Sagra degli strigliozzi - Castel di Tora (RI) - L'appuntamento è fissato per domenica 27 settembre alle 12.30, quando all'interno di un'area al coperto inizia la distribuzione degli strigliozzi, un particolare tipo di pasta lunga realizzata con farina di grano duro e condita con abbondante sugo al pomodoro; a completare il tutto ci sono il pane cotto a legna, il buon vino del posto, i dolci tipici e tutto il meglio della gastronomia locale, che sarà in bella mostra insieme ai prodotti d'artigianato lungo le tortuose viuzze del paesino in provincia di Rieti.



Festa della nocciola - Boscoreale (NA) - Piazza Vargas, l'antica agorà boschese, nel weekend del 25, 26 e 27 settembre, ospita la seconda edizione della “Festa della nocciola”, la manifestazione che tende a valorizzare e promuovere un prodotto tipico del territorio. Nutrito il programma che, nelle tre serate, prevede esibizioni canore di giovani artisti locali, esibizioni di scuole di ballo e sportive, cabaret, tammorra, giocolieri, performance di attori locali, elezione di miss nocciola e sfilata di moda.



Festa di Sant Miquel - Alghero - Dal 24 al 29 settembre ad Alghero si svolgono i festeggiamenti in onore di San Michele, che diventa Sant Miquel in catalano, il Santo Patrono della città. Una sentita festa religiosa, ma anche una gioiosa festa cittadina alla quale partecipano le migliaia di turisti che ancora affollano la località catalana del nord ovest della Sardegna.



Cous Cous Fest - San Vito Lo Capo (TR) - Fino a domenica 27 settembre nella cittadina trapanese andrà in scena una festa di sapori e civiltà che celebra il cous cous. Quest'anno a sfidarsi a colpi di cous cous oltre all'Italia ci saranno Senegal, Marocco, Tunisia, Israele, Palestina, Francia, USA, Mauritius e Brasile. In calendario anche i concerti gratuiti di tanti artisti, pronti a esibirsi sul palco di Piazza del Santuario ogni sera a partire dalle 21:30: tra gli ospiti più attesi ci sono Elio e le Storie Tese (martedì 22 settembre), Vinicio Capossela (mercoledì 23 settembre), Giobbe Covatta (domenica 20 settembre), Giovanni Cacioppo (domenica 27 settembre), Caparezza (sabato 19 settembre) e Marracash (giovedì 24 settembre) .