Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Se ancora non avete nulla in programma per il secondo fine settimana di settembre , ecco dieci appuntamenti da vivere lungo il nostro Stivale. Dal profumo dei funghi porcini a quello del vino moscato, fino al sapore più intenso del tartufo. Ecco gli eventi imperdibili in cui è possibile assaporare le tante eccellenze italiane. Scopriamo insieme la rassegna .

Sagra dei Crotti - Chiavenna (SO) - Il viaggio tra le 'delizie’ della Valtellina inizia proprio a Chiavenna, città nota per i suoi crotti, cavità naturali dotate di spiragli tra cui soffia il 'sorèl’, una corrente d’aria perfetta per la stagionatura dei salumi e per l’invecchiamento del vino. Fino a domenica 13 settembre, infatti, è possibile partecipare alla Sagra dei crotti, rinomata manifestazione enogastronomica che mette in mostra le eccellenze di questo territorio, come la brisaola (proprio come viene chiamata in queste zone), la polenta taragna, i pizzoccheri, e le costine 'al lavecc', ovvero preparate sulla pietra ollare della Valmalenco. Per l'occasione è anche possibile vedere l'interno dei crotti, solitamente non vistabili perché di proprietà privata.

Mostra mercato del formaggio e della ricotta di malga- Enemonzo (UD) - Dopo la stagionatura, avvenuta durante i mesi estivi nelle malghe, in settembre i formaggi vengono portati a valle e venduti nei caseifici. Settembre è anche il periodo in cui ci si prepara alla transumanza, ovvero il ritorno a valle delle mandrie che, dopo aver passato i mesi caldi negli alpeggi di alta montagna, trascorreranno i mesi invernali nelle stalle dei paesi. Questa tradizione centenaria viene festeggiata ad Enemonzo con la Mostra mercato del formaggio e della ricotta di malga, in programma fino al 20 settembre. Un'occasione per scoprire e degustare i formaggi d'alpeggio (il particolare formaggio salato Carnia e le ricotte affumicate) e per assaggiare il miglior formaggio e la migliore ricotta di malga decretati da un concorso che coinvolgerà anche i presenti, in una gara divertente e gustosa. Negli stand gastronomici, menu a base di formaggio, dall'antipasto al dolce. Musiche e danze folkloristiche rallegrano la festa, durante la quale è possibile seguire dal vivo le varie fasi della lavorazione del formaggio e curiosare fra i prodotti del mercatino dell'artigianato.



Fungolandia - Olmo al Brembo (BG) - La Sagra del Fungo in Val Brembana arriva alla 10ª edizione e lo fa abbinando agli appuntamenti tradizionali una serie di novità legate specialmente agli aspetti gastronomici e naturalistici del mondo dei funghi. Fino al 13 settembre grazie agli esperti del settore è possibile andare alla scoperta del mondo dei funghi, tra escursioni nei boschi, degustazioni, laboratori per i più piccoli e sfide ai fornelli.



Sagra del Tartufo - Sant'Agostino (FE) - Fino al 13 settembre a Sant'Agostino il protagonista assoluto è il pregiato tartufo bianco e nero, simbolo ed emblema della tradizione territoriale e dell'eccellenza gastronomica locale. Anche quest'anno la manifestazione è pronta ad accogliere, con cortesia, ospitalità e buona cucina, quanti desiderano gustare e assaporare il tartufo, all'insegna di piatti della tradizione locale tra cui tra cui la parmigiana al tartufo e parmigiano reggiano e i tortellini al tartufo fatti a mano, specialità che identificano l'evento.

Sagra delle Erbe Palustri - Bagnacavallo (RA) - La sagra, organizzata dall'associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri e dal Comune di Bagnacavallo dall'11 al 14 settembre, rappresenta un'opportunità unica per apprezzare la sapienza delle mani degli artigiani villanovesi del Cantiere Aperto e degli intrecciatori provenienti da varie zone d'Italia e dalla Spagna. A partire dal pomeriggio di sabato 12 e per tutta la giornata di domenica 13 il centro del paese ospita "La soffitta in piazza" e il mercatino delle pulci dei bambini. Le vie, le piazze e il parco sono animati da artisti di strada e cantastorie. Nella Sala azzurra del Palazzone e nell'ex Ecomuseo in largo Tre Giunchi, invece, sono allestite le Mostre della memoria e ogni sera alle 21.00 va in scena uno spettacolo nell'Etnoparco Villanova delle Capanne.



Festa della Cipolla di Cannara - Cannara (PG) - Si ripete come ogni anno la grande Festa della Cipolla di Cannara, manifestazione chde evde protagonisti, oltre alla buona cucina, eventi, concerti e spettacoli. Stand gastronomici deliziano il palato con i migliori piatti cucinati a base di cipolla e non solo, il tutto preparato secondo le antiche ricette umbre. Non perdete l'occasione di visitare i luoghi francescani di Cannara, il Sacro Tugurio e Piandarca, luogo della Predica agli uccelli di San Francesco.



Sagra dei funghi porcini - Oriolo Romano (VT) - Porcini al forno, in crema, in zuppa su primi e secondi piatti, e la festa ha inizio a Oriolo Romano dall'11 al 13 e ancora dal 18 al 20 settembre. C'è ne è per tutti…i gusti. Per chi li ama ma anche per chi preferisce qualcosa di più tradizionale. Organizzata dall'Associazione Culturale Oriolo Romano, in collaborazione con il Comune e la Pro-Loco, la Sagra affianca al ricco menù un programma che spazia dagli spettacoli musicali alle conferenze a tema, dai mercatini fino alle mostre d'arte.



Sagra del Vino Moscato di Vallemarina - Monte San Biagio (LT) - Dal 10 al 13 settembre quattro giornate dedicate alle degustazioni di uva e vino moscato. In Piazza Padre Biagio viene allestito uno stand gastronomico in cui è possibile gustare i prodotti tipici locali (Salsicce dop di Monte S. Biagio, spezzatino di capra locale, formaggi marzolini e naturalmente vino moscato di Vallemarina. La domenica, giornata conclusiva dell'evento, è dedicata alla consueta sfilata di carri allegorici a tema.



Sagra del Fagiolo Carne - Fabrica di Roma (VT) - Fabrica di Roma, l'11, il 12 ed il 13 settembre, ospita la Sagra del Fagiolo carne, un'occasione per degustare i gnocchetti con i fagioli, i “facioli cozze e cime di rapa”, fino ad arrivare alle “sarcicce alla brace”. L'evento, alla terza edizione, intende celebrare questa semenza autoctona la cui coltivazione sul territorio ha origini antichissime, come documentano anche alcuni scritti conservati sia nell'archivio storico comunale che nell'archivio di stato di Viterbo.

- In occasione della Solennità della SS. Addolorata, viene riproposta nel borgo Torretta a Boscotrecase (Na), la "Festa del Piennolo" ed il percorso espositivo degli antichi e nuovi mestieri. L'evento, arrivato alla sua dodicesima edizione, si svolge presso il Cortile della Parrocchia SS. Addolorata che si trasforma in un piccolo percorso espositivo. La "Festa del Piennolo" punta da sempre alla valorizzazione delle produzioni agricole locali di pomodorino vesuviano, che cresce sui terreni più impervi delle pendici del vulcano.