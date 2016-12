Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

In Arte Hortum - Milano - In occasione della settimana della biodiversità il Vivaio Comunale di Milano ospita dal 12 - 20 settembre più di cento qualità diverse di pomodori in mostra e antiche sementi. Un percorso di approfondimento e conoscenza su alcune varietà di ortaggi antichi provenienti da tutte le regioni d'Italia, inoltre, sono esposte attraverso un itinerario ricreato con piante, semi, acquarelli e proposte originali per organizzare il proprio orto sul balcone, anche all'insegna del riciclo.



A Tavola nel Feltrino: il Fagiolo - Lamon (BL) - Da venerdì 18 a domenica 20 settembre si svolge la mostra mercato del rinomato fagiolo di Lamon. Durante la manifestazione vengono allestiti numerosi stand gastronomici curati dalle associazioni locali che propongono menù a base di fagioli e di altri piatti tipici locali. Vengono inoltre realizzate alcune mostre e spettacoli di vario genere. Inoltre, uno spazio viene dedicato all'artigianato locale con intere aree della manifestazione riservate ad artigiani e scultori.



Festa Regionale della Polenta - Badia Polesine (RO) - Fino a domenica 27 settembre in provincia di Rovigovengono serviti piatti succolenti a base di polenta: polenta con i funghi e con l'asiago, con il grana a scaglie o con il tastasale, bogoni in pocio, fagioli in umido, cotechino e porchetta.



Mostra mercato del formaggio e della ricotta di malga- Enemonzo (UD) - Dopo la stagionatura, avvenuta durante i mesi estivi nelle malghe, in settembre i formaggi vengono portati a valle e venduti nei caseifici. Settembre è anche il periodo in cui ci si prepara alla transumanza, ovvero il ritorno a valle delle mandrie che, dopo aver passato i mesi caldi negli alpeggi di alta montagna, trascorreranno i mesi invernali nelle stalle dei paesi. Questa tradizione centenaria viene festeggiata ad Enemonzo con la Mostra mercato del formaggio e della ricotta di malga, in programma fino al 20 settembre. Un'occasione per scoprire e degustare i formaggi d'alpeggio (il particolare formaggio salato Carnia e le ricotte affumicate) e per assaggiare il miglior formaggio e la migliore ricotta di malga decretati da un concorso che coinvolgerà anche i presenti, in una gara divertente e gustosa. Negli stand gastronomici, menu a base di formaggio, dall'antipasto al dolce. Musiche e danze folkloristiche rallegrano la festa, durante la quale è possibile seguire dal vivo le varie fasi della lavorazione del formaggio e curiosare fra i prodotti del mercatino dell'artigianato.



La Terra dei Mercanti - Bastia Umbra (PG) - All'interno dell'Umbriafiere di Bastia Umbra si svolge, sabato 19 e domenica 20 settembre, una fiera sul vintage, modernariato, antichità, collezionismo e fumetti. Il pubblico può cammirare tra una grande esposizione di modellismo statico e dinamico con oltre 150 metri quadrati di stazioni ferroviarie di varie epoche funzionanti e giocattoli d'epoca da collezione compresi quelli di latta.



Panenostrum - Senigallia (AN) - Giunta alla XV edizione, la manifestazione si conferma come il più importante appuntamento di approfondimento e di valorizzazione dell'intera filiera del pane, dalla semina del grano fino al suo consumo quotidiano. Dal 17 al 20 settembre, quindi, si viaggia tra le tecniche di preparazione e i rituali della produzione del pane, dall'impasto alla cottura per arrivare alla riuscita di un ottimo prodotto, con centinaia di tipi diversi tra farine ed ingredienti.



Sagra del Tartufo - Fiesole (FI) - Fino a domenica 27 settembre si svolge la 31ª edizione della Sagra del Tartufo. Nel menù della sagra spiccano specialità a base di tartufo, tra le quali bruschetta e crostini, primi tra cui lasagne bianche, taglierini o tortelli e secondi come carpaccio di bresaola, bistecca, scaloppine. Gli stand gastronomici aprono tutte le sere, tranne il lunedì, dalle 19:30.



Sagra dei funghi porcini - Oriolo Romano (VT) - Porcini al forno, in crema, in zuppa su primi e secondi piatti, e la festa ha inizio a Oriolo Romano dall'11 al 13 e ancora dal 18 al 20 settembre. C'è ne è per tutti…i gusti. Per chi li ama ma anche per chi preferisce qualcosa di più tradizionale. Organizzata dall'Associazione Culturale Oriolo Romano, in collaborazione con il Comune e la Pro-Loco, la Sagra affianca al ricco menù un programma che spazia dagli spettacoli musicali alle conferenze a tema, dai mercatini fino alle mostre d'arte.



Festa del Miele e dei prodotti tipici Campagnanesi - Campagnano di Roma (RM) - L'Università Agraria di Campagnano di Roma in collaborazione con APAC (Associazione Produttori Apistici Campagnanesi) organizza per sabato 19 settembre dalle 18.00 la 1° festa del miele e dei prodotti agroalimentari Campagnanesi.



Sagra della Vendemmia - Viagrande (CT) - Dal 18 al 20 settembre si svolge una Sagra dedicata all'uva, manifestazione ricca di eventi come come quelli della tradizionale "raccolta dell'uva" e quello della "pistatina" e la ricostruzione storica dal vivo di come anticamente si produceva il vino. Nel corso della manifestazione si può assistere a spettacoli folcloristici di musica popolare, visitare la mostra mercato di artigianato e degustare prodotti tipici locali quali la mostarda d'uva preparata secondo antiche ricette contadine.