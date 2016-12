Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Artigiano in Casteggio - Casteggio (PV) - Dal 29 al 31 maggio 2015 nell'area fieristica OltrExpo di via Truffi si svolge la prima edizione di "Artigiano in Casteggio", una mostra mercato che vuole essere una vetrina per l'artigianato di qualità declinato in ogni forma e originalità. La rassegna è arricchita da aree di degustazione di vini, birre artigianali, street food e laboratori creativi.



La Trevisana - Maser (TV) - Domenica 31 maggio 2015 presso Villa di Maser, torna La Trevisana, la manifestazione cicloturistica che quest'anno offre ai suoi partecipanti due proposte a scelta. La prima, tra ville e cantine, prevede un percorso di 35 km che si snoda tra le bellezze naturali e architettoniche delle Ville Venete; la seconda, invece, più tecnica e adatta a ciclisti esperti e allenati. Per l'occasione vengono inoltre allestiti presso il Parco dei Tigli de La Villa di Maser uno stand gastronomico e un'esposizione di bici storiche.



Sagra delle acciughe - Sori (GE) - Domenica 31 maggio vicino a Camogli prende vita una sagra semplice, ma dai sapori veri dedicata alle specialità liguri più gustose come acciughe in bagnun o fritte, trofie ai gamberi e trofie al pesto.



Sagra del ranocchio - Brozzi (FI) - La sagra, nata nel 1974, è uno degli eventi storici della zona. Il piatto forte è ovviamente il ranocchio fritto, ma il menù prevede anche piatti tipici a base di pecora, come penne sulla pecora o pecora in umido, coccoli fritti, carne alla brace, pizze e tante altre specialità, tutte accompagnate dal buon vino di Carmignano.



Sagra del Fiore di Zucca Fritto - San Miniato (PI) - Nei fine settimana del 30-31 maggio in provincia di Pisa si svolge la 5ª edizione della Sagra del Fiore di Zucca Fritto. Per l'occasione è possibile cenare con un menù formato a base di piatti di fiori di zucca, tra i quali ovviamente non possono mancare gli squisiti fiori di zucca fritti. Gli stand gastronomici, allestiti presso il “tendone delle feste”, sono aperti tutte le sere dalle 20:00. Nel programma anche spettacoli di cabaret e musica dal vivo.



2° Festival Bavarese - Ancona - Il weekend dal 29 al 31 maggio Ancona profuma di sapori bavaresi. Stand gastronomici offrono Spatzle, Weibwurst, o per i più tradizionali il classico stinco di maiale al forno; il tutto accompagnato da ottima musica live.



XIII sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico - Configni (RI) - Evento in cui tradizione, natura, sapori e colori si uniscono a formare una cornice perfetta. I visitatori hanno l'occasione di gustare i deliziosi stringozzi al sugo di asparago selvatico o il risotto con i prugnoli, funghi fra i più saporiti e appetitosi della zona. A stuzzicare i palati anche altre specialità locali come la padellaccia l'agnello alla confignana e il pollo alla contadina e tra i contorni cicoria di campo e scafata. Il tutto seguito da tanta buona musica.



Festa degli antichi sapori - Sperone (AV) - Sabato 30 e domenica 31 maggio torna la manifestazione ispirata alla vita di Crivelli Pasqualina, donna del luogo che ha dedicato la sua vita al buon gusto e alla cucina italiana. Dopo la seconda guerra mondiale, infatti, dovendo crescere 6 figli, Pasqualina diventa una grande cuoca, riuscendo, così, a sostenere la sua famiglia. Il Comune di Sperone intende valorizzare i prodotti tipici locali grazie alla sinergia di caseifici, aziende vinicole del territorio, birrifici artigianali, ristoranti specializzati nella preparazione di carne, panifici e aziende di nocciole.



Festa del vino - Bosa (OR) - Sabato 30 e Domenica 31 Maggio 2015 si svolge a Bosa la 2^a edizione della Grande Festa del Vino, una manifestazione dedicata al vino italiano e promossa dall'associazione “Centro Storico Sa Costa“. Lo scopo dell'evento è di valorizzare il territorio bosano e i suoi prodotti tipici attraverso un percorso enogastronomico nel centro medievale della città in cui si possono degustare vini nazionali e regionali di altissima qualità. Non mancano anche gli spazi dedicati all'artigianato, all'arte contemporanea e alle prelibatezze della tradizione gastronomica sarda e italiana.



Voci di Maggio - Cabras (OR) - Dal maialetto al prosciutto ogliastrino, dal pecorino al vino locale: la gastronomia tipica della Sardegna è grande protagonista a “Voci di Maggio”, l'evento di musica, tradizione, moda e cucina di maggior richiamo in Sardegna, in programma quest'anno il 30 e 31 maggio a Cabras. L'evento più atteso è il concerto di sabato 30 maggio che, a partire dalle 19.00, vede protagonisti tanti artisti del panorama musicale isolano e diversi esponenti di spicco del panorama musicale italiano.



Festival della Gastronomia Siciliana - Belpasso (CT) - A Belpasso, centro alle pendici del vulcano Etna, hanno pensato di allestire un evento dedicato ai sapori di Sicilia: è in programma dal 31 maggio al 2 giugno la prima edizione del "Festival della gastronomia siciliana" che permette di andare alla scoperta di un'offerta enogastronomica locale davvero diversificata. E per rendere ancora più accogliente la visita dei turisti, nelle giornate di festa viene offerto tantissimo intrattenimento con sfilate di alta moda, cabaret, musica, balli, folklore, visite guidate e tanta animazione.