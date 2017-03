Ville e castelli aperti in Friuli Venezia Giulia

I castelli aprono in tutta la regione - Uno in provincia di Trieste: il Castello di Muggia; tre in provincia di Gorizia: il Castello di San Floriano del Collio, il Castello di Spessa di Capriva e Palazzo Lantieri; tre in provincia di Pordenone: Palazzo Panigai Ovio (Pravisdomini), Palazzo d’Attimis Maniago e il Castello di Cordovado; undici in provincia di Udine con il Castello di Flambruzzo (Rivignano Teor), il Castello di Villalta (Villalta di Fagagna), Casaforte La Brunelde (Fagagna), Palazzo Romano (Case di Manzano), Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio di S. Vito al Torre), Villa Elodia (Trivignano Udinese), Villa Kechler de Asarta (Fraforeano di Ronchis), Rocca Bernarda (Ipplis di Premariacco), il Castello di Cassacco, il Castello di Arcano (Rive D’Arcano) e la Centa di Joannis (Aiello del Friuli).



Esperienza medievale sul Collio Goriziano - Il Castello Formentini di San Floriano del Collio organizza una vera esperienza medioevale per le famiglie grazie alla collaborazione con le associazioni Arma Antica di Gorizia e Giullambro Spilimbergo e oltre 20 figuranti in abiti d'epoca: nella corte del castello sarà allestito un vero campo medievale in cui gli armigeri si sfideranno all’arma bianca, il giullare si esibirà in numeri di giocoleria e sputafuoco e lo stesso padrone di casa accoglierà gli ospiti in armatura trecentesca. Adulti e bambini potranno assistere all’investitura di nuovi cavalieri e ad un vero processo medievale in cui il condannato a morte sarà giudicato dalla Corte Feudale prima di essere portato al cospetto del boia.



Carrozze d'epoca ad Arcano - Prima o dopo la visita al Castello di Arcano Superiore, sarà possibile salire a bordo di due carrozze d'epoca che attenderanno i partecipanti alle porte della rocca. Il cocchiere condurrà gli ospiti in un'esperienza originale e d’altri tempi, attraverso campagne e vigneti per riscoprire i ritmi lenti ormai lontani dal vivere quotidiano. La durata del tour è di circa 20 minuti; ciascuna carrozza può ospitare fino a un massimo di 6 persone.



Per informazioni: www.consorziocastelli.it