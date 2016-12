Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Festa del formaggio salato e di malga - Sauris (UD) - Week end ispirato al mondo delle malghe. Un invito a scoprire i pascoli di Sauris (il comune più alto del Friuli Venezia Giulia), attraverso escursioni guidate in quota e la visita agli alpeggi. Nell'incantevole borgo di Lateis, da cui si gode una vista spettacolare sul lago di Sauris, viene allestito un caratteristico mercatino, dove si possono acquistare prelibati formaggi prodotti nelle malghe saurane e delle vallate carniche. Per tutta la giornata si degustano piatti a base di formaggi della Carnia, con sottofondo di musica ed esibizioni folkloristiche.



Festa del Vino - Desenzano del Garda (BS) - Dal 12 al 16 agosto San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda, brinda all'estate. Durante la manifestazione, come ogni anno al campo sportivo sammartinese, si possono assaggiare i migliori vini di Citari, Ca Maiöl, Pilandro, Sgreva, Fratelli Fraccaroli, La Rifra e Zenato. Un'occasione con cui i volontari del G.S. San Martino promuovono da quarant'anni le realtà vitivinicole del territorio gardesano, Lugana in primis, offrono al pubblico piacevoli serate di musica e buona cucina da trascorrere in compagnia, in attesa dei magici bagliori dello spettacolo pirotecnico finale.



Sagra dei Salamini d'Asino - Predosa (AL) - Giunta alla 40° edizione la Sagra dei Salamini d'Asino è ormai una tradizione. La manifestazione è conosciuta e rinomata per la prelibatezza dei suoi piatti a base di carne d'asino: salamini, arrosto, stracotto, accompagnati da peperonata, fagioli, patatine fritte, tutti preparati freschi ogni giorno. Da non dimenticare la polenta servita fumante con il tapulone, supremo ragù di carne d'asino e gli ormai classici agnolotti. Per concludere la cena selezione di formaggi e dolci locali. Da giovedì 13 a giovedì 20 agosto.



Sagra della bistecca di Cortona - Cortona (AR) - Venerdì 14 e sabato 15 agosto le colline del Chianti ospitano la “Sagra della Bistecca”, l'evento gastronomico più importante dell'estate cortonese che si tiene ogni anno presso i giardini del Parterre per festeggiare il Ferragosto all'insegna della buona cucina locale. In una gigantesca gratella di 14 metri vengono preparate su carboni ardenti di legno resinoso succulente bistecche alla fiorentina, rigorosamente di razza chianina e cotte al sangue, come vuole l'antica tradizione toscana.

Medioevo in festa - Roccantica (RI) - Questo splendido borgo immerso nel verde delle colline laziali da venerdì 14 a domenica 16 agosto festeggia con una festa ricca di antichi sapori l'avvenimento storico più significativo del suo glorioso passato: l'assedio di Roccantica. Un intero paese in festa: costumi, cibi, musiche, cortei, giochi, portali, torri, armi, bandiere torce e fiaccole; gruppi, formati soprattutto da giovani, dei tamburini, delle chiarine, degli sbandieratori, delle danzatrici, dei musici, dei cacciatori di cinghiale, dei mangiafuoco.

Vicoli in festa - Sant'Oreste (RM) - Il centro storico di Santo'Oreste, in provincia di Roma, ospita da mercoledì 12 a venerdì 14 agosto Vicoli in festa. La manifestazione, a metà tra una festa e una sagra paesana, anima le notti del centro storico, dalle 20 alla mezzanotte, con stand gastronomici, canti dialettali, giochi per bambini ed esposizioni di artigiani e artisti locali.

Sagra degli gnocchi - Canterano (RM) - Domenica 16 agosto la Sagra degli Gnocchi giunge alla sua XII edizione. Dalle ore 18:00, con raduno in Piazza Roma, si può assistere ad una mostra fotografica intitolata "Ricordi di un viaggio nel tempo" dove è possibile ammirare centinaia d'immagini raffiguranti l'evoluzione del paese dagli inizi del 1900 fino ai nostri giorni. A tutti i partecipanti è dato modo, dalle ore 18:30, di effettuare una visita guidata lungo le vie del borgo medievale. I visitatori possono degustare fritti misti con supplì ed olive ascolane, panini con la porchetta e naturalmente degli ottimi gnocchi al sugo semplice o di castrato. Tutto accompagnato da del buon vino offerto dal comitato dei festeggiamenti.

Il bianco e la rossa - Rotonda (PZ) - Da mercoledì 12 a venerdì 14 agosto la melanzana rossa e i fagioli bianchi di Rotonda celebrano la sesta edizione della sagra dedicata a queste due eccellenze dell'enograstronomia italiana. Una combinazione perfetta di colori e sapori che strizza l'occio all'agricoltura e alla gastronomia più moderna. La manifestazione si terrà a Rotonda, nel cuore del Parco del Pollino. Durante questi tre giorni è possibile partecipare a visite guidate nei campi, salotti culturali, mostre e degustare piatti tipici a base di fagioli bianchi e di melanzana rossa. Le serate, inoltre, sono allietate da ottima musica.

Serate Sotto le Stelle - Sant'Agata de' Goti (BN) - Dal 13 al 16 agosto torna “ Serate Sotto Le Stelle”, sagra dedicata ai prodotti tipici locali e giunta al suo IV anno. Grazie all'impegno e alla dedizione delle donne della parrocchia è possibile gustare ottimi prodotti caserecci che rievocano i sapori del passato e della tradizione gastronomica locale.

Sagra della Carapigna - Aritzo (NU) - Come ogni anno per Ferragosto – il 15 e 16 agosto 2015 – ad Aritzo si svolge la “Sagra della Carapigna“, il famoso sorbetto al limone tipico del paese ai piedi del Gennargentu. La sagra, giunta alla tredicesima edizione, è l'occasione per degustare anche gli altri prodotti locali, il torrone ancora caldo e il delizioso miele del Gennargentu. Previsti anche stand dedicati all'artigianato che occupano tutta la via principale.