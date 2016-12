4 maggio 2015 Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori Tanti appuntamenti made in Italy per trascorrere il fine settimana del 16 - 17 maggio all'insegna della tradizione e del divertimento Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - Se ancora non avete nulla in programma per il prossimo weekend, ecco dieci appuntamenti da vivere lungo il nostro Stivale. Dal profumo delle pappardelle al cinghiale ai sapori della carne alla griglia, fino freschezza del buon vino ligure. Ecco gli eventi imperdibili in cui è possibile assaporare le tante eccellenze italiane. Scopriamo insieme la rassegna.

Sagra della Bondola - Torrebelvicino (VI) - Il weekend dedal 15 al 18 maggio si celabra la Bondola, un insaccato fatto di carne di suino pressato, cotto per diverse ore e poi servito caldo. Come da tradizione, questo piatto si mangia solo nel giorno dell’Ascensione accompagnato dalla lingua. Si possono gustare vari tipi di piatti: gnocchi, bigoli, salsicce con polenta, panini con wuster ed affettati misti e formaggio.



Sua Maestà...A Fainà - Portovenere (SP) - La farinata o meglio la fainà viene festeggiata domenica 17 maggio a Portovenere, in provincia di La Spezia. Un piatto semplice e con pochi ingredienti molto simile a una torta salata sottile fatta di ceci, acqua, olio e sale. Si possono trovare molte varianti di questa specialità: per i più golosi è ottima con lo stracchino, possibilmente sciolto sopra, per i palati più ricercati è deliziosa con carciofi e bianchetti. Non mancano le degustazioni gratuite e dalle ore 18 parte il "Forza La Musica Live Festival" un concorso musicale tra band emergenti.



Mare & Mosto - Sestri Levante (GE) - Si tiene nei 3.500 metri quadri del Complesso dell’Annunziata di Sestri Levante la prima edizione di Mare&Mosto, l’evento che si candida a diventare la vetrina d’eccellenza del vino ligure. Gastronomia e prodotti del territorio offrono un corollario adeguato ai vini presenti e uno spazio particolare è dedicato ai produttori oleari, il cui legame con il vino è sempre più stretto e connesso.



Fave e salame - Gorra (SV) - Sabato 16 maggio nell'entroterra finalese una sagra dedicata a un tipico abbinamento culinario ligure: le fave e il salame. Non solo buona cucina ma anche animazione, musica e divertimento.



Sagra del Tortellone e della Carne alla griglia - Sala Bolognese (BO) - All'interno del parco di Casa Largaiolli, a Padulle, i volontari della Protezione Civile di Sala Bolognese organizzano "Maggio in Festa" per il terzo e quarto week-end di maggio. Il tradizionale evento ospita al suo interno anche la gustosa Sagra del tortellone e della carne alla Griglia con un menù a base di tortelloni, tagliatelle, carne alla griglia, fiorentine, filetti, crescentine fritte, borlenghi e crepes alla nutella. Per i più piccoli gonfiabili, spettacoli gratuiti e pony da cavalcare.



Festa di San Felice - Cantalice (RI) - Dal15 al 18 maggio Cantalice celebra la Festa di San Felice. Proprio dove ora sorge il Santuario a lui dedicato, Felice compì il celebre Miracolo dell’acqua, fatta sgorgare in una calda giornata estiva battendo per terra con un bastone. E così ancora oggi questa festa è un momento intenso e suggestivo che coinvolge l’intero paese tra messe solenni, la processione con la reliquia del Santo e la distribuzione del pane benedetto; ma rappresenta al contempo una buona occasione per un fine settimana all’insegna delle tradizioni e dello svago, tra spettacoli musicali, fuochi d’artificio e cucina di qualità.



2^ Sagra delle Pappardelle al Cinghiale - Roma - Nel piazzale della Parrocchia della SS. Trinità in Roma sabato 16 e domenica 17 maggio l'associazione "Insieme per lunghezza" organizza una sagra Imperdibile per chi ama le cose semplici e genuine. Questa squisita pasta all'uovo si può gustare condita con un ragù di cinghiale e sempre per i buongustai... grigliate di carni miste e vino rigorosamente del posto.



Sagra degli Asparagi Selvatici e degli Arrosticini - Nerola (RM) - Domenica 17 maggio il bellissimo borgo medievale di Nerola ospita un evento enogastronomico unico nel suo genere. Il menù è composto da antipasto di pane, olio e fave. Un primo di pasta con asparagi selvatici e per finire, arrosticini di pecora.



Sagra del miele - Sant'Angelo Muxaro (AG) - Sabato 16 maggio una sagra dedicata a questo prodotto naturale e ai suoi derivati. Degustazioni, percorsi enogastronomici per nadare alla scoperta di questo alimento zuccherino antichissimo.



Festa di San Simplicio - Olbia - San Simplicio è il santo patrono della città di Olbia e l' appuntamento principale rimane sempre la processione religiosa del 15 maggio che percorre le vie della città, accompagnata da numerosi gruppi folk, provenienti da tutta la Sardegna. I festeggiamenti inziano mercoledì 13 e si protraggono fino a domenica 17. Tanti come sempre gli eventi in programma come la Sagra delle cozze di Olbia, i concerti degli Istentales e di Enrico Ruggeri, il Palio della Stella e la serata dedicata ai canti sardi e gruppi folk.