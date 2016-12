Verona in love, un weekend d'amore

06:00 - Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio la città di Romeo e Giulietta, simbolo stesso dell'amore, ospita Verona in Love, la manifestazione dedicata a tutti gli innamorati che intendono celebrare e festeggiare San Valentino in maniera alternativa e divertente. Tanti gli appuntamenti in programma per sentirsi come i due amanti shakespeariani, almeno per un giorno.

“Se ami qualcuno, portalo a Verona...” recita il claim dell’undicesima edizione della manifestazione che, anche quest'anno, porta in scena appuntamenti consolidati e tante novità. Passeggiando per le vie della città si respira davvero un'aria d'amore e dolcezza. I negozi del centro rendono omaggio all’amore allestendo a tema le proprie vetrine; tra luminarie d'amore e grandi cuori rossi appesi, la suggestiva Piazza dei Signori ospita "Un Cuore da scoprire", il suggestivo mercatino di prodotti tipici, manufatti artistici e eccellenze veronesi disposte a forma di cuore.



Novità di questa edizione, sono "Le Visite guidate in Love" per conoscere e apprezzare il centro storico, i monumenti dedicati ai leggendari Romeo e Giulietta e a tutti quei personaggi illustri che hanno reso Verona celebre in tutto il mondo. E' possibile visitare la tomba di Giulietta e tutti i luoghi del dramma dei due giovani amanti shakespeariani al prezzo speciale di 1 euro. Tra le vie del centro storico, inoltre, i più avventurosi non possono perdere l’occasione di partecipare a Love Hunting III, la caccia al tesoro legata al territorio e alla scoperta degli angoli più nascosti della città. Per l’occasione la Torre dei Lamberti propone Torreventi, con aperture straordinarie in orario notturno e gli esclusivi brindisi Aperintorre.



Verona in Love è inoltre un appuntamento con la musica e con il gusto; da non perdere i concerti dal vivo Live in Love e le degustazioni dei prodotti tipici del territorio veronese. Immancabile la premiazione delle più belle lettere d’amore scritte all’eroina shakespeariana da ogni parte del mondo con il Premio Internazionale Cara Giulietta 2015. Tra gli spettacoli teatrali viene riproposta OperaInLove - Romeo&Juliet, in cui opera, teatro e danza s’intrecciano dando vita ad uno speciale omaggio a Giulietta.



Non mancano le opportunità gastronomiche per prendere per la gola il proprio innamorato. L’iniziativa "Due Cuori a Tavola" è la cena romantica con menù tematici proposti da eleganti ristoranti di Verona e provincia. Immancabile l’appuntamento con una delle più piacevoli delizie per il palato: il cioccolato. Durante i quattro giorni di Verona in Love, Cortile del Tribunale ospita "Chocolate in Love", la vetrina dei mastri cioccolatieri italiani. Nel Cortile le pasticcerie e gli artigiani dei dolci tipici italiani stuzzicheranno vista e palato con l’iniziativa "Dolcemente in Love".



E ancora… Per i promessi sposi che cercano idee per il grande giorno, in concomitanza con la manifestazione, Verona Sposi Primavera 2015 è l’occasione per prendere spunti per il proprio matrimonio. I più sportivi, invece, possono iscriversi alla Giulietta&Romeo Half Marathon, 21,097 Km di corsa con l'arrivo direttamente all'Arena o partecipare all’iniziativa Un fiume di Baci, il viaggio in gommone da rafting lungo l’Adige.



Per maggiori informazioni, www.veronainlove.it

Per le condizioni meteo in tempo reale sulla città, www.meteo.it