Viterbo: al via il “Caffeina Festival”

Il festival apre i battenti venerdì 26 giugno con il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini che discute sull'attuale tema delle politiche culturali; in serata, invece, l'evento entra nel vivo con Fiorella Mannoia e Niccolò Fabi in “Parole e musica” un appuntamento che svela la nascita di una canzone, i retroscena e gli aneddoti che precedonola setsura di un testo e della melodia. Divenuto uno dei più grandi appuntamenti dell'estate culturale italiana, il Caffeina Festival anche per questa nona edizione propone un calendario ricco di dibattiti, spettacoli, reading teatrali, laboratori per ragazzi e uno sguardo alla politica internazionale.



Le vie del centro storico si animano di palchi e di eventi no stop: sono circa 400 gli ospiti che provengono dal panorama letterario e cantautoriale italiano. In particolar modo ricordiamo: Alberto Angela, Stefano Benni, Luca Bianchini, Vinicio Capossela, Aldo Cazzullo, Mauro Corona, Lella Costa, Erri De Luca,Niccolò Fabi, Oscar Farinetti, Fabio Genovesi, Giancarlo Giannini, l'astronauta Umberto Guidoni, l'archeologo egiziano Zahi Hawass, Fiorella Mannoia, Ferzan Özpetek, Roberto Vecchioni, Matteo Viviani.





Tra le novità dell'edizione da segnalare la nuova sezione “Caffeina Teatro”. Da sempre attenta all'intrattenimento, alla cultura mostrata e non solo raccontata, quest'anno Caffeina vira verso lo spettacolo dal vivo. Moltissimi sono gli spettacoli, i concerti, i reading e le performing art a tu per tu con giornalisti, cantanti e scrittori. Dai reading letterari alle interviste/concerto di Roberto Vecchioni, Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi e Vinicio Capossela. Dagli artisti di strada che animano ogni angolo della città a “Roma contro Roma” di Stefano Ciavatta e Alessandro Trocino, spettacolo/racconto a metà tra giornalismo e teatro. Dal concerto-lettura su “Il piccolo principe” con l'orchestra di Saxofoni Eòs Saxophone Project diretti da Alda Dalle Lucche al suggestivo concerto di Paolo Zanarella, il pianista fuori posto.



Per maggiori informazioni consulta il sito www.caffeina.it

