Weekend d'Italia: appuntamenti di Pasqua all'aria aperta

Tra meno di una settimana sarà Pasqua e ancora non avete nulla in programma? Da nord a sud, ecco alcune piacevoli occasioni per trascorrere queste giornate di relax all'aria aperta e in compagnia degli amici. Se ancora non avete pianificato gite fuori porta, quindi, ecco una rassegna su come passare il weekend: da sabato 26 a lunedì 28 marzo.

Pasqua a Cortina - Cortina d'Ampezzo (BL) - Le dolomiti innevate regalano ancora grandi emozioni: per il weekend di Pasqua il paesino in provincia di Belluno ha un programma diversificato e dedicato a un pubblico di qualsiasi età. Gli sciatori dall'anima free non possono perdersi lo spettacolo "Freeride Challenge Punta Nera", che dal 25 al 27 marzo vede atleti e appassionati di tutte le età sfidarsi nelle discipline dello sci alpinismo in località 5 Torri. Domenica27 marzo imperdibile è l'appuntamento con "Una Montagna di Libri": ospite d'onore è Paolo Sorrentino. Lunedì28 marzo, invece, ospite della rassegna è la scrittrice inglese Catherine Chanter che, per l'occasione, presenta il suo romanzo d'esordio, "il pozzo".

Foire de la Paquerette - Courmayeur (AO) - Ecco la giusta occasione per trascorrere Pasquetta all'aria aperta: lunedì 28 marzo le vie del centro di Courmayeur sono invase da una ricca esposizione di prodotti artigianali della valle. Scultura e intaglio del legno, lavorazione di pietra ollare, ferro battuto, cuoio, oggetti per la casa e il giardino, giocattoli, lavorazioni in vimini, produzione in vetro e rame sono le principali tipologie di prodotti che potrete trovare. Previsti anche divertenti momenti di intrattenimento per grandi e piccini.



Chocomusic - Riva del Garda (TN) - Dal 24 al 28 marzo, in occasione del lungo week end di Pasqua, Riva del Garda ospita "Chocomusic - Musica per il palato", la grande festa del cioccolato artigianale. Ricchissimo il calendario degli appuntamenti, con degustazioni, una serie di cooking show del maestro pasticcere Domenico Spadafora e spettacolari attività come la creazione della Tavoletta da Guinness poi distribuita gratuitamente al pubblico o la Rottura dell'Uovo gigante, che chiude la manifestazione nel pomeriggio di lunedì 28.



Mantova con gusto - Mantova - L'ultimo weekend di marzo la storica Piazza Sordello si anima di tradizione grazie ai mercatini di prodotti della tradizione e ai manufatti artistici di numerosissimi espositori. Immancabile l'area gastronomica, dove è possibile perdersi tra assaggi, stuzzicchini e degustazioni di ogni genere, all'insegna dei migliori prodotti tipici del nostro Paese. Negli stand gastronomici, oltre ai prodotti mantovani, troverete dai dolcetti di pasta di mandorle siciliani alle mele caramellate, dalla burrata di Andria alle olive aromatizzate, senza dimenticare i salumi dell'Alto Adige, il gustosissimo "crudo" di Parma, i salumi piemontesi di asino e di maiale al barolo o il prosciutto e la mortadella di Prato.



Fiera degli antichi sapori di mare e di terra - Cattolica (RN) - Da venerdì 25 a lunedì 28 marzo, un lungo weekend durante il quale il lungomare di Cattolica, sulla riviera romagnola, si popola di stand gastronomici, di artigianato locale e divertenti eventi che danno il benvenuto alla primavera. Per l'occasione, da piazza I Maggio al lungomare Rasi Spinelli tante bancarelle enogastronomiche e artigianali provenienti dell'Emilia Romagna e da molte altre regioni d'Italia. Numerosi eventi e appuntamenti arricchiscono il già fitto programma con raduni di auto d'epoca, concerti e animazioni per i più piccoli.



Mostra mercato di prodotti agro-alimentari e artigianali - Città della Pieve (PG) - Le mura medievali del borgo umbro si preparano ad ospitare più di cento espositori di prodotti della tradizione umbra, tra eccellenze e buon gusto. Un grande banchetto all'aria aperta grazie agli oltre 100 espositori delle realtà produttive agro-alimentari e artigianali del panorama nazionale e le produzioni dell'arte e dell'ingegno. Da sabato 26 a lunedì 28.



Arti e Mestieri - Pescara - Nel weekend di Pasqua una manifestazione che manitiene vive le tradizioni abruzzesi: tra corso Umberto e Piazza Salotto si snoda un lungo e gustoso viaggio tra specialità culinarie, antiquariato e produzioni artigiane Lungo la strada sbandieratori e rievocazioni storiche rallegrano l'atmosfera.