Verdi Passioni: a ModenaFiere scoppia la primavera

In esposizione si trovano semi, piante, fiori, bulbi, piante stagionali, orticole e officinali, attrezzatura e décor per gli spazi verdi, mentre un denso programma di incontri gratuiti coinvolge i visitatori. Dalle tecniche di giardinaggio, ai principi dell'orticoltura, dalla manutenzione fino alla cura degli spazi verdi. Come ogni anno, spazio alla creatività con dimostrazioni e corsi di decorazione e allestimento floreale aperti al pubblico e laboratori per bambini. I prodotti tipici e i sapori della tradizione sono invece al centro del villaggio di Campagna Amica. In collaborazione con Coldiretti, Verdi Passioni dà spazio alle aziende agricole del territorio e ai prodotti a km0, dai formaggi ai salumi, dal miele al balsamico.



Protagonista dell'evento è la rosa. Domenica 6 marzo è atteso il “Maestro Giardiniere” Carlo Pagani per la presentazione del libro “Rose perdute e ritrovate”. Mentre nello spazio curato dall'azienda agricola L'Ippocastano, oltre all'esposizione di rose antiche e specie rare, sono in programma laboratori creativi a tema e incontri sulla coltivazione e la manutenzione del roseto. La mascotte di Verdi Passioni, invece, è il mirto secolare protagonista del Parco della Biodiversità ad Expo 2015: alto 4 metri, con una chioma di 5 metri di diametro e un peso di 12 quintali, è nato in Sardegna e rimane in esposizione con i suoi 450 anni di anzianità nei padiglioni della fiera per tutto il weekend.



Infine, la novità di quest'anno è Animali dal Mondo: un'area espositiva dedicata interamente agli animali, esotici e da compagnia, con esemplari rari, attrezzatura e prodotti per la cura e l'allevamento. In esposizione ci sono magnifici esemplari di uccelli – fenicotteri, cicogne, ibis, struzzi, rapaci, pappagalli -, specie insolite di tartarughe, acquatiche e da terra, rettili come iguane, camaleonti e serpenti costrittori, e animali curiosi come il paguro terrestre, la salamandra e la chiocciola africana. E per chi ha gusti più “classici”, asini e caprette tibetane, coniglietti nani, porcellini d'India, furetti e cincillà, ricci africani, scoiattoli e i petauri dello zucchero, i cosiddetti “scoiattoli volanti” che arrivano dal lontano Sud Est Asiatico e dall'Australia.



Sabato 5 e domenica 6 marzo 2016 dalle 9,30 alle 19.00

Biglietti:

Intero 7€

Prevendita online 5€

Ridotto over 65 anni 5€

Ingresso gratuito fino a 14 anni

Per maggiori informazioni, www.verdipassioni.it