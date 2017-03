Verbania: camelie in mostra con un omaggio ad Arturo Toscanini

"Per i 150 anni dalla nascita di Toscanini - spiega Monica Abbiati, assessore al turismo e cultura del Comune – abbiamo pensato di ospitare la mostra nel teatro per rendere omaggio a un musicista e direttore d'orchestra che ha trascorso buona parte della sua vita nei teatri di tutto il mondo e i suoi periodi di riposo all'Isolino San Giovanni, a Verbania". La mostra accoglie trecento varietà di camelie provenienti dai vivai locali: dopo Cina e Giappone il lago Maggiore è infatti luogo d’eccellenza di produzione di acidofile. Sono in programma visite guidate ai giardini botanici di Villa Taranto, Isola Madre e negli splendidi parchi privati con collezioni di camelie davvero uniche come Villa Anelli a Oggebbio, Villa Rusconi Clerici e Villino San Remigio a Verbania. Guide d’eccezione: i curatori dei giardini ed esperti botanici. I tour guidati sono su prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo del Comune di Verbania.



Sono in programma appuntamenti con esperti e collezionisti, la mostra mercato di piante gestita dai coltivatori associati al Consorzio Fiori Tipici Lago Maggiore, i punti vendita di profumi e cosmetici alla camelia, novità editoriali dal mondo dei giardini e dei fiori, gioielli con foglie di camelie, laboratori per bambini e tante altre curiosità.



Tra le iniziative dedicate ad Arturo Toscanini segnaliamo i tour in battello intorno all’isolino San Giovanni, luogo in cui il maestro amava trascorrere le sue vacanze, accompagnati da Nicola Luberto, curatore del Museo Toscanini Parma e dallo storico locale Leonardo Parachini che racconterà curiosità e aneddoti su Toscanini; ci sono poi la proiezione di un filmato sulla vita e sulla carriera di Toscanini con contributi inediti, un'esposizione di foto del Maestro, la mostra di acquarelli dedicati alle camelie e a Toscanini di Carla Chiaberta, concerti di musica classica.



La manifestazione è organizzata dal Comune di Verbania e Consorzio Fiori del Lago Maggiore. Tra i partner, oltre a Regione Piemonte e Distretto Turistico dei Laghi, Società Italiana della Camelia e Verbania Garden Club, VCO Formazione.



Per il programma completo della manifestazione sito Internet: www.lagomaggiorefiori.it