Venezia celebra il Redentore: fuochi e regate

Un sontuoso spettacolo pirotecnico - Le origini della festa hanno una radice profondamente religiosa e risalgono al 1577, anno in cui fu debellata una terribile pestilenza. Per ringraziare il Signore dello scampato pericolo, sull'isola della Giudecca fu edificata la magnifica basilica del Redentore, ad opera del Palladio. E' proprio questo il cuore della festa: nel pomeriggio del sabato viene aperto un ponte votivo di barche lungo 330 metri sul Canale della Giudecca, che collega l'isola con le Zattere all'altezza della Chiesa dello Spirito Santo. La Chiesa del Redentore può così essere raggiunta in pellegrinaggio a piedi. Ha quindi luogo la solenne funzione presieduta dal Patriarca e la processione religiosa. La notte, a partire dalle 23.30 fino a oltre mezzanotte, al bacino di San Marco si svolge il maestoso spettacolo pirotecnico, uno dei più celebri al mondo.



E domenica le regate - Nel pomeriggio di domenica 17 luglio si svolgono invece le tre regate del Redentore, per i giovani e i meno giovani, che culminano con la regata delle gondole. L'edizione 2016 della festa ha anche un carattere diffuso, con numerosi eventi collaterali tra i quali ricordiamo mercoledì 13 luglio alle 18 un percorso a tema alla Fondazione Querini Stampalia alla riscoperta degli aspetti storici e popolari di una tradizione che dura da secoli. A conclusione aperitivo con cicchetti della tradizione veneziana. Dal 14 al 19 luglio invece alla malcontenta Grande festa con stand enogastronomici, giostre, musica e mostra collettiva “Arte di casa nostra”. Infine venerdì’ 15 luglio alle 20.30 concerto di musica sacra nella Chiesa del Redentore. L’Ensemble Musica Venezia eseguirà brani di Monteverdi, G.F. Handel, A. Scarlatti.



Per maggiori informazioni: www.redentorevenezia.it



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it