Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Festa delle fragole - Martello (BZ) - La festa apre i battenti sabato 27 giugno con il taglio della torta di fragole che viene distribuita a tutti i partecipanti della sagra, per una prelibata degustazione. L'estasi di gusto e tradizione prosegue con i numerosi stand che espongono golose fragole e altri prodotti tipici di produzione contadina. Per chi non sa rinunciare al divertimento tantissime iniziative, tra cui la premiazione del miglior abito rosso della manifestazione e le gite in carrozza alla riscoperta delle bellezze del territorio. Tanto divertimento anche per i più piccoli con le esilaranti performance dei clown presenti alla festa e morbidi giochi gonfiabili.



Nona Sagra della Scottona - Mede (PV) - L'associazione medese “la scottona”con il patrocinio del Comune di Mede, organizza la nona sagra della “Scottona” in Piazza della Costituzione, nei pressi della stazione. La scottona è una giovane femmina di bovino che non è mai stata gravida e di età non superiore a 15/16mesi, ragione per la quale fornisce una carne di una tenerezza eccellente. Per tutte le serate la ristorazione inizia dalle ore 19,30 alle 22,00; la domenica, invece, la ccucina apre i battenti alle 12,30. Sono serviti, gli agnolotti di scottona, risotti e primi a sorpresa. La griglia si prepara a scaldare filetto da 250 grammi, fiorentine da 1 kg.e da 0,7- 0,8 kg.e bistecche di scottona con osso.



La giostra del borgo - Ferrara - Come ogni estate la Contrada di Borgo S.Luca organizza presso l'Ippodromo Comunale la tradizionale Giostra del Borgo in stile medievale. La Giostra ospita un Castello – Ristorante da 350 posti a sedere, dove ogni sera si gustano cappelletti, salamina, anguilla ai ferri e i migliori cappellacci alla zucca di Ferrara. Il giardino dell'Ippodromo ospita invece l'Hostaria, che offre birra, piadina e pinzini (i caratteristici gnocchi fritti ferraresi). La giostra prevede tanti generi di intrattenimento: improvvisazioni teatrali, concerti, danza rinascimentale, ma anche cartoni animati per i più piccoli. Un tuffo nella storia di grande impatto emotivo, grazie anche alla presenza di numerosi gruppi armati e alla collaborazione con le altre Contrade del Palio di Ferrara.



Il Palio del Sangiovese - Repubblica di San Marino (RN) - Dal 26 al 28 giugno a San Marino, nel suggestivo Centro Storico di Borgo Maggiore, le Strade dei Vini di Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria si incontrano per dare vita ad una competizione che vedrà il miglior sangiovese aggiudicarsi il Palio, riconoscimento conferito da una giuria di esperti e da una giuria popolare. Uno chef stellato ed un sommelier d'eccezione conducono uno show cooking sull'abbinamento cibo/ sangiovese. Inoltre musica, mostre, intrattenimento.



Sagra dell'Oca - Canino di Corbara (TR) - Da venerdì 26 giugno lasciatevi deliziare dal gusto e dalla tradizione di questa festa che ha un sapore molto antico. L'origine della festa infatti, risale all'usanza dei contadini di celebrare la fine della trebbiatura con un ricco banchetto a base di oca arrosto. Tra le vie del borgo il visitatore può "ficcare il becco" tra stand enogastronomici e delizie a base di oca arrosto, cotta nei caratteristici forni a legna.



A Moiano ... non solo Lumache - Città della Pieve (PG) - Dal 24 al 28 giugno in provincia di Perugia si festeggia in compagnia della tardizione umbra. Il nome della manifestazione parla da solo: lumache per tutti. Oltre alla buona cucina, anche intrattenimento per i più piccoli, serate danzanti e spettacoli teatrali. Scopo fondamentale della sagra è di devolvere parte dell'utile per gli interventi del territorio.



XX Sagra del Vino Asprinio - Cesa (CE) - Si rinnova il consueto appuntamento con la Sagra del Vino Asprinio che si svolge in provincia di Caserta dal 26 al giugno. Ormai istituzionalizzato come evento di promozione per le tipicità del territorio, l'evento quest'anno si appresta a tagliare un traguardo molto importante: un ventennio caratterizzato dalla passione e dall'impegno profuso da tutti i soci della Pro Loco per la salvaguardia e la promozione della produzione del Vino Asprinio, dell'Alberata Aversana e delle grotte tufacee. Dall'arte alla cultura, dal folklore alla tradizione, dalla gastronomia all'artigianato sono numerosi gli appuntamenti in programma.



Sagra del Tartufo - Vejano (VT) - Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la Sagra del Tartufo di Vejano, piccola cittadina a 20 km dal lago di Bracciano, nominata dalla Regione Lazio "Città del Tartufo". E' possibile degustare piatti a base esclusivamente di tartufo, dall'antipasto al contorno, passando per profumati primi e speziati secondi. Dell'ottimo vino accompagnerà il tutto, e le serate musicali allieteranno le serate. La Domenica, a partire dalle 08:30, si svolge il 2º raduno di Vespe, provenienti da tutta Italia.



Sagra del maialino - Grottolella (AV) - Lo stupendo scenario del centro storico di Grottolella ospita la sagra del maiale. La manifestazione è una vera e propria festa gastronomica all'aperto con tutti i prodotti tipici della zona: si va dalle salsicce e costate di maiale alla brace, al pane casereccio e per finire alla pasta e fagioli. Il vino rosso locale e la musica folk fanno da contorno alla festa.



Sagra della Melanzana - Marigliano (NA) - La sagra, giunta alle nona edizione, è sinonimo di buona cucina, cordialità e voglia di serate all'aria aperta. Le tre giornate sono allietate da canti, balli musica live napoletana e revival anni 60-70-80-90. I visitatori possono assaporare pasta alla siciliana, melanzane a funghetti, parmigiana di melanzane, crepes di melanzane, involtini, cotolette, polpette di melanzane, panini con salsicce, mousse di melanzane e altre specialità del territorio. Location dell'evento è il Parco Verde: un posto unico e spazioso, immerso nel verde con ampi spazi per il divertimento dei più piccoli.