Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

Cortili di Maggio in Festa - Marinella di San Michele al Tagliamento (VE) - da venerdì 8 a domenica 10 maggio a pochi chilometri da Bibione si svolge questa sagra di paese dedicata a esposizioni antiche e moderne, canti popolari e buon gusto della tradizione. Per tutta le giornate, oltre alle degustazioni di piatti tipici fatti in casa dalle donne del paese e offerti all'interno dei magici cortili pieni di fiori e scorci indimenticabili, è possibile prendere parte a tanti eventi, tutti diversi e veramente originali: dall'aratura con i trattori di una volta ai lavori artigianali, dalle sfilate di cavalli e cavalieri ai giochi da tavolo all'aperto.



Degustibus 2015 -Cuneo - Da venerdì 8 a domenica 10 maggio Corso Nizza e Piazza Galimberti ospitano tour enogastronomico che ha l'obiettivo di avvicinare i partecipanti ai gusti della buona tavola attraverso degustazioni di prodotti di eccellenza dei produttori italiani, soprattutto piemontesi, promuovendo inoltre la riscoperta della cultura, delle tradizioni e dei legami con il territorio.



Dal parco al castello - Bagnolo Piemonte (CN) - Sabato 9 e domenica 10 maggio arriva al Castello Malingri la seconda edizione dell'evento “Dal parco al Castello” dedicato alla natura, alle famiglie, all'enogastronomia, alla didattica e agli intrattenimenti per i bambini con una connotazione tematica BIO &VEGANA. Un percorso tra idee e proposte dall'alimentazione all'educazione, dalla botanica ai giochi. Una grande esposizione per le famiglie, arricchita da attività ludiche e laboratori per tutte le età, perché non si finisce mai d'imparare, di crescere…e di giocare!



3^ Sagra Del Rosario - Noventa di Piave (VE) - Buoni sapori, giochi, intrattenimenti e musica dal vivo: questo è quello che offre l'oratorio di Noventa di Piave in provincia di Venezia in occasione della Sagra del Rosario. La manifestazione, prevista da venerdì 8 a domenica 10 maggio, vede in prima linea anche tante prelibatezze a base di pesce con la Festa Marinara prevista per domenica dalle ore 19.00.



34^ Sagra del Cinghiale - Bagno a Ripoli (FI) - Accorrete a deliziarvi il palato con il protagonista delle ricette dello stand gastronomico della sagra: il cinghiale. A vostra disposizione spiccano lasagne, polenta, penne e tortellini al sugo di cinghiale, zuppa di funghi porcini, cinghiale al sugo e alla Giuliano, carne alla griglia, antipasti con soprassata casereccia e molte altre specialità. Per info: desy10@hotmail.it



Festa al Prugnolo - Montieri (GR) - Il Prugnolo, è un fungo primaverile pregiatissimo e Montieri, in provincia di Grosseto, decide di celebrarlo con una sagra. Dai formaggi fino al liquore, passando per trenette e secondi di carne, tutto è a base di Prugnolo. La cornice festosa è completata da mercatino artigianale e di prodotti tipici, intrattenimento musicale ed escursioni per festeggiare l'inizio della bella stagione.



VII° Festa della Bistecca e della Polenta - Fonteblanda (GR) - L'8, il 9 e il 10 maggio il Campo Sportivo "O. Armenti" di Fonteblanda è preparato a festa. Grazie ai volontari vengono installati stand gastronomici in cui è possibile gustare un menù tipico a base di bistecca alla fiorentina servita su piastre calde e dell'ottima polenta, oltre ad altri piatti tipici toscani.



4^ Sagra dell'Aacquacotta e 38° Riarto dei Butteri - Canale Monterano (RM) - Sabato 9 e domenica 10 maggio Canale Monterano in provincia di Roma offre due giornate all'insegna di mostre canine, spettacoli e dimostrazioni con i cani da riporto, e buon gusto. La festa è allietata da bancarelle, giochi per i più piccoli e tanto altro.



Palio del Casale - Camposano (NA) - Un ricchissimo programma per una due giorni di divertimento, festa e tradizione. Nella giornata di sabato l'eccellenza dei palii d'Europa si sfida nell'avvincente corsa su asini, per decidere il campione Europeo. Domenica, invece, alle ore 12.30 aprono gli stand enogastronomici con cucina tipica e tante specialità a base di ragù napoletano; alle ore 20:30 mega grigliata-pesce fritto-cibi da strada.



Sagra del panzerotto - Monopoli (BA) - Sabato 9 maggio il comitato "festa san michele i monti" organizza la sagra del panzerotto in contrada tortorella a Monopoli presso l'antichissima chiesetta. La serata è allietata dal gruppo di musica popolare I cipurrid a ritmo di pizzica.