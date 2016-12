Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Festa di primavera - Verolengo (TO) - Domenica 24 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 il centro storico ospita il mercatino dell'artigianato e dell'hobbistica in cui è possibile trovare e prodotti tipici locali e celebrare la bella stagione tra tanto divertimento.



Festa dei bisi - Baone (PD) - Dal 22 al 27 maggio 2015 si svolge l'evento locale più importante dell'anno: la Festa dei Bisi, manifestazione giunta alla 17a edizione e dedicata al pisello Verdone Nano. Nel corso della festa si possono degustare i bisi allo stand gastronomico gestito dalla Pro Loco di Baone, attivo tutte le sere con primi, secondi e dessert a base di piselli.



Sagra del Borlengo - Borlengo di Guglia (MO) - Le vie del centro storico profumano di borlengo, una sorta di crêpe sottile e croccante tipica dell'Emilia Romagna. C'è la possibilità di gustare questo appetitoso piatto anche in versione Bio e accompagnarlo con i vini della locale cantina Bio Terraquilia, fornitore unico degli stand Pro Loco. Domenica 24 maggio l'Ente Parchi Emilia Centrale propone “Storia e natura in un paese in festa" dove è possibile andare alla scoperta della storia e dei sapori delle tradizioni collinari. Il cammino inizia da Guiglia e raggiunge Pieve di Trebbio dove c'è la possibilità di visitare l'interno della Chiesa romanica locale.



Benvenuto Vermentino - Castelnuovo Magra (SP) - Nell'antico borgo di Castelnuovo Magra dal 23 al 25 maggio torna una manifestazione ricca di degustazioni guidate delle eccellenze dei quattro territori di produzione: Liguria, Sardegna, Toscana e Corsica. Protagoniste oltre 100 etichette di vini da vitigno Vermentino provenienti dai quattro territori sopra citati, insieme alle cantine e alle dimore storiche del centro storico di Castelnuovo Magra, tra eventi, laboratori del gusto, prodotti tipici, convegni e trekking tra i vigneti.



GelaTiamo - Riccione (RN) - Con il patrocinio della Provincia di Rimini e del Comune di Riccione e in collaborazione con il Comitato Commercianti di Viale Dante, il week end del 23 e 24 maggio si svolge una due giorni dedicata all'alimento più amato dell'estate, il gelato. L'evento si sviluppa lungo tutto Viale Dante e ha come ingrediente principale il gelato e la pasticceria con degustazioni, incontri e momenti di animazione.



Sagra della fragola - Sant'Andrea in Pescaiola (PI) - Tra musica, danza e sapori ritorna la "Sagra della fragola". Fragole prodotte dalla campagna locale vengono preparate in mille modi, piatti prelibati della cucina casareccia per un cocktail di sapori e intrattenimenti danzanti per una manifestazione che da anni fa da apripista al nutrito carosello delle sagre.



L'Arte e il Gusto - Nepi (VT) - L'appuntamento è fissato per domenica 24 maggio nella “città dell'acqua” in provincia di Viterbo, che apre le sue porte ai visitatori che desiderano abbinare la gastronomia di qualità alla conoscenza di una cittadina ricca di storia. L'evento propone un percorso enogastronomico e culturale, nel quale la visita ai principali monumenti di Nepi è accompagnata dalla degustazione di prodotti tipici locali e piatti della cucina tradizionale nepesina.



XII sagra dell'asparago verde - Montalto di Castro (VT) - Scoprire un intero territorio attraverso uno dei suoi prodotti principe, in un irresistibile mix di gastronomia, storia, tradizione e intrattenimenti: è questo l'obiettivo della Sagra dell'Asparago Verde che dal 22 al 24 maggio torna ad animare Montalto di Castro, uno dei più importanti centri della maremma laziale. Dal primo al contorno l'asparago verde è il grande protagonista della manifestazione che si svolge in piazza Giacomo Matteotti. Il piatto principe è la lasagnetta con asparagi e funghi, ma è possibile gustare buonissime farfalle con ragù bianco di cinghiale e il risotto con i gamberi. Per il secondo non manca lo stinco di maiale, l'arrosto di vitello con crema di asparagi e le salsicce con costarelle alla griglia.



Sagra della Bruschetta con il pane di Lariano - Lariano (RM) - In provincia di Roma, tre giorni all'insegna dell'enogastronomia, di mercatini di artigiano e di prodotti tipici di tutte le regioni d'Italia. Tutte le sere musica dal vivo e per i più piccoli gonfiabili e spettacoli itineranti. Per maggiori informazioni, scrivere a giorgiocrocetta@alice.it



Sagra del Tataratà - Casteltermini (AG) - A Casteltermini ritorna la tradizionale Festa di Santa Croce e Sagra del Tataratà, con una danza spettacolare e travolgente che viene eseguita da duellanti armati di vere spade. I festeggiamenti hanno inizio il venerdì sera quando i rappresentanti della Real Maestranza guidano l'antico carroccio decorato con fiori fino all'Eremo di Santa Croce per prendere in consegna la copia della grande croce. I rappresentanti dei ceti sfilano indossando splendidi costumi secenteschi su cavalli bardati con gualdrappe multicolori di velluto, a cavallo anche numerose amazzoni e ancora uno stallone al centro dei corteo che si ferma in piazza Duomo. E qui avviene la famosa danza-battaglia dei Tataratà, le cui origini sono antiche ed oscure.