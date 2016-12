Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Palio “Das Cjarogiules”- Paluzza (UD) - Weekend di festa a Paluzza per un singolare palio, che si rifà ad antichi mestieri contadini. Sabato, anteprima gastronomica alla competizione, con degustazione di piatti tipici. Domenica la festa entra nel vivo e i borghi del paese si contendono il palio gareggiando con le slitte dotate di ruote (“lougies”), impiegate un tempo nel trasporto del legname e dei prodotti della terra.



Sagra di san Lorenzo - Fidenza (FE) - Da venerdì 7 a lunedì 10 agosto, torna l'appuntamento con la Sagra di San Lorenzo, Santo patrono di Fornio, nei pressi di Fidenza. Come la tradizione impone, è possibile degustare un ricco menù di specialità locali, primi piatti, salumi nostrani, anatra arrosto, porchetta, torta fritta e chi più ne ha più ne metta. Ogni sera intrattenimento musicale gratuito e ingresso gratuito.



Sagra della lumaca - Cento (FE) - Sarà pure l'animale più lento del pianeta, ma a Casumaro la lumaca arriva prima di tutti! Almeno in tavola, s'intende, visto che in questo grazioso paesino della provincia di Ferrara – da ben 41 anni – si svolge la Sagra della Lumaca che si conclude il 10 agosto, data del patrono San Lorenzo: un evento che a ogni edizione si è fatto più ricco e spettacolare e che torna quest'anno fino al 10 agosto. Tante serate all'insegna di un doppio, ricchissimo menù, che spazia da specialità a base di lumache a piatti tipici della tradizione, per venire incontro ai gusti di tutti.



Sagra del cunigliolo fritto - San Miniato (PI) - Da giovedì 6 e per tutto il mese di agosto, torna a La Serra, frazione di San Miniato, la Sagra del Cunigliolo Fritto. Evento di punta dell'estate serrese, la sagra propone un piacevole menù con varie specialità del territorio, tra le quali la più appetitosa è ovviamente la frittura di coniglio.



L'Antico e le Palme - Porto Recanati (MC) - L'appuntamento lungo il lungomare di Porto Recanati vede numerose proposte di antichità, modernariato e collezionismo. Si possono trovare tra stand e bancarelle, tanti oggetti che catturano l'attenzione e la curiosità dei visitatori e fare un tuffo nell'arte e nella storia dei secoli passati.



11° Sagra del raviolo dolce e salato – Collelungo Sabino (RI) - Sabato 8 agosto il raviolo domina la scena: in piazza XXIV Maggio a partire dalle ore 20 è possibile degustarlo sia dolce che salato. L'intera serata sarà allietata da musica dal vivo, grazie alla Colorado Band che si esibirà a partire dalle 21.00.



Arte e gusto - Cantalice (RI) - Da sabto 8 a domenica 9 agosto due imperdibili serate dedicate ai buoni sapori della tradizione. Cinque tappe artistiche e altrettante soste culinarie per un percorso dei sapori basato – dai fritti misti al gelato - su prodotti biologici e a chilometro zero; e ancora mostre di artigianato e prodotti tipici locali, spettacoli musicali e suggestivi giochi di luce al led.



Sere della tagliata - Tarquinia (VT) - Dal 7 al 9 agosto torna l'appuntamento con “Le Sere della Tagliata”, la Sagra della carne maremmana; un evento, giunto ormai alla quarta edizione, che punta alla valorizzazione delle aziende e dei prodotti del territorio, proponendo ai visitatori un menù quasi interamente a chilometro zero.



Sagra Sansilvestrese – Sant'Agata de' Goti (BN) - Il 7-8-9 agosto la frazione San Silvestro di Sant'Agata de' Goti, in provincia di Benevento, vi aspetta per la XX edizione della “Sagra Sansilvestrese – Cucina e Cultura Contadina". Per l'occasione è possibile degustare tanti prodotti locali a Km zero e scegliere un menu completo composto da: antipasto di salumi, bruschetta, peperone imbottito, primo di pasta fresca di giornata, secondo di carne a scelta, contorno, dolci fatti in casa, pane casereccio e vini aglianico e falanghina. Nell'area della Sagra, domenica 9 agosto alle ore 18.00, si svolge una mostra di macchine agricole d'epoca. Le serate della festa saranno accompagnate da musica dal vivo.



Sagra delle Lorighittas - Morgongiori (OR) - L'appuntamento con le lorighittas, un tipo di pasta territorialmente limitato nel solo comune di Morgongiori, è per domenica 9 agosto. Ricco il programma della manifestazione checomprende anche la degustazione di questa pasta tradizionale. Questo piatto della tradizione oristanese è rigorosamente fatte a mano, intrecciando tra loro due piccoli fili di pasta fino a creare un piccolo anello, che in sardo è chiamato proprio loriga. Un tempo venivano preparati in occasione della ricorrenza del 1 novembre, il giorno di Tutti i Santi.