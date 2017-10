Vermezzo: sono in arrivo cavalli e sceicchi

Vermezzo , alle porte di Milano, si accinge ad ospitare nel suo spettacolare impianto i migliori cavalli egiziani, in lizza per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo. L'appuntamento è fissato per sabato 14 e domenica 15 ottobre. Non mancheranno spettacoli di intrattenimento che insieme all'eleganza dei cavalli contribuiranno a rendere indimenticabile e imperdibile questo show Made in Italy.

Il gruppo Morali, dopo mesi di lunghe trattative negli Emirati, è riuscita ad aggiudicarsi l’organizzazione del campionato del mondo. Ogni particolare è stato ideato nel minimo dettaglio, tanto che gli ospiti saranno trasferiti in elicottero allo show. Tutte le aree sono protette da un servizio di sicurezza no stop. Tra i vari sponsor sfilano i nomi di grandi gruppi italiani e stranieri come, Mercedes, Chateau d’Ax, Franciacorta, Gruppo 2 a, Bella Dream, Vicenda, D'oro Collection.



Tra le varie scuderie in arrivo provenienti dagli Emirati Arabi sono già in Italia nomi importanti come Asayel, Al Jood Stud, Al Shaqab e al Rayyan dello sceicco Mohammed Ali Bin Al Thani, quella di Nayla Hayeck proprietaria del gruppo Longines.



Barbara Morali e Nicole Berlusconi, in collaborazione con Christianne Chazel e Dominik Briot, famose art-director in tutti i più grossi show di cavalli arabi del mondo, stando ultimando gli ultimi preparativi per accogliere tutte le grandi personalità in arrivo all'evento.