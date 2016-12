Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Gustadom 2015 - Asti - L'evento, giunto alla sua XV edizione, è tra le manifestazioni culturali ed enogastonomiche più seguite sul territorio regionale. È una passeggiata enogastronomica nei giardini storici, le vie e gli angoli più suggestivi del Rione Cattedrale, occasione unica per vedere scorci magici intorno alla splendida Cattedrale di Asti. La ricerca dei piatti, delle materie prime migliori e l'unicità delle ambientazioni fanno del Gustadom una manifestazione unica, il connubio perfetto tra le massime espressioni culturali e quelle enogastronomiche del nostro territorio.



29° Festa del Pescatore - Lainate (MI) - Da venerdì 5 a domenica 7 giugno il meraviglioso parco di Villa Litta ospita un appuntamento a base di pesce tanto caro ai lainatesi. Il ricco menu prevede tante specialità a base di pesce fritto, al forno o alla griglia.



BeerFood, birra, sapori e sensazione del territorio - Pavia - da giovedì 4 a domenica 7 giugno nella storica corte del Castello Visconteo di Pavia vengono promossi la conoscenza e l'interesse per i prodotti veri del made in Italy e del territorio, tutti abbinati alla birra artigianale. In rassegna sono presenti 16 microbirrifici, prevalentemente provenienti dalla Lombardia, con una grande scelta di bionde, rosse, nere e bianche, da provare con le leccornie dei numerosi espositori gastronomici. In programma musica dal vivo e spettacoli ogni sera e intrattenimento per tutte le età sabato e domenica pomeriggio.



Sagra della trota - Bagnarola di Sesto al Reghena (PN) - Un fine settimana ricco di buon gusto e stand gastronomici che offrono ai visitatori e alle buone forchette numerose specialità a base di trota tra cui il gustoso pasticcio di trota, gli gnocchi alla trota, la trota affumicata e la trota alla boscaiola. Tutte le sere nell'area giovani con Kiosc ON ON è possibile sorseggiare cocktail a ritmo di buona musica.



Festival delle basse - Urbana (PD) - Dal 5 al 7 giugno nell'ex Monastero di San Salvaro, tra i Colli Euganei e il fiume Adige, si svolge la prima edizione del Festival delle Basse. Si parte la sera di venerdì 5 giugno all'insegna del gusto e della promozione territoriale, con una cena itinerante realizzata a più mani da chef, agricoltori e produttori chiamati a interpretare le materie prime locali in una serie di piatti che uniscono qualità e innovazione. Il Festival vuole essere anche un'occasione per riscoprire alcuni piccoli gioielli del patrimonio artistico e storico dei territori che si trovano in queste aree a sud delle province di Padova, Verona e Vicenza, storicamente identificate come "basse".



Festa delle ciliegie - Villanova sull'Arda (PC) - Il secondo week-end di Giugno a Villanova sull'Arda si tiene la tradizionale festa delle ciliegie. Oltre a poteracquistare le ciliegie prodotte dalle aziende locali ci sono stand gastronomici, intrattenimenti per grandi e bambini e il tradizionale mercato della domenica.



Vignola è Tempo di Ciliegie - Vignola (MO) - Una grande festa dedicata al frutto rosso che ha reso questa cittadina famosa in Italia e nel mondo. Il centro si riempie di bancarelle di vendita di ciliegie e duroni di Vignola, a cura delle aziende agricole del territorio. Il programma prevede inoltre molte iniziative collaterali: mostre allestite presso il vecchio mercato ortofutticolo, visite guidate all'Acetaia Comunale, esibizioni di balli folkloristici e moderni.



Sagra della lasagna - San Lazzaro di Savena (BO) - Il circolo Arci San Lazzaro Di Savena si dedica all'organizzazione di una delle sue feste culinarie più apprezzate: la Sagra Della Lasagna. Questa festa nasce con l'obiettivo di voler tramandare la cucina emiliana-romagnola alle nuove generazioni: pochissima (ma ricercata) contaminazione con le nuove ricette, tutte rigorosamente preparate con i fondamenti tradizionali: la lasagna, i tortelloni, il friggione, le crescentine.



Palio dei Borgia a Nepi - Viterbo - Fino al 14 giugno Nepi, la “città dell'acqua”, celebra la 20esima edizione di quello che da quest'anno si chiamerà “Palio dei Borgia”, la manifestazione che ripercorre i principali episodi della storia nepesina. Grande spazio è dato alla gastronomia del territorio: ogni sera, infatti, le taverne e le osterie delle quattro contrade – Santa Croce, San Biagio, Santa Maria e La Rocca – sono pronte a servire i piatti tipici della cucina locale in un'atmosfera tipicamente medievale. E così i visitatori possono tornare davvero indietro nel tempo e assaggiare piatti unici e genuini come il salame cotto affumicato e la scapicollata, l'acquacotta di verdure e gli spuntafusi (un particolare tipo di pasta con acqua e farina) con ragù di carne, e ancora l'agnello alla cacciatora o il maialino a porchetta, fino ai dolci e ai vini della Tenuta Ronci.



Festival del Gelato - Brolo (ME) - Dal 5 al 7 giugno protagonisti sono i maestri gelatai e pasticceri brolesi: otto importanti realtà locali che deliziano i tanti visitatori attesi con degustazioni di gelati e granite preparate secondo le ricette tradizionali locali. Previste degustazioni, spettacoli, intrattenimento e anche l'opportunità di itinerari del gusto. L'evento vede anche la collaborazione della Scuola Alberghiera di Brolo che recentemente ha attivato due nuovi laboratori dedicati alla pasticceria e alla gelateria. Per l'occasione, domenica 7 giugno sono proprio gli allievi dell'istituto alberghiero a distribuire i gelati nei vari stand lungo l'itinerario del gusto.