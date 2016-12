Venezia: le cose buone di Gusto in scena

Le sezioni della manifestazione sono: Il Congresso di Alta Cucina, I Magnifici Vini, Seduzioni di Gola e Fuori di Gusto, con un ricco programma di eventi collaterali che trasforma Venezia in capitale della gastronomia. Il tema sul quale gli chef e gli espositori sono chiamati a confrontarsi è La Cucina del Senza®, ovvero un modo di cucinare basato sull'eliminazione del sale, dello zucchero e dei grassi aggiunti dai cibi, valorizzandone il gusto e le proprietà naturali, per un benessere che comincia dalla tavola.



La nuova Cucina del Senza, ideata dallo stesso Coronini, ha trovato il consenso e il sostegno di importanti personalità del mondo scientifico e accademico che hanno aderito al Comitato Scientifico. Proprio questa nuova filosofia del mangiare e i benefici che apporta nella dieta quotidiana delle persone hanno portato Gusto in Scena ad avere, per tre anni consecutivi, il patrocinio del Ministero della Salute. La Cucina del Senza è alla base delle 16 Masterclass del Congresso, in cui i più importanti chef stellati italiani mostrano ai presenti come realizzare alcuni piatti fondati sul concetto del “senza”: uno di questi è senza grassi aggiunti, un altro è senza sale aggiunto, mentre i Maestri Pasticceri studiano dessert senza zucchero aggiunto. I Grandi della Pizza italiana creano invece una pizza senza sale, senza grassi aggiunti e senza glutine.



Tra gli eventi di Gusto in Scena 2016 segnaliamo l'appuntamento I Magnifici Vini, ospitata in due grandi Saloni Scuola Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, con una rigorosa selezione di cantine italiane ed europee. Quattro le sezioni proposte: i vini di mare, di montagna, di pianura e di collina, con una classificazione basata sull'ambiente di produzione e che ne determina le caratteristiche, i sapori e i profumi dei diversi prodotti.



I prodotti gastronomici sono protagonisti di Seduzioni di Gola, un inno alle specialità e alle golosità dell'alta gastronomia sia italiane che europee, che si differenziano per aver segnato il percorso delle eccellenze gastronomiche nel mondo.



Il gustoso weekend coinvolge anche l'intera città di Venezia grazie a Fuori di Gusto, l'iniziativa in cui i ristoranti, i bacari e gli hotel della città propongono un originale menù "Gusto in Scena" dedicato alla Cucina del Senza, in una nuova interpretazione dei piatti della tradizione locale e con nuove idee culinarie.



Tutte le informazioni e il prgramma completo di Gusto in Scena è consultabile sul sito www.gustoinscena.it e alla pagina Facebook dedicata: www.facebook.com/gustoinscena