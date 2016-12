12 febbraio 2015 Viareggio: sui carri la politica tutta da ridere Per tutto febbraio, grande kermesse per i 142 anni del Carnevale più popolare d’Italia. Come sempre politica protagonista, ma anche tanta ecologia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - La città versiliana festeggia i 142 anni del suo Carnevale in grande stile con cinque straordinari Corsi mascherati e, per tutto febbraio, si trasforma in una vera e propria fabbrica del divertimento, tra sfilate di giganti di cartapesta, feste notturne, cene in maschera, appuntamenti sportivi e culturali, spettacoli pirotecnici.

Carri giganteschi e migliaia di figuranti – Musica, danza, sport, tradizioni sono gli ingredienti della Cerimonia d’inaugurazione, che si concentrerà in piazza Mazzini il pomeriggio di sabato 31 gennaio, vigilia del primo dei cinque grandi Corsi Mascherati. Le sfilate di carri, da sempre grande e attesissima attrazione del Carnevale viareggino, sono in programma le domeniche 1 (ospite d’onore Clarissa Marchese, Miss Italia 2015), 8, 15 e 22 febbraio (con inizio alle 15.00) e sabato 28 febbraio (con inizio alle 18.30). Sui Viali a mare si potranno ammirare 14 carri ( tra i quali 10 di prima categoria), 9 mascherate in gruppo, 10 maschere isolate. A bordo di ogni carro di prima categoria ballano fino a 250 figuranti in maschera, in un'atmosfera coinvolgente in grado di affascinare grandi e piccini. Il 28 febbraio, dopo l’ultima sfilata e la proclamazione dei vincitori, la kermesse si conclude con un grande spettacolo pirotecnico.



Renzi über alles – Giganteschi, alti oltre 20 metri, i carri vengono preparati in mesi di lavoro e in gran segreto da oltre 25 ditte artigiane, con più di mille persone impegnate. Tra i protagonisti di questa edizione c’è il premier Matteo Renzi ,che irromperà sul Corso mascherato nei panni di Pinocchio, di un mega robot, da illusionista e a cavalcioni della tartaruga delle riforme. E tanti piccoli Renzi saranno partoriti da una gigantesca e inquietante premier germanica Angela Merkel.



Da Putin a Papa Francesco - Ma ce n’é anche per Papa Francesco ai fornelli e in braccio a Putin e per un’acciaccata Italia allo sbando. Non manca, come da molti anni, Berlusconi, sorpreso mentre tenta la scalata al Quirinale. Se la satira è la grande protagonista del Carnevale 2015, non mancano i temi semplicemente artistici e creativi, come il carro Riempici di gioia e Tentazioni, oppure sociali e ambientali che rappresentano la violenza sui minori, l’effetto serra che minaccia il clima del globo e l'uccisione degli elefanti per l'avorio. Tra le maschere anche Mina.



Per informazioni: www.ilcarnevale.com



Per conoscere le condizioni del tempo, visita: www.meteo.it