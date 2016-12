Vigevano, una domenica con i sapori kasher

11:49 - Domenica 16 Novembre a Vigevano si svolge il pranzo speciale dedicato “Alle radici del cibo e del vino ebraico“ in Lomellina e Monferrato. Un incontro che viene riproposto in location sempre nuove e suggestive, abbinato a una visita al Museo e Sinagoga (una delle più belle del mondo) per concludere una giornata di piacere e cultura ad un passo da Milano.

L’idea di ricominciare a servire prodotti della tradizione ebraica è nata quattro anni fa a Sartirana Lomellina, punto di incontro tra Piemonte e Lombardia, alla Fondazione Brunoldi Ceci insieme agli amici della Comunità Ebraica di Casale Monferrato. Ogni anno si è scelto un ristorante diverso per tentare di costruire una domanda di prodotti locali e dare ai piccoli imprenditori della zona l’occasione di offrire prodotti speciali ad un pubblico dal palato attento e consapevole Ogni anno la risposta dei partecipanti è sempre più entusiasta. Così è arrivata la sponsorizzazione di Slow Food, l’appoggio dei Sindaci della zona e l’idea di ricominciare a produrre anche nel Nord-Ovest secondo le norme igieniche ebraiche, rigorosissime, per proporre il meglio del territorio.



L’oca (“Il maiale degli ebrei”) fa parte da secoli della tradizione culinaria tra Lomellina e Monferrato. La si mangia da sempre anche se la presenza ebraica è estinta in Lomellina e molto ridotta nel Casalese. Le radici restano: come nella cucina romana e in quella veneziana, dai carciofi alla giudìa alle sarde in saor, gli italiani mangiano cibi che hanno origini lontanissime e fanno parte di una tradizione condivisa. Da qualche anno si è ricominciato a produrre vino kasher in Monferrato e a Casale sono tornati i mitici Krumiri anche questi in versione kasher, prodotti dalla storica ditta Rossi & Portinaro. Si tratta di prodotti ancora di nicchia, ma che stanno incontrando estimatori anche in mercati stranieri. Ora tocca all’oca, che viene prodotta con una filiera tutta certificata, senza alcuna aggiunta di maiale, ovviamente: ora in versione Halal, seguendo le prescrizioni dei musulmani, presto, probabilmente in occasione dell’EXPO, anche in versione kasher.