Villa della Pergola: il fascino antico dei glicini

10:04 - Con l’arrivo della primavera, sabato 14 marzo, riaprono al pubblico i Giardini di Villa della Pergola ad Alassio, raro esempio di parco anglo-mediterraneo del nostro paese; in concomitanza riprendono anche le visite guidate. I visitatori possono ammirare tutte le splendide fioriture della macchia mediterranea e della flora esotica che hanno reso celebre questo splendido angolo del Ponente Ligure.

Affacciato sul golfo di Alassio, il parco segue l’andamento naturale della collina su più livelli terrazzati, uniti dalle caratteristiche pergole che danno il nome alla Villa. Qui, a partire dai primi tepori primaverili, sbocciano i glicini della collezione che ha reso celebre la Villa, con oltre 20 varietà diverse per forme e colori: tra queste spiccano la Wisteria brachybotrys “Shiro Kapitan Fuji”, Wisteria floribunda “Burford”, Wisteria floribunda “New Blue Fountain”, Wisteria floribunda “Nishiki”, Wisteria floribunda “Lilac Rose”, Wisteria floribunda “White Blue Eye”, Wisteria sinensis “Jako”, Wisteria macrostachya “Clara Mack”, Wisteria “Nana”. Questi profumatissimi fiori erano particolarmente amati dalla famiglia Hanbury, proprietaria di Villa della Pergola per quasi tutto il Novecento. Negli anni del Secondo Dopoguerra, infatti, durante la loro fioritura, Ruth Hanbury era solita organizzare la “Festa del glicine” alla quale partecipavano scrittori, giornalisti e vecchi ufficiali dell’Impero Britannico.



I Giardini di Villa della Pergola aprono i loro cancelli anche ai più piccoli con il progetto “Giardini in Villa”: per la prima volta sono infatti organizzate una serie di attività didattiche, esperienze formative e laboratori rivolti alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie. Uno spazio d’informazione, di apprendimento e di sperimentazione che attraverso il saper fare e il giardinaggio sostenibile forma le nuove generazioni e sensibilizza sulla bellezza, sulla salvaguardia dell’ambiente e sulla cura delle piante. Durante i laboratori i bambini hanno la possibilità di scoprire la splendida vegetazione della macchia mediterranea e della flora esotica che caratterizza i Giardini di Villa della Pergola: il glicine, il rosmarino, l’agapanto, l’eucalipto, l’alloro, la lavanda, la rosa e la palma.



In concomitanza con la riapertura dei Gardini, sabato 14 marzo riapre anche il Relais di Villa della Pergola che offre ai propri ospiti l’occasione unica di soggiornare in un vero capolavoro architettonico di fine 800, la cui storia è legata alla comunità inglese che aveva eletto, tra il 1800 e il 1900, quest'angolo della Riviera tra le sue mete preferite di villeggiatura invernale. Infatti, ognuna delle 13 suite è dedicata a uno dei numerosi personaggi che in passato vi hanno soggiornato o che sono stati membri della comunità inglese.



Giardini di Villa della Pergola

Le visite guidate su prenotazione si tengono sabato e domenica alle ore 9.30/ 11.30 / 15.00 / 17.00.

Durante la settimana le visite sono possibili solo per gruppi (sempre su prenotazione.



Info: Villa della Pergola, via Privata Montagu 9, 17021 Alassio(Savona)

www.giardinidivilladellapergola.com - www.villadellapergola.com



