20 ottobre 2014 Weekend d'Italia: dieci sagre alla scoperta dei sapori e colori autunnali Un viaggio alla scoperta del patrimonio di feste, fiere e sapori che il nostro territorio propone e la possibilità di votare il più interessante

06:00 - L’Italia offre una molteplicità di tradizioni, sagre, eventi e festival, ricchi di storia e di gusto. Partecipare a uno di questi eventi è un’occasione per trascorrere una piacevole giornata di riposo o addirittura una mini-vacanza, scoprendo nello stesso tempo sapori e consuetudini particolari in luoghi di grande bellezza. Ora c’è anche la possibilità di esprimere il proprio gradimento, votando l’evento considerato più interessante tra una ventaglio di appuntamenti.

L’iniziativa viene da Weekendagogo (www.weekendagogo.com), portale specializzato in pacchetti per il fine settimana. Il sito propone ogni settimana una selezione dei migliori eventi organizzati per il successivo weekend, spaziando dall’enogastronomia locale all’arte, dallo sport alla cultura, dal divertimento alla natura. Gli eventi prendono così parte a una competizione gratuita: il Giro d’Italia in 52 Weekend. Ogni sagra, fiera, festa patronale o di paese può essere votata dai lettori sul sito di Weekendagogo: i dieci eventi che hanno riscosso il maggior numero di preferenze entrano a far parte di una top10 del fine settimana selezionato. L’evento più votato in assoluto (uno per ciascuna settimana dell’anno) entrerà a far parte del Giro d’Italia in 52 weekend, giunto ora alla sua 43° tappa del 2014. Gli inviati di Weekendagogo si recheranno presso la località dell’evento vincitore per realizzare un reportage video-fotografico della giornata, condividendolo sulle piattaforme social più famose.



Questa settimana gli eventi selezionati sono caratterizzati dalla stagionalità dei prodotti tipici autunnali. Ecco i dieci eventi del fine settimana 24-26 ottobre: c’è tempo fino a mercoledì 22 ottobre per esprimere il proprio voto. Per votare basta collegarsi al sito www.giroitaliain52weekend.it/ e seguire le istruzioni dopo essersi registrati al sito.



Gli eventi in gara questa settimana sono i seguenti:

Sagra del Pan Zal - A Rosa, piccola frazione di San Vito al Tagliamento (PN) in occasione della festa di San Luca va in scena l’attesa un delizioso prodotto da forno dove l’unione di zucca, fichi secchi, un goccio di grappa e farina crea le famose focacce dolci.



Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo (AT)- In una delle roccaforti dell’enogastronomia del Monferrato torna la occasione perfetta non solo per scoprire la prelibatezza del ricercato fungo, ma anche per visitare il paese, ricco di bellezze e piccoli tesori.



La Sagra del Miele di Chatillon (AO) - trasforma la via centrale del piccolo paese valdostano in un mercato a cielo aperto dove potrete scoprire il dolce, prezioso frutto del lavoro di instancabili api allevate con cura.



La Sagra delle Radici di Soncino (CR) - promuove il prodotto tipico del luogo, la radice amara raccolta in autunno e inverno, accompagna le tavole italiane e d'Europa, un prodotto buono e che fa bene grazie alle sue proprietà medicinali.



La Sagra della Castagna “Munnaredda” a Tramutola (PT) - Offre i migliori piatti lucani cucinati a base di castagne e escursione nei vicini boschi per scoprire i suggestivi dintorni del piccolo paese.



Fiera Nazionale del Tartufo Bianco - Acqualagna (PS) si conferma anche quest’anno una delle capitali del tartufo, e ripropone puntuale la stand, cooking show e quattro aree dedicate alla cucina più prelibata.



La 79° edizione della Sagra della Castagna a Cave (RM) apre le visite al Presepe Monumentale L. Ferri con le statue più alte del mondo, ai villini liberty e alle chiese del centro storico del paese. Per i più piccoli troviamo laboratori didattici alimentari e, per i più sportivi, la “BiciCastagnata”.



Civitella Licinio (BN) e la sua Sagra delle Castagne offre stand gastronomici con l’offerta casereccia più autentica e gustosa: dolci, zuppe e piatti tipici faranno da protagonisti nel suggestivo borgo che, oltre alle degustazioni, offre escursioni tra i palazzi del centro, alle Forre di Lavello e alle Gole di Caccaviola.



Sagra della Noce - A Scisciano (NA) offre ai partecipanti la ghiotta occasione di gustare piatti preparati con questo delizioso e salutare frutto, dagli antipasti ai dolci tipici più buoni.



Mostra Mercato del Tartufo Nero a Bagnoli Iripino (AV) - Giunta alla 37° edizione è l’occasione per scoprire i segreti di questo prelibato e prezioso tubero, dei cani adoperati nella sua ricerca, dei frutti autunnali migliori dei nostri boschi e dell’artigianato locale.