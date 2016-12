Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Salotto del vino - Farigliano (CN) - Fino a domenica 30 agosto in provincia di Cuneo si degusta il "Bon Vin", un'opportunità da non perdere per assaggiare i vini di una ventina di vitivinicoltori fariglianesi. Per l'occasione un bus navetta sarà gratuitamente a disposizione dei turisti che da Farigliano vorranno visitare il Museo "Casa della Piemontese" a Carrù.



Sagra del cunigliolo fritto - San Miniato (PI) - Per tutto il mese di agosto, torna a La Serra, frazione di San Miniato, la Sagra del Cunigliolo Fritto. Evento di punta dell'estate serrese, la sagra propone un piacevole menù con varie specialità del territorio, tra le quali la più appetitosa è ovviamente la frittura di coniglio.



Folking Carsulae - Terni (TR) - Il Gruppo Folkloristico "Diversa-Mente"organizza "Folking Carsulae 2015 - Le Tradizioni nella Storia - VI° memorial Carla Borghetti", una rassegna di Gruppi Folkloristici che si svolge venerdì 28 e domenica 29 agosto presso la suggestiva area archeologica di Carsulae. La manifestazione vede come protagonisti alcuni gruppi provenienti da diverse regioni italiane e nazioni straniere. Oltre al Gruppo Diversa-Mente ci sarà la partecipazione dal Friuli Venezia Giulia con il Gruppo "Chino-Ermacora", dal Molise il gruppo " 'A Shcafètte", dalla Calabria " A Pacchianeddra Sansustisa", dalla Francia il gruppo " Les Rhodos Chamoniards" e dall'Ungheria il "Misina Nèptàncegyùttes".



Festival dei Parchi delle Marche - Ancona - Da venerdì 28 a domenica 30 agosto prende il via una manifestazione che valorizza la straordinaria presenza dei parchi marchigiani. Promossa da Regione Marche con Federparchi Marche, la Notte Verde intende valorizzare attraverso eventi e attività per grandi e piccoli, di notte e di giorno, i luoghi, i sentieri, i musei, i prodotti tipici locali attraverso escursioni, concerti, laboratori didattici, cicloturismo notturno, performance musicali. Sono davvero molteplici le scelte che si propongono al turista e al marchigiano che vorrà grazie a questi eventi conoscere i parchi della regione.



Rajche, radici in comune - Subiaco (RM) - L'associazione culturale “Rajche”, ovvero “Radici” in dialetto Sublacense organizza da venerdì 28 a domenica 30 agosto un evento dedicato a promuovere il territorio e le tradizioni locali. Gastronomia, musica, dialetto, folclore popolare: in una sola parola, le radici di un popolo. A chiusura della manifestazione viene invece allestita la tradizionale "panarda", una cena all'aperto il cui menù a base di piatti semplici ricorda il modo in cui usavano pasteggiare i nostri nonni.



In vico veritas - Palma Campania (NA) - Sabato 29 agosto le vie e i cortili di Palma Campania ospitano una passeggiata folcloristica per andare alla scoperta delle tradizioni e dei buoni sapori di un piccolo borgo campano. Per l'occasione i forni a legna vengono riaccesi, i prodotti tipici come il soffritto, le pastiere e lo spaghetto con le nocciole sono preparati dalle massaie del posto e canti itineranti celebrano i tempi passati.



Sagra di Gnocchi & Cavatelli - Sant'Agata de' Goti (BN) - Dal 28 al 30 agosto il Campo sportivo di Sant'Agata de' Goti ospita una sagra a cinque stelle per presenze, qualità dei prodotti e ospitalità. Anche quest'anno è possibile gustare la pasta fresca fatta a mano e preparata secondo le antiche tradizioni locali: gnocchi al ragù, gnocchi del conte goti, cavatielli al ragù, pasta campagnola con salsiccia, panna e zucchine e le mitiche pennette all'arrabbiata. Se sentite profumo di brace non vi sbaglliate: ai primi piatti vengono abbinati secondi succulenti come e misti di carne rigorosamente del sannio, grigliate con verdure fresche grigliate, panini con salsiccia, capicollo, pancetta, patatine fresche fritte e tanti altri contorni.



Libri nel Borgo Antico - Bisceglie (BA) - La rassegna letteraria, che negli anni si è guadagnata un posto di assoluto rilievo nel panorama degli eventi culturali nazionali, si svolge dal 28 al 30 agosto tra i vicoli e le piazze della città antica, in un alternarsi di conversazioni e incontri che dalle 18.00 a mezzanotte incantano il pubblico con suoni, emozioni, colori, storie e sogni. Tre giorni, quattordici big, cento autori, milioni di pagine e un intero centro storico che, sul finire dell'estate, si mette in ascolto.



Sagra del Redentore -Nuoro- Fino a sabato 29 agosto Nuoro ospita la grande Sagra del Redentore che prende il nome dalla maestosa statua eretta nel 1901 sulla vetta del monte Ortobene, in occasione delle celebrazioni per i diciannove secoli di cristianità e per il Giubileo sacerdotale di Papa Leone XIII. L'edizione 2015 vede sfilare circa 3000 figuranti nei costumi tradizionali della Sardegna e sarà arricchita da un ampio calendario di appuntamenti capaci di valorizzare il territorio, la cultura e le tradizioni della città di Nuoro.



Jazz and Wine - Riposto (CT) - Il 29 e 30 agosto appuntamento in piazza San Pietro con l'ormai tradizionale ed elegante manifestazione denominata "Jazz and Wine". Due giorni dedicati alla degustazione di vini Doc e prodotti alimentari tipici e come sottofondo la musica jazz di artisti siciliani.