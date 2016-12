Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Festa del prosciutto - Sauris (UD) - Sauris è famosa per le delizie del palato: i salumi affumicati, la birra, le marmellate, gli sciroppi, il miele e soprattutto il famoso prosciutto crudo, un prodotto dal sapore dolce, affumicato con legno di faggio. Il fine settimana dal 17 al 19 luglio il piccolo borgo in provincia di Udine celebra questo prelibato e superbo prodotto con una festa in cui si possono degustare speck, gnocchi, carni grigliate, dolci e soprattutto il protagonista della festa, il prosciutto. Camminando lungo le vie del paese, inoltre, si può trovare anche un vivace mercatino dedicato ai prodotti dell'agroalimentare carnico e all'artigianato locale, il tutto allietato da musica, allegria e dagli splendidi scenari naturalistici.



Concorso Ippico Nazionale 5***** - Arta Terme (UD) - Amazzoni e cavalieri da tutt' Italia e dall'estero, oltre 250 cavalli alloggiati nelle scuderie appositamente costruite per l'evento, la piazza del Municipio trasformata in campo di gara, come una Piazza di Siena in miniatura: dal 14 al 19 luglio si svolge il Concorso Ippico Nazionale a 5*****, giunto alla quarta edizione e già entrato di diritto tra gli appuntamenti da non perdere per gli appassionati degli sport equestri. Un grande spettacolo, aperto a tutti, in grado di entusiasmare anche chi non pratica l'equitazione.



Sagra del pesce - Chioggia (VE) - Nata nel 1938, la sagra festeggia la sua 78esima edizione confermandosi come uno degli eventi folkloristico – gastronomici più attesi del Veneto. Fino al 19 luglio i sapori del mare e della laguna prendono spazio nella splendida cornice del centro storico di Chioggia per far riscoprire le tradizioni del territorio. Si possono degustare i piatti tipici della cucina locale negli stand allestiti dalle associazioni locali e le ricette più classiche come il “saor”, il fritto misto con polenta, le “bibarasse in cassopipa”, le seppie in umido con polenta e le immancabili grigliate di pesce. Non solo cucina ma anche spettacolo: ogni sera dalle ore 21.30, nei due palchi allestiti in Corso del Popolo, uno a Piazza Vigo e uno a Porta Garibaldi, si può assistere gratuitamente a spettacoli teatrali, musicali e cabaret.



Festa della rana e dello stracotto d'asino - Belforte (MN) - La Festa della rana e dello stracotto d'asino, organizzata dal Circolo la Torre Belforte, si svolge dal 17 al 20 luglio a Belforte, in Piazza Risorgimento. La sagra parla di sapori della tradizione locale come lo stracotto, la frittata di rane, le rane fritte, il pesce gatto fritto, le lumache, la sbrisolona e il risotto alla Belfortese con salsiccia, piselli e pomodoro in grado di regalare sorprendenti soddisfazioni sensoriali anche ai palati più esigenti. Il tutto condito dall'ottimo vino delle cantine locali, buona musica e tanto divertimento.



Sagra dello spiedino - Carmiano (PC) - La sagra, nata nel 1975 in concomitanza con la celebrazione dei festeggiamenti della Madonna del Carmelo, si articola in sei serate consecutive dal 17 al 22 luglio. Protagonista indiscusso della festa sarà sicuramente lui, il morbido spiedino di carne piacentina, cotto sulle braci allestite per la festa e insaporito da fresche verdure alla griglia. Per l'occasione è possibile degustare i tipici prodotti della cucina piacentina: al primo posto torta fritta con salumi e i pisarei.



Sagra della Vongola Verace - Goro (FE) - Da venerdì 17 a domenica 19 luglio il punto ristoro situato nell'area interna del porto ospita un omaggio alla vongola, il prodotto più importante del territorio. L'evento, occasione unica per assaggiare gustose ricette a base di vongole e pesce, propone anche numerose attività collaterali come escursioni in barca nella Sacca di Goro e nelle oasi alla foce, in partenza dai porti di Goro e Gorino nelle giornate di sabato e domenica.



Sagra degli strozzapreti - Sticciano (GR) - La Sagra degli Strozzapreti richiama migliaia di persone da tutto lo Stivale. Semplice negli ingredienti, ma molto gustosa, questa particolare pasta viene assaporata con i migliori sughi locali, preparati nel rispetto delle antiche tradizioni maremmane dalle mani esperte delle cuoche del paese. Alla buona cucina aggiungete: un ambiente immerso nel verde, musica dal vivo, spazi e divertimenti assicurati per adulti e bambini.



Sagra della pecora - Fabrica di Roma (VT) - Da giovedì 16 a domenica 19 luglio il profumo di 20mila arrosticini apre le porte alla Sagra della pecora. Cento volontari sono pronti ad animare la festa e a mettersi a disposizione dei visitatori, ogni anno più numerosi. E ancora musica dal vivo, dimostrazioni sull'arte della lavorazione del formaggio e uno stand gastronomico dove poter assaggiare piatti gustosi e genuini. In tavola vengono serviti l'antipasto del pecoraro, gli gnocchi all'amatriciana e al castrato, la pecora alla brace, la coratella, gli arrosticini, le salsicce e una specialità antica come la pecora “alla callara”, una ricetta che prevede una lunga cottura in un apposito paiolo di rame che rende la carne talmente morbida da sciogliersi in bocca; e ancora la cicoria ripassata, le patatine fritte, il cocomero e i tozzetti.



Sagra della Melanzana - Santa Maria la Carità (NA) - La Sagra della Melanzana giunge quest'anno alla sua XXI edizione, un evento dedicato ad uno degli alimenti più apprezzati dell'intera cucina campana. Il 17, 18, 19 luglio la melanzana viene cucinata nei mopdi più differenti dalle infaticabili massaie sammaritane in collaborazione con i ristoranti locali.



Festa della Cipolla Rossa - Acquaviva delle Fonti (BA) - L'Associazione Turistica Pro Loco "Curtomartino" con il contributo della Regione Puglia, rinnova l'appuntamento con la Festa della Cipolla Rossa. In equilibrio tra dolce e salato i visitatori possono degustare la cipolla rossa abbinata ad ingredienti inaspettati, per un mix di sapori quasi trasgressivi. Per i più tradizionalisti, invece, il menu prevede focacce di pasta di pane ripiene di cipolle rosse e ricotta forte, quella con olive, cipolle, acciughe e capperi, l'agnellone con cipolle o la semplice insalata di cipolle rosse crude, dolcissime, condite con olio extravergine di oliva e un poco di sale.