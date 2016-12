24 marzo 2015 Weekend a Lucca, vera signora delle camelie Dimensione esotica a chilometro zero sulle colline toscane, fra 1000 piante di camelia e la piantagione di tè unica in Italia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - La Camelia, delicato e colorato fiore di origine giapponese e simbolo di devozione tra gli innamorati, ha in Italia un suo palcoscenico d’eccezione nel mese di marzo, grazie alla mostra Antiche camelie della Lucchesia.

Due weekend tra té e camelie - Nei week end del 21-22 e 28-29 marzo, i due antichi borghi di Pieve e Sant’Andrea di Compito in provincia di Lucca si trasformano nel Borgo delle camelie e diventano la splendida location per una manifestazione che da 26 anni richiama migliaia di appassionati e curiosi. Una vera e propria full immersion nel mondo della Camelia, la pianta dalle cui foglie si ottiene la bevanda del tè, che permetterà di conoscere specie uniche e rare, varietà frutto di studi innovativi, piante secolari racchiuse tra le mura di imponenti ville ed esposizioni allestite ad hoc.



Borgo delle Camelie, un tesoro da scoprire - Giunta alla 26ma edizione, la mostra dedicata alle splendide Camelie, che caratterizzano questa zona della Toscana, è un’occasione da non perdere per gli amanti della vita all'aria aperta, per chi ama i fiori e apprezza gli aromi del tè. A pochi minuti dalla città di Lucca, adagiati fra il Monte Serra e il profondo canyon del fiume Visona, nel comune di Capannori, Pieve e Sant’Andrea di Compito sono un tesoro di bellezze paesaggistiche e architettoniche che si rivela ai visitatori e permette di riscoprire a piedi gli angoli più nascosti tra boschi, mulini, frantoi e oliveti, visitando torri medievali e pregevoliresidenze storiche come le ville Borrini, Giovannetti, Torregrossa e Orsi. A completare il quadro, degustazioni di prodotti tipici, momenti musicali e mostre estemporanee di pittura.



Una piantagione unica in Italia - Tra le colline capannoresi sarà possibile vivere una dimensione esotica a chilometro zero, spaziando fra la piantagione di tè, unica in Italia e il Camelieto, un’area di 7250 metri quadrati in cui vengono conservate circa 1000 piante di innumerevoli varietà, colori e profumi, provenienti da quasi tutto il mondo. Grazie alla delegazione giapponese di Shizuoka e l’associazione culturale italo-giapponese Iroha, si potrà inoltre sperimentare la vera e autentica cerimonia del tè.



Per informazioni: www.camelielucchesia.it



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it