Verona: la grande lirica torna in Arena con Opera Festival

Un ricco cartellone con prende il via il 22 giugno.

La nuova produzione porta la prestigiosa firma di Hugo de Ana, con originale e inedito allestimento, grazie al quale le vicende amorose della sensuale sigaraia di Siviglia vengono ambientate un secolo più avanti rispetto al libretto originale, per la precisione negli anni Trenta del ‘900.

«Quale altro periodo storico migliore – sostiene il sessantanovenne regista argentino - per raccontare la donna Carmen che lotta per affermare una libertà, un’uguaglianza, un diritto, se non quello della guerra civile spagnola che ha visto nella lotta delle donne un vero e proprio evento sociale: l’immagine della donna ha acquistato, da quel momento, una dimensione nuova, che le ha permesso di essere “orgogliosa” e dalla parte vincente anche a costo di morire per ciò che crede»



La messa in scena è arricchita dalle nuove coreografie di Leda Lojodice, sul podio debutta nell'anfiteatro veronese il giovane direttore d’orchestra Francesco Ivan Ciampa. Esordio in Arena anche per i due protagonisti della prima: Anna Goryachova nel ruolo di Carmen e Bian Jadge come Don José.



Nel corso della stagione estiva, nel tempio della lirica veronese verranno rappresentati anche i classici da sempre acclamati dal grande pubblico, a cominciare dall’Aida, con 16 date nella messa in scena ideata nel 2002 da Franco Zeffirelli.



Il terzo titolo in programma per 5 recite dal 30 giugno è Turandot, proposto nella lettura di Franco Zeffirelli, che ne firma regia e scene, mentre 6 gli appuntamenti per Nabucco. Infine, dal 4 agosto per 5 serate Il Barbiere di Siviglia per la regia di Hugo de Ana.



A completamento della proposta operistica, arricchiscono il cartellone l’appuntamento con la danza con Roberto Bolle and Friends e la serata-evento Verdi Opera Night dedicata al celebre compositore di Busseto.



Per saperne di più e conoscere tutte le date degli spettacoli: www.arena.it.