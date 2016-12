Happy Cheese - Fino a sabato 19 marzo i formaggi genuini delle valli di Fiemme, Fassa e Primiero incontrano alcuni dei migliori vini trentini insieme alla caratteristica birra artigianale locale. Il risultato? Incredibili giornate lungo la Strada dei formaggi delle Dolomiti tra aperitivi e degustazioni interessanti che durano fino a sera con spettacoli a tema tra la neve e le piste da sci.



Festival del formaggio - Campo Tures (BZ) - Da venerdì 11 a domenica 13 marzo Campo Tures, in Val Aurina, è pronta a far conoscere oltre mille tipi di di formaggi diversi di circa 100 produttori italiani e europei. Oltre a una vasta esposizione, è previsto un programma d'intrattenimento per tutte le età e ospiti di eccezione, tra cui chef pronti a stuzzicare il palato con creative pietanze a base di formaggio ed esperti del settore. Per i più piccoli appuntamenti dedicati per conoscere e imparare qualcosa in più sul mondo latte e del formaggio.



Rassegna Gastronomica - Locate di Triulzi (MI) - La Proloco di Locate di Triulzi organizza fino al 20 marzo una Rassegna Gastronomica davvero imperdibile: presso alcuni locali convenzionati, potrete degustare, a prezzi vantaggiosi, i migliori piatti della tradizione culinaria lombarda e squisite pizze. Inoltre, aè possibile di partecipare al concorso "Sapori d'inverno" che mette in palio 10 piatti artistici da collezione.



Antica fiera di San Gregorio - Morciano di Romagna (RN) - Il secondo fine settimana di marzo a Morciano di Romagna celebra San Gregorio attraverso una fiera che ripropone l'atmosfera e l'ambientazione tipiche della vita di campagna di un tempo. Un weekend pieno di iniziative, spettacoli e mostre mentre i più golosi potranno gustare ed acquistare prodotti tipici della Valconca come l'eccellente olio extravergine d'oliva, che ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta, il vino e il saporito formaggio pecorino.



Roccaciocc - Reggiolo (RE) - La golosa rassegna gastronomica, che si volge domenica 13 marzo, è dedicata al cioccolato. Nella tensostruttura riscaldata in piazza Martiri sarà attivo il ristorante, mentre bancarelle dei Mastri cioccolatai e intagliatori si trovano in ogni angolo del paese. Per i bambini il divertimento è assicurato al laboratorio di biscotti.



Festa del Ciorchiello - Massa (MS) - A Casette, frazione del comune di Massa, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 marzo, si svolge la 14ª edizione della Festa del Ciorchiello. Il ciorchiello è un dolce che ha la forma di una grande ciambella e, secondo la tradizione, veniva e viene preparato in occasione della domenica delle Palme, per essere benedetto in Chiesa insieme ad un ramoscello di olivo. I dolci venivano quindi scambiati tra i conoscenti in segno di pace e solidarietà. In occasione della festa è possibile gustare ed acquistareil dolce preparato secondo la ricetta tradizionale. Per chi lo apprezza, inoltre, può accompagnare la degustazione con un vino dolce locale.



Sagra delle Frittelle - Bagno a Ripoli (FI) - Per tutti i weekend, fino a domenica 20 marzo, la cittadina alle porte di Firenze propone un evento gastronomico dedicato alle frittelle, gustoso dolce tipico del perdiodo di Carnevale. Gli stand aprono i battenti alle 8.00 di mattina e il ricavato viene interamente devoluto in beneficenza.



Sagra del tartufo marzuolo - Certaldo (FI) - Da venerdì 4 a domenica 20 marzo l'Associazione Tartufai delle colline della Bassa Valdelsa organizza nell'incantevole borgo medioevale di Certaldo una sagra dedicata al prezioso tubero e offre a tutti i visitatori la possibilità di gustarlo insieme alle fantastiche specialità della cucina toscana. Per l'occasione vengono preparati gli antipasti del tartufaio, i crostini di polenta al tartufo, i tagliolini o ravioli al tartufo, il carpaccio al tartufo con parmigiano, la tagliata del tartufaio e l'artista tartufata. Chi non ama particolarmente il sapore del tartufo può assaporare tanti altri piatti tipici della tradizione toscana.



Sapori Invernali Moricesi - Monsampietro Morico (FM) - Sabato 12 e Domenica 13 Marzo 2016 presso il locale comunale "Tamarindo" di Monsampietro Morico si svolge una sagra che celebra, attraverso un tipico menù della tradizione, i buoni sapori delle Marche.



Sagra del mandorlo in fiore - Agrigento - Ogni anno la valle, ricoperta da un meraviglioso manto fiorito di alberi di mandorli, è scenario di questa importante e unica manifestazione, che raccoglie la partecipazione di vari gruppi folcloristici che allietano il pubblico, danzando insieme sulle note di musica tradizionale. Fino a domenica 13 marzo, quindi, la festa celebra la primavera tra buon gusto, sfilate e folklore.