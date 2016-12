Weekend d'Italia: appuntamenti che profumano di primavera

Ortoflora e Natura - Carmagnola (TO) - La manifestazione dedicata al giardinaggio e all'orticoltura si svolge nella splendida cornice del Parco della Cascina Vigna sabato 9 e domenica 10 aprile e costituisce una delle più importanti rassegne piemontesi delle produzioni del settore florovivaistico ed orticolo e delle attrezzature ed arredi da orto e da giardino. I visitatori possono anche deliziarsi con degustazioni, partecipare a laboratori, vedere una mostramercato dei piccoli animali e fare shopping tra le eccellenze agroalimentari e artigianali del territorio.



Fiori nella rocca - Lonato del Garda (BS) - La Rocca di Lonato del Garda l'8, il 9 e il 10 aprile ospita una kermesse dal sapore unicamente primaverile. La formula che rende unica la manifestazione è il fatto che dà ai visitatori la possibilità di coltivare la loro passione per il verde e il giardinaggio e, allo stesso tempo, di visitare una delle principali e più imponenti fortificazioni del Nord Italia, animata per l'occasione da mostre, incontri, corsi e da una serie di attività pensate per intrattenere e divertire anche i bambini. Fra i molti eventi che faranno da corollario alla rassegna, NATURALIA ET MIRABILIA Composizioni floreali per le stanze della nostra casa (lezioni gratuite di composizione floreale), la presentazione di raffinati volumi dedicati al giardinaggio e mini-corsi legati al verde.



Fior fior di salame - Rubiera (RE) - Domenica 10 aprile questa piccola cittadina sulla Vie Emilia si riempie di bontà. La manifestazione gastronomica si prepara a raccontare la tipica cucina reggiana, ma più di ogni altro il prodotto principe: il prelibato salame nostrano, pezzo forte dell'evento. Le tante bancarelle allestite per le strade proporranno degustazioni di prodotti tipici quali gnocco fritto, polenta e casagai fritti e le immancabili tagliatelle fatte a mano e condite con il ragù.



FAenza BENEssere Festival - Faenza (RA) - Un weekend interamente dedicato alla cura di sé attraverso l'attività fisica, le tecniche di rilassamento, una corretta alimentazione, terapie specifiche e scelte di consumo biologico e a basso impatto ambientale: Faenza, sabato 9 e domenica 10 aprile, ospita una pausa di puro benessere ispirata alla visione olistica dell'individuo che mette insieme l'esperienza fisica, mentale e spirituale quale condizione ottimale per star bene.



Sagra del carciofo romanesco - Ladispoli - La manifestazione, che si svolge ogni anno ormai da sessanta edizioni offre l’occasione di promuovere sia prodotti e piatti dell’enogastronomia tradizionale romanesca sia quelli provenienti da altre regioni d’Italia. Il carciofo romanesco, detto anche “mammola”, può essere consumato a tavola in moltissimi modi: fritto, stufato, lessato, grigliato oppure in salse e primi piatti. Negli stand gastronomici della sagra la possibilità di degustarlo nelle varie cotture. Da venerdì 8 a domenica 10 aprile.



Binos de Fozzas - Bonnanaro (SS) - La Pro Loco, in collaborazione con i viticoltori locali, ospita l’attesa manifestazione enogastronomica “Binos de Fozzas”. L'evento, da sabato 9 a domenica 10 aprile, si prepara a far degustare il vino e i prodotti tipici locali. A ognuna delle cantine è stato inoltre assegnato il nome di un canto della tradizione di Bonnanaro, eseguito a Cuncordu. Un modo insomma per esaltare ancor di più la cultura del vino e le tradizioni del paese.