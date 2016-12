Weekend d'Italia: dieci sagre di sapori

06:00 - Se ancora non avete nulla in programma per il weekend del 25 aprile, ecco dieci appuntamenti tutti gastronomici che si svolgono lungo il nostro Stivale. Dalle prelibatezze che offre il mare, fino ai profumi intensi della montagna ecco gli eventi imperdibili in cui è possibile scoprire e assaporare le tante eccellenze italiane. Scopriamo insieme la rassegna.

SAGRA DELLE RANE - San Ponso (TO) - Dal 24 aprile al 2 maggio torna la Sagra delle rane, una delle kermesse gastronomiche tra le più attese e frequentate che si tengono nella stagione primaverile in alto Canavese tra pranzi, cene e musica in allegria.



"UN WEEKEND STRABIOLOGICO - TIPICO E ARTIGIANALE" - Stra (VE) - Dal 25 al 27 aprile Villa Loredàn, nella Riviera del Brenta, ospita la XIV° edizione della rassegna di prodotti biologici, tipici e tradizionali, salutistici e di artigianato naturale. Il tema centrale di quest'anno "Il riso nel mondo" è sviluppato attraverso una mostra con oltre 50 varietà di riso provenienti da tutto il mondo, un corso di cucina e degustazioni presentate da Veneto a Tavola in collaborazione con alcuni Consorzi e la Condotta Slow Food della Riviera del Brenta. Nel corso del lungo weekend, oltre al ricco mercatino, si susseguono incontri tematici, spettacoli, laboratori aperti al pubblico per bambini e adulti.



FIERA DI SAN GIORGIO - Castello Tesino (TN) - Sabato 25 aprile Castello Tesino celebra il patrono con una Fiera lungo i Giardini di via Dante. Tante bancarelle e stan gastronomici locali tra cui il gruppo degli Alpini che si mette all'opera con la preparazione di Schutzen, gustosi panini e torte locali.



SAGRA DEL CINGHIALE - Greve in Chianti (FI) - La 34ª edizione della Sagra del Cinghiale presso il Circolo ARCI Chiocchio, nell'omonima località del comune di Greve in Chianti propone un doppio appuntamento: il 24, 25 e 26 aprile e il fine settimana del 1 maggio. Il piatto forte della sagra è ovviamente la carne di cinghiale cotta alla brace, accompagnata da ottimo vino Chianti. Tra le specialità anche vari antipasti e primi al cinghiale, mentre tra i secondi ricordiamo il cinghiale in umido insieme all'arrosto e alla bistecca di cinghiale.



SAGRA DELL'ASPARAGO DI ASCREA - Ascrea (RI) - Sabato 25 aprile, il grazioso borgo di Ascrea, che domina da un’altezza di 700 metri il lago del Turano, celebra gli asparagi, uno dei prodotti più amati del periodo primaverile. La distribuzione dei piatti inizia dalle 12.30 e in tavola sono servite le amatissime mezze maniche con pancetta ed asparagi, la frittata di asparagi e la bruschetta alla crema di asparagi; e ancora formaggi e dolci tipici della tradizione da accompagnare con un bicchiere di vino casareccio come vuole la tradizione del posto.



SAGRA DELL'ASPARAGO VERDE - Canino (VI) - Il 25 e il 26 aprile Canino, un paese ricco di storia immerso nella Tuscia Viterbese, ospita la 14esima edizione della sagra dedicata all'ortaggio del re. Un’occasione per gustare questo prodotto in tutte le sue possibili varianti e per immergersi a 360 gradi nei sapori, nei profumi e nella storia della Tuscia Laziale.



SAGRA DEGLI GNOCCHI - Riofreddo (RM) - Gli gnocchi, uno dei piatti tipici di Riofreddo, vengono celebrati il 25 e il 26 aprile con una sagra divertente e gustosa. La novità di questa edizione prevede una gustosa variante: non solo gnocchi a base di ragù e sugo al pomodoro, ma anche gnocchi tartufati ai funghi. Entrambe le giornate vengono allietate da balli e spettacoli degli animatori di “tuttoinunafesta”. Per la gioia di bambini, vengono allestiti castelli gonfiabili, manipolatori di palloncini e teatrini itineranti per le vie del centro.



SAGRA DEL CARCIOFO BIANCO - Pertosa - (SA) - Dal 25 aprile al 3 maggio tutti pronti a degustare il carciofo bianco caratteristico della località in diverse pietanze. La sagra, associata alla festa di San Vittorio Martire, si contraddistingue da sempre per il clima di gioiosa serenità, la forte aggregazione sociale e lo sforzo congiunto dei tanti volontari che si impegnano con dedizione per la sua buona riuscita.



41 SAGRA DELLA RICOTTA E DEL FORMAGGIO - Vizzini (CT) - Dal 24 al 26 aprile le terre del Verga ospitano un appuntamento ricco di buon gusto, gastronomia e spettacoli, ma i protagonisti assoluti sono, come sempre, ricotta e formaggi. La sagra è anche un appuntamento folkloristico e culturale di ampio respiro,perchè propone non solo la degustazione e la vendita di ricotta preparata sul luogo e di formaggi a breve, media e lunga stagionatura, ma anche eventi in grado di far scoprire le mille facce della storia e della cultura locale vizzinese, insieme ai suoi tesori architettonici.



14° SAGRA DEL CUS CUS TABARACHINO - Carloforte (CA) - Nella suggestiva location del centro storico di Carloforte si tiene la quattordicesima Sagra del Cuscus Tabarchino-il Cascà di Carloforte. Anche quest’anno il famoso cuscus, piatto a base di semola cotta a vapore e armonizzata con verdure e spezie è il principe della due giorni carolina. Quest’anno, in concomitanza all'evento, si svolge anche una nuova edizione delle officine sensoriali, un laboratorio del cuscus che spazia tra gastronomia e cultura, con la partecipazione di ospiti a sorpresa.