Villa Castelbarco: a Sposidea tutto il meglio per il giorno del sì

A disposizione delle coppie, sui 3.000 metri quadtayi di spazio coperto in villa sono presenti 110 espositori in rappresentanza di tutti gli elementi che compongono la magia della giornata nuziale, dall’abito ai fiori, dal fotografo al weeding planner fino al life coach. Per organizzare al meglio la giornata del sì i visitatori possono scoprire le proposte di stilisti, graphic designers, pasticceri, maestri floreali, esperti di catering e persino di giornalisti e psicologi.



Il tema di questa edizione è “Amore e Libertà”: sull’argomento è stato anche realizzato un sondaggio in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia. A un campione di innamorati è stato sottoposto un questionario con domande sul proprio rapporto di coppia per scoprire “Che tipo di partner sei: narciso, equilibrista o guardiano dell’amore?”. Le domande hanno indagato nella sfera della fiducia, del rispetto dei propri spazi e di quelli del partner, e del rapporto all’interno della coppia. In occasione della manifestazione, i promessi sposi possono prendere parte al medesimo sondaggio, scoprire così la propria tipologia di appartenenza e ricevere la consulenza offerta dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia durante i quattro giorni della manifestazione.



Tra gli espositori, nuove proposte e vecchie conferme tra le quali spiccano le partnership con la rivista White Sposa e il Calzificio Franzoni. Tra gli espositori presenti per la prima volta segnaliamo Barbara Montagnoli Atelier, la wedding planner Chiara Giribuola, Dolores Tommasi Atelier con le sue tre linee di abiti (la linea gioiello, preziosa ed elegante, la linea romantica, con trasparenze, pizzi ed effetti tattoo e la linea sbarazzina, per spose lontane da ogni rigore). Ritornano dopo qualche anno di assenza la weeding planner Monica Oliviero di White Rose, nel settore dal 2001, l’Atelier di Barbara Montagnoli che dedica alle future spose un’esperienza nuova con abiti realizzati su misura e caso per caso, confezionati dopo un colloquio con le future spose, in atelier.



Tutte le informazioni su espositori, mappe, orari ed eventi, sito www.villacastelbarco.com



ORARI - venerdi 18.00 – 23.00

sabato 10.00 – 23.00

domenica 10.00 – 20.00



BIGLIETTI - Intero € 7,50

Ridotto € 5,00